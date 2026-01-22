México

Estos son los cargos políticos que ha tenido Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, y ahora investigado por la Fiscalía

Estados Unidos le revocó su visa en 2025, una de las razones por las que se ha mantenido al centro de los señalamientos públicos en su contra

Carlos Torres Torres aceptó que está siendo investigado por la FGR. (Foto: IG/carlostorresnews)

Este 21 de enero de 2026 el exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, Carlos Torres Torres, ha estado al centro de la conversación pública en México, debido a que de manera oficial aceptó estar bajo investigación de las autoridades, especialmente de la Fiscalía General de la República (FGR), la noticia ha llevado a cuestionamientos sobre su vida pública en la política mexicana.

Trayectoria política de Carlos Torres Torres

A lo largo de su carrera, Carlos Torres Torres ha ocupado diversos cargos tanto en el ámbito local como federal, primero en el Partido Acción Nacional (PAN) y posteriormente en Morena. De acuerdo con información pública sus antecedentes incluyen:

  • Coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California (cargo honorífico, 2024-2025)
  • Diputado local en el Congreso de Baja California (2016-2019)
  • Diputado federal plurinominal por el PAN (2006-2009)
  • Delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California (2011-2012)
  • Secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California (1996-2000)
  • Secretario Nacional de Acción Juvenil del PAN (2001-2004)
  • Presidente de Juventud Demócrata Cristiana de América Latina (2003-2004)
  • Candidato a la presidencia municipal de Tijuana por el PAN (2010)

Además, Torres Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana por una universidad en Madrid, España.

La gobernadora de Baja California confirmó que la FGR investiga a su exesposo, Carlos Torres. Crédito: Facebook/Marina del Pilar

Investigación de la FGR y contexto del caso

La Fiscalía General de la República indaga a Carlos Torres Torres por recibir pagos de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en Mexicali, a cambio de facilitar las operaciones de Los Rusos en Baja California.

La carpeta de investigación, presentada en junio de 2025, también implica a Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exfuncionario, como presunto manejador de recursos ilícitos a través de empresas fachada y financiamiento de campañas políticas.

Durante una conferencia en enero de 2026, Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó que conocía la existencia de este expediente y expresó: “¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos. Ustedes también la conocían: se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados y demás que estuvieron en medios de comunicación”.

Por su parte, el exesposo de la gobernadora de Baja California emitió una carta en la que reconoció la existencia de una investigación en su contra por parte de la FGR y, en su declaración, intentó restar importancia al proceso al señalar que se trata de “una denuncia anónima”.

Cabe destacar que en mayo de 2025, la expareja también estuvo al centro del escrutinio público, debido a que se dio a conocer que Estados Unidos les habría retirado la visa, ya desde entonces pesaban señalamientos sobre Carlos Torres, aunque ambos trataron de contener el escándalo, semanas más tarde Marina del Pilar aceptó la revocación del visado estadounidense.

