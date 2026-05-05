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Abelito manda mensaje a Alexis Ayala tras el anuncio de divorcio del actor: “Uno llega solo a este mundo”

Alexis Ayala confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio; ahora el influencer de ‘La Casa de los Famosos México’ reaccionó a la noticia

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Abelito, excompañero en La Casa de los Famosos México, apoya públicamente a Alexis Ayala tras el anuncio del divorcio (Archivo)
Abelito, excompañero en La Casa de los Famosos México, apoya públicamente a Alexis Ayala tras el anuncio del divorcio (Archivo)

El actor Alexis Ayala anunció su divorcio de la actriz Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio, según confirmó él mismo en entrevista con la revista Caras. La separación ocurre después de poco más de un año de rumores, y Ayala afirmó que la decisión fue tomada por Aparicio, con quien mantiene una relación cordial.

Al respecto, el creador de contenido Abelito —quien compartió pantalla con Ayala en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”— le envía un mensaje de apoyo.

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Abelito, quien alcanzó el tercer lugar en el reality de Televisa, enfatiza el afecto y respeto entre ambos artistas pese a la ruptura, y resalta el apoyo de Ayala hacia los proyectos de Cinthia Aparicio.

“Esa noticia me agarró de sorpresa. Es una persona… es todo un caballero, se veía cuánto ama a Cinthia. De cierta manera lo sigue haciendo, la apoya mucho en las novelas que está haciendo ahora"

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Los concursantes se volvieron virales en redes
El mensaje de Abelito resalta la importancia del afecto y la compañía en la vida, apoyando la postura de Alexis Ayala

“Siempre hay que seguir el corazón, uno a veces tiene que entender que llega solo a este mundo y se va solo, pero qué mejor cuando lo puedes acompañar con una buena persona en esta travesía que se llama vida, aunque hay veces que no se puede”.

Ayala detalló que su vínculo con Aparicio continuará siendo cercano en el plano profesional. El actor sostuvo:

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente y ahora que ya le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, de acuerdo con lo declarado a la revista Caras.

El actor Alexis Ayala se casa con Cinthia Aparicio en una sorprendente ceremonia
Alexis Ayala confirma su divorcio de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio en una entrevista exclusiva (@alexisayala)

Una breve historia de amor

La relación entre Ayala y Aparicio inicia en 2021 durante las grabaciones de “Si nos dejan”. A pesar de la diferencia de edad —Ayala tiene 60 años y Aparicio 33—, la pareja defiende su vínculo y en 2023 formaliza su unión tanto por lo civil como en ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe.

Durante su matrimonio, hablan abiertamente sobre la posibilidad de formar una familia, aunque priorizan sus carreras.

En las últimas semanas, la ausencia de ambos en eventos públicos y redes sociales alimenta rumores sobre una separación. Finalmente, el propio Ayala confirma el divorcio en entrevista y declara que la vida sigue, que su familia es su principal apoyo y que mantiene una postura optimista ante el cambio.

(Instagram: @cinthiaparicio)
A pesar del divorcio, Alexis Ayala asegura que mantendrá una relación profesional cordial con Cinthia Aparicio (Instagram: @cinthiaparicio)

Por su parte, Aparicio no hace declaraciones directas, pero publica mensajes en redes sociales que muchos interpretan como referencias a esta nueva etapa.

Ambos evitan dar detalles sobre las causas de la ruptura, y no se han señalado motivos específicos. La separación ocurre sin confrontaciones públicas y ambos buscan seguir adelante por caminos separados, pero con respeto mutuo.

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