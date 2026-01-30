México

IMSS avanza en metas de vacunación por temporada invernal: van más de 16 millones

Autoridades hicieron un llamado a la población a aplicarse la vacuna con énfasis en personas con mayor riesgo como menores de edad y mujeres embarazadas

Guardar
IMSS reportó un avance importante
IMSS reportó un avance importante en la campaña de vacunación que terminará el próximo 3 de abril. Foto: (iStock)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra avances significativos en el cumplimiento de las metas establecidas por el sector salud como parte de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.

Con corte al 23 de enero, se han aplicado 11 millones 968 mil 462 dosis de vacuna contra la influenza, tres millones 409 mil 543 contra COVID-19 y un millón 180 mil 496 dosis contra neumococo, lo que refleja el esfuerzo institucional para proteger a la población ante el incremento de enfermedades respiratorias durante esta época del año.

El doctor Rodrigo Guadalupe Ojeda Escoto, coordinador de Programas Médicos del área de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Vacunación de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel, informó que el IMSS cuenta con mil 280 puntos de vacunación distribuidos en todo el país, los cuales pueden encontrarse tanto dentro como fuera de las Unidades de Medicina Familiar (UMF). En estos espacios se brinda atención no solo a derechohabientes, sino también a la población en general.

Aunque la campaña de vacunación concluirá el próximo 3 de abril, el especialista destacó que los cambios bruscos de temperatura y la entrada de frentes fríos durante la temporada invernal incrementan el riesgo de padecer infecciones respiratorias como influenza y COVID-19.

La campaña de vacunación contempla
La campaña de vacunación contempla inmunizaciones contra Influenza, COVBID-19 y neumococo. Crédito: Cuartoscuro

Por ello, hizo un llamado a las personas que aún no se han vacunado para que acudan a las UMF del Seguro Social o a los módulos itinerantes que se instalan en espacios públicos como supermercados, tianguis y plazas de alta afluencia.

Las vacunas están dirigidas prioritariamente a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, personas adultas de 60 años y más, así como a personas de cinco a 59 años con factores de riesgo.

Entre estos se incluyen mujeres embarazadas, personal de salud y población que vive con enfermedades crónicas o condiciones que debilitan el sistema inmunológico, como cáncer, diabetes, VIH u otros padecimientos descontrolados.

El doctor Ojeda Escoto explicó que la estrategia de vacunación del IMSS se basa en tres objetivos fundamentales: prevenir las formas graves de infección y complicaciones asociadas a influenza y COVID-19 en la población objetivo; contribuir a la reducción de la carga de enfermedad por Infecciones Respiratorias Agudas Graves en el país; e incentivar la vacunación simultánea contra influenza, COVID-19 y neumococo conjugado.

De acuerdo con la población atendida por el Instituto, las metas de la campaña contemplan la aplicación de 13.9 millones de dosis contra influenza, 4.4 millones contra COVID-19 y 1.8 millones contra neumococo.

Personal de salud seguirá realizando
Personal de salud seguirá realizando inmunizaciones en UMF y puntos de aplicación. Crédito: Cuartoscuro

Para lograrlo, en cada UMF participa personal de Enfermería, así como médicos, trabajadores sociales, asistentes médicas y agentes de Trato Digno. Además, se contrató a más de mil 750 personas que colaboran específicamente en las actividades de vacunación.

La aplicación de vacunas se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y en unidades de Tiempo Completo durante los fines de semana, además de puntos estratégicos externos.

Durante el proceso, el personal de salud revisa la Cartilla Nacional de Salud para completar esquemas, aunque no contar con ella no impide recibir la vacuna.

Finalmente, el especialista exhortó a la población en riesgo a acudir a vacunarse y a proteger a su núcleo familiar, especialmente a menores de edad y adultos mayores, como una medida clave para preservar la salud durante la temporada invernal.

Temas Relacionados

IMSSVacunaciónTemporada invernalCampaña de vacunaciónCOVID-19InfluenzaNeumococoSaludmexico-noticias

Más Noticias

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

El Palenque es uno de los escenarios más concurridos del evento, reconocido por reunir cada año a destacados exponentes de la música popular mexicana

Feria del Caballo Texcoco 2026:

“OCESA miente”: ARMY responde a organizadores tras culpar a BTS de los precios y deslindarse de revendedores

La promotora OCESA negó cualquier relación con revendedores y aseguró que los precios de los boletos de BTS fueron definidos por el grupo surcoreano

“OCESA miente”: ARMY responde a

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

Posos de café: el ingrediente de cocina que puede ser un poderoso exfoliante que dejará tu rostro radiante

La reutilización de este recurso como exfoliante permite aprovechar sus propiedades antioxidantes, estimulando la circulación y ayudando a reducir impurezas

Posos de café: el ingrediente

Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Tanto Cruz Azul como el club Puebla mantendrán la localía pese a las modificaciones

Liga MX confirma mantenimiento del
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR incineró más de 300

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Marina localiza y destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

“OCESA miente”: ARMY responde a organizadores tras culpar a BTS de los precios y deslindarse de revendedores

Lanzan en México el tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar

Maribel Guardia da detalles de la separación de Julián Figueroa e Imelda Tuñón tras un año de conflicto legal

Conductora exhibe a pasajero que no quiso subir a un taxi de color rosa en Puerto Vallarta

DEPORTES

Liga MX confirma mantenimiento del

Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Nico Ibañez dejaría Tigres: estos son los clubes a los que podría llegar

Recuento de los diseños más memorables de Chivas en los últimos años

Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna

Reportan que Víctor Dávila estaría con un pie fuera de América: este sería su nuevo equipo