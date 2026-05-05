México

Así fue el portazo para ver a Calvin Harris en la Feria de Puebla 2026

Las personas lograron derribar una valla de contención, algunos habían acampado

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Un hombre con camisa rosa y pantalón celeste posa. Detrás, una rueda de la fortuna iluminada, flamencos y luces de feria, con un filtro naranja.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El espectáculo de Calvin Harris en la Feria de Puebla se posicionó como uno de los más demandados, reflejando la capacidad de convocatoria de figuras internacionales y la oportunidad para mostrar la diversidad cultural del estado.

Sin embargo, decenas de personas rompieron un cerco en pleno show para pasar a un área donde ya no cabían más asistentes.

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El DJ se presentó en el Teatro del Pueblo, donde es necesario pagar un boleto para tener lugares preferentes y el resto de accesos son sujetos a disponibilidad por orden de llegada.

Quienes asistieron al concierto de Calvin Harris vivieron una jornada inusual: el acceso al Teatro del Pueblo se vio desbordado por la multitud, lo que obligó a muchos seguidores a ingresar a la fuerza después de que se agotaron las posibilidades de entrada.

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En el video se pudo ver que los organizadores del evento intentaron contener a las personas, pero de igual manera derribaron las vallas divisorias y lograron colarse a un espacio no designado.

EL DJ estuvo en el Teatro del Pueblo, pero al parecer ya no había lugar para más asistentes (TikTok/@erick10.89)

Existen reportes de dos personas que tuvieron que ser retirados por elementos de seguridad tras causar un altercado, ambos habrían esperado en la fila por varias horas.

Sin embargo, no hay reportes de que haya habido personas lesionadas por este incidente.

Campamento para esperar a Calvin Harris

Días antes del concierto de Calvin Harris en la Feria de Puebla, los alrededores del recinto comenzaron a llenarse de seguidores que buscaban conseguir los mejores lugares para el espectáculo.

La espera para ver a los artistas llevó a decenas de personas a acampar, soportando las inclemencias del clima y la incomodidad de dormir en la vía pública. Los asistentes se organizaron en grupos, compartieron alimentos y coordinaron turnos, mostrando un ambiente de convivencia marcado por la emoción.

Durante los días previos al evento, las filas se extendieron por varias cuadras. Ese despliegue de anticipación no fue extraño en la feria, donde los conciertos internacionales suelen convocar a asistentes de distintas regiones del país.

Quién es Calvin Harris y por qué es tan popular

Es uno de los productores más influyentes y mejor pagados de la música electrónica mundial. Su estilo mezcla el dance, el house y el pop, y ha colaborado con algunos de los artistas más grandes del mundo.

Entre sus colaboraciones más reconocidas están:

  • Rihanna – We Found Love (2011)
  • Ellie Goulding – I Need Your Love (2012)
  • Dua Lipa – One Kiss (2018)
  • Fue el primer artista solista en tener 18 sencillos del mismo álbum en el Top 10 del UK Singles Chart.
  • Ha encabezado repetidamente la lista de DJ mejor pagado del mundo según Forbes.
  • Ha ganado múltiples premios Grammy, Brit Awards y MTV VMAs.

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