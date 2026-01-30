Payaso huye tras fuga de gas en plena fiesta infantil en Hermosillo: “Coyeye, coyeye”

Usuarios reaccionaron con humor, pero también con preocupación por la seguridad.

Un video grabado durante una fiesta infantil en México se volvió tendencia en redes sociales luego de acumular miles de reproducciones en cuestión de horas. El clip, difundido principalmente en X y TikTok, captó un momento que pasó de la diversión al riesgo en segundos, generando tanto risas como preocupación entre los usuarios.

Las imágenes muestran a un payaso animando a los niños en lo que parecía una celebración común. El ambiente era festivo hasta que un descuido de uno de los pequeños invitados cambió por completo el rumbo del evento. Mientras el animador realizaba su espectáculo, el menor golpeó accidentalmente un cilindro de gas LP que se encontraba dentro de la vivienda donde se realizaba la fiesta.

El impacto provocó que el tanque comenzara a liberar gas de forma descontrolada, lo que rápidamente se extendió por el patio de la casa. La escena generó momentos de tensión debido al alto riesgo de que se produjera un incendio o una explosión, considerando que se trataba de un espacio cerrado con varios asistentes, incluidos niños.

El grito del animador se convirtió en el momento más compartido del video.

La reacción inmediata fue captada en el video y se convirtió en el elemento más viral del clip. El payaso, al darse cuenta de la situación, interrumpió el show y gritó con desesperación: “¡Patitas pa’ que las quiero!”, mientras los asistentes intentaban alejarse del lugar. La frase provocó una avalancha de risas entre los usuarios, quienes no tardaron en compartir el video.

El creador del contenido añadió un comentario que también impulsó su difusión: “¿México o IA?”, en referencia a lo surrealista de la escena. A partir de ahí, la sección de comentarios se llenó de respuestas cargadas de humor, ironía y referencias culturales.

El gas comenzó a salir del tanque y generó pánico entre los asistentes Crédito: Tiktok /jimenalagarmert519

Entre los mensajes más compartidos destacaron frases como “Ingenio Azteca”, “eso no lo genera ninguna inteligencia artificial, solo una tía que dijo ‘ahí pónganlo, no estorba’”, y “las mexicanadas son chistosas… hasta que pasa la desgracia”. Estas respuestas reflejaron cómo el humor mexicano suele surgir incluso en situaciones potencialmente peligrosas.

Sin embargo, más allá de las carcajadas, el video también abrió un debate entre los internautas sobre la normalización de prácticas riesgosas en reuniones familiares. Para algunos, el clip evidenció la falta de precaución al colocar un tanque de gas en un área donde había niños y animación constante.