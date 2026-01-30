México

Día de la Candelaria dejará derrama económica de 1,800 mdp en 2026, revela CONCANACO

La proyección representa un incremento de 20% frente a 2025, cuando se estimaron alrededor de 1,500 mdp

Día de la Candelaria. (Foto:
Día de la Candelaria. (Foto: gobierno de México)

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) informó que la celebración del Día de la Candelaria durante 2026 dejará una derrama económica de 1,800 millones de pesos en todo el país.

Esta cifra está impulsada por el aumento en la demanda de productos tradicionales para el famoso 2 de febrero, así como por la reactivación de una cadena de valor vinculada al comercio de cercanía, donde miles de pequeños negocios participan activamente.

La institución detalló que 1,400 millones de pesos corresponderán al consumo combinado de tamales y atole, dos de los alimentos más emblemáticos de la festividad. De igual forma, cerca de 400 millones de pesos provendrán de la venta de vestimenta y ornamentos para el Niño Dios, como parte de la costumbre católica de muchas familias y comunidades mexicanas. Estas prácticas incrementan el gasto de los pobladores y la participación de múltiples comercios en la economía del país.

De acuerdo a datos de la CONCANACO SERVYTUR México durante el año 2025, la derrama económica registrada alcanzó los 1,500 millones de pesos, por lo que el pronóstico para este 2026 se estima que sea un aumento del 20 %. Este crecimiento representa la relevancia de la fecha para distintas unidades económicas que participan de manera activa en la preparación, distribución y venta de los productos.

Venta de tamales por Día
Venta de tamales por Día de la Candelaria. (AP Foto/Fernando Llano)

Por medio del comunicado publicado por el organismo también se señala que al menos 40 millones de mexicanos consumen al menos un tamal al día, pero durante el Día de la Candelaria esa cantidad se triplica.

El precio de cada pieza se coloca entre 20 y 40 pesos, su precio puede variar dependiendo del tipo y la ubicación del establecimiento. Esta dinámica impacta de lleno en comercios de mercados públicos, tianguis, fondas, cocinas tradicionales, panaderías y puestos callejeros, representando en su mayoría a la economía informal.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, subrayó la importancia de fortalecer esta tradición en varias regiones de México.

“Pensar en grande por los pequeños significa reconocer que cada compra en un mercado, una tamalería o una fonda es una decisión económica que fortalece empleo, formalidad y bienestar comunitario. La derrama del Día de la Candelaria refleja el peso real del comercio local”, expresó el líder de la institución.

En este sentido, la organización volvió a insistir en la necesidad de priorizar el consumo local y reconocer el rol de los negocios familiares en el país, ya que son actores fundamentales para el funcionamiento de la economía en fechas de alta demanda como el Día de la Candelaria.

