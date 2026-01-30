México

Payaso huye tras fuga de gas en plena fiesta infantil en Hermosillo: “Coyeye, coyeye”

Un descuido durante un festejo provocó un momento de riesgo que se volvió viral en las redes sociales

Guardar
Usuarios reaccionaron con humor, pero
Usuarios reaccionaron con humor, pero también con preocupación por la seguridad.

Un video grabado durante una fiesta infantil en México se volvió tendencia en redes sociales luego de acumular miles de reproducciones en cuestión de horas. El clip, difundido principalmente en X y TikTok, captó un momento que pasó de la diversión al riesgo en segundos, generando tanto risas como preocupación entre los usuarios.

Las imágenes muestran a un payaso animando a los niños en lo que parecía una celebración común. El ambiente era festivo hasta que un descuido de uno de los pequeños invitados cambió por completo el rumbo del evento. Mientras el animador realizaba su espectáculo, el menor golpeó accidentalmente un cilindro de gas LP que se encontraba dentro de la vivienda donde se realizaba la fiesta.

El impacto provocó que el tanque comenzara a liberar gas de forma descontrolada, lo que rápidamente se extendió por el patio de la casa. La escena generó momentos de tensión debido al alto riesgo de que se produjera un incendio o una explosión, considerando que se trataba de un espacio cerrado con varios asistentes, incluidos niños.

El grito del animador se
El grito del animador se convirtió en el momento más compartido del video.

La reacción inmediata fue captada en el video y se convirtió en el elemento más viral del clip. El payaso, al darse cuenta de la situación, interrumpió el show y gritó con desesperación: “¡Patitas pa’ que las quiero!”, mientras los asistentes intentaban alejarse del lugar. La frase provocó una avalancha de risas entre los usuarios, quienes no tardaron en compartir el video.

El creador del contenido añadió un comentario que también impulsó su difusión: “¿México o IA?”, en referencia a lo surrealista de la escena. A partir de ahí, la sección de comentarios se llenó de respuestas cargadas de humor, ironía y referencias culturales.

El gas comenzó a salir del tanque y generó pánico entre los asistentes Crédito: Tiktok /jimenalagarmert519

Entre los mensajes más compartidos destacaron frases como “Ingenio Azteca”, “eso no lo genera ninguna inteligencia artificial, solo una tía que dijo ‘ahí pónganlo, no estorba’”, y “las mexicanadas son chistosas… hasta que pasa la desgracia”. Estas respuestas reflejaron cómo el humor mexicano suele surgir incluso en situaciones potencialmente peligrosas.

Sin embargo, más allá de las carcajadas, el video también abrió un debate entre los internautas sobre la normalización de prácticas riesgosas en reuniones familiares. Para algunos, el clip evidenció la falta de precaución al colocar un tanque de gas en un área donde había niños y animación constante.

Temas Relacionados

Tanque de gaspayasofuga de gasfiesta infantilviralredes socialesmexico-virales

Más Noticias

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 31 de enero

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado

Hoy No Circula Sabatino: qué

Marina niega que Tren Interoceánico no cuente con velocímetros, se deslinda de que conductor no tuviera licencia para operar

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que las investigaciones sobre el tema continúan y que es la FGR quien se encarga de ellas

Marina niega que Tren Interoceánico

Centro Histórico iluminado: ruta romántica por el corazón de CDMX

Aquí una idea para aprovechar las calles nocturnas de la capital del país

Centro Histórico iluminado: ruta romántica

Libros de Amazon México: qué leer antes de ir a dormir

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon México: qué

Gobierno de Sheinbaum presenta ‘Plan de Justicia’ para trabajadores agrícolas de San Quintín: estos serán los ejes de apoyo

Se busca transformar una de las regiones agrícolas más productivas del país

Gobierno de Sheinbaum presenta ‘Plan
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE mantiene recompensa de 10

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

García Harfuch revela que ‘Los Chapitos’ están detrás de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

Enfrentamiento entre militares y sicarios del Cártel de Tepalcatepec deja tres muertos en Michoacán

Ryan Wedding habría sido traicionado por ‘Mayito Flaco’, según versión revelada por Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y la violinista

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

Niña consigue boleto para ver a BTS en CDMX y desata críticas de ARMY por no ser fan de antaño

DEPORTES

Allan Saint-Maximin, jugador del América,

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

Kikin Fonseca explica por qué elegiría a la “Hormiga” González sobre Berterame rumbo al Mundial 2026