Liberan a exdiputado del PRI ligado al CJNG en Oaxaca: cumplió 4 de 70 años de prisión

"El Gato" fue sentenciado a 70 años de prisión (Congreso de Oaxaca)

Luego de comparecer ante el Congreso de Oaxaca, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Oaxaca, Iván García Álvarez, confirmó que el exdiputado del PRI, Gustavo Díaz Sánchez, quedó en libertad. Se trata de un sujeto que fue ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue el 28 de enero que García Álvarez aseguró que el exdiputado como El Gato obtuvo su libertad derivado de una decisión del poder judicial.

“En promedio estuvo como cuatro años, pasó por centro penitenciarios a nivel federal y después fue en Oaxaca […] El poder judicial determinó que tenía que salir“, destacó el secretario de Seguridad del estado, según destaca el medio Aristegui Noticias.

Los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca indican que Gustavo Díaz Sánchez fue hallado responsable del delito de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con premeditación en contra de las víctimas identificadas como J. C. H. M y F. M. V., hechos registrados en julio de 2021.

Nexos con el CJNG

Cabe destacar que en diciembre de 2022 el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, destacó que El Gato y su hijo tenían nexos con el también llamado cártel de las cuatro letras.

El 22 de diciembre de 2022 Mejía Berdeja hizo un recuento de personas detenidas ligadas con el grupo criminal, hablo sobre una serie de detenciones en el país que “mermaron” la estructura del CJNG.

Detención de "El Pino" (Archivo)

“Gente vinculada a este grupo en Oaxaca, como fue el caso de Gustavo ‘N’, alias ‘el Gato’, quien era diputado local; su hijo ‘el Pino’“, comentó en dicha ocasión Ricardo Mejía.

La detención de Gustavo A., alias El Pino fue informada en marzo de 2022, fecha en la que se le identificó como objetivo prioritario y principal generador de violencia en el Istmo de Tehuantepec.

El sujeto fue vinculado con el CJNG y se le relacionó con los delitos de extorsión, huachicol, secuestro, tráfico de migrantes y drogas, así como robo de transporte de carga.

El CJNG en Oaxaca

La presencia del grupo delictivo en Oaxaca ha sido registrada en acciones más recientes. El pasado 20 de diciembre la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía de Oaxaca realizaron el arresto de René Jesse “N”, señalado como posible jefe de plaza de un grupo delictivo vinculado al CJNG.

Foto: Marina

Dicho sujeto fue capturado junto con otras dos personas, quienes fueron identificadas como R.J.G.L (padre) y E.S.V. (su escolta).

Los sujetos detenidos operaban en el municipio de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec. Los tres fueron identificados como objetivos prioritarios debido a su probable participación en actividades de huachicol, es decir, trasiego de combustible.