IMSS avanza en metas de vacunación por temporada invernal: van más de 16 millones

IMSS reportó un avance importante en la campaña de vacunación que terminará el próximo 3 de abril. Foto: (iStock)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra avances significativos en el cumplimiento de las metas establecidas por el sector salud como parte de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.

Con corte al 23 de enero, se han aplicado 11 millones 968 mil 462 dosis de vacuna contra la influenza, tres millones 409 mil 543 contra COVID-19 y un millón 180 mil 496 dosis contra neumococo, lo que refleja el esfuerzo institucional para proteger a la población ante el incremento de enfermedades respiratorias durante esta época del año.

El doctor Rodrigo Guadalupe Ojeda Escoto, coordinador de Programas Médicos del área de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Vacunación de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel, informó que el IMSS cuenta con mil 280 puntos de vacunación distribuidos en todo el país, los cuales pueden encontrarse tanto dentro como fuera de las Unidades de Medicina Familiar (UMF). En estos espacios se brinda atención no solo a derechohabientes, sino también a la población en general.

Aunque la campaña de vacunación concluirá el próximo 3 de abril, el especialista destacó que los cambios bruscos de temperatura y la entrada de frentes fríos durante la temporada invernal incrementan el riesgo de padecer infecciones respiratorias como influenza y COVID-19.

La campaña de vacunación contempla inmunizaciones contra Influenza, COVBID-19 y neumococo. Crédito: Cuartoscuro

Por ello, hizo un llamado a las personas que aún no se han vacunado para que acudan a las UMF del Seguro Social o a los módulos itinerantes que se instalan en espacios públicos como supermercados, tianguis y plazas de alta afluencia.

Las vacunas están dirigidas prioritariamente a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, personas adultas de 60 años y más, así como a personas de cinco a 59 años con factores de riesgo.

Entre estos se incluyen mujeres embarazadas, personal de salud y población que vive con enfermedades crónicas o condiciones que debilitan el sistema inmunológico, como cáncer, diabetes, VIH u otros padecimientos descontrolados.

El doctor Ojeda Escoto explicó que la estrategia de vacunación del IMSS se basa en tres objetivos fundamentales: prevenir las formas graves de infección y complicaciones asociadas a influenza y COVID-19 en la población objetivo; contribuir a la reducción de la carga de enfermedad por Infecciones Respiratorias Agudas Graves en el país; e incentivar la vacunación simultánea contra influenza, COVID-19 y neumococo conjugado.

De acuerdo con la población atendida por el Instituto, las metas de la campaña contemplan la aplicación de 13.9 millones de dosis contra influenza, 4.4 millones contra COVID-19 y 1.8 millones contra neumococo.

Personal de salud seguirá realizando inmunizaciones en UMF y puntos de aplicación. Crédito: Cuartoscuro

Para lograrlo, en cada UMF participa personal de Enfermería, así como médicos, trabajadores sociales, asistentes médicas y agentes de Trato Digno. Además, se contrató a más de mil 750 personas que colaboran específicamente en las actividades de vacunación.

La aplicación de vacunas se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y en unidades de Tiempo Completo durante los fines de semana, además de puntos estratégicos externos.

Durante el proceso, el personal de salud revisa la Cartilla Nacional de Salud para completar esquemas, aunque no contar con ella no impide recibir la vacuna.

Finalmente, el especialista exhortó a la población en riesgo a acudir a vacunarse y a proteger a su núcleo familiar, especialmente a menores de edad y adultos mayores, como una medida clave para preservar la salud durante la temporada invernal.