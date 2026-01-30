México

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris

Una nueva entrega de los sorteos de Tris ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por la Lotería Nacional ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este jueves 29 de enero!

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35493

Resultado: 99320

Tris De las Tres

Sorteo: 35494

Resultado: 51678

Tris Extra

Sorteo: 35495

Resultado: 64173

Tris De las Siete

Sorteo: 35496

Resultado: 19718

Tris Clásico

Sorteo: 35497

Resultado: 67998

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

