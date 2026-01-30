México

Coordinación fortalece la seguridad y recuperación de la paz en Baja California

El SESNSP destacó la baja de la incidencia delictiva en la entidad

Resultados en seguridad es por
Resultados en seguridad es por la coordinación institucional

La labor operativa y preventiva del gobierno municipal, en coordinación con instancias estatales y federales, se ha consolidado como un factor clave en el fortalecimiento de la seguridad en Baja California, de acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

En el marco de la presentación del reporte de incidencia delictiva estatal con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad, se destacó que los resultados positivos en materia de seguridad son consecuencia directa de una estrategia integral encabezada desde el ámbito municipal, enfocada en la proximidad social, los recorridos preventivos y la atención oportuna de hechos delictivos, así como en la colaboración permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, subrayó que la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno ha permitido optimizar recursos, compartir información estratégica y ejecutar operativos conjuntos que han impactado de manera directa en la reducción de la violencia en diversas zonas del estado.

Desde el ámbito municipal, explicó el funcionario, se han intensificado los recorridos preventivos, la presencia policial en colonias prioritarias y la atención a reportes ciudadanos, lo que ha contribuido a inhibir conductas delictivas y a generar entornos más seguros. Estas acciones se han reforzado mediante la colaboración con fuerzas federales, particularmente en tareas de localización y detención de presuntos generadores de violencia.

La estrategia municipal también ha contemplado la recuperación de espacios públicos, el decomiso de armas y la intervención en zonas con alta incidencia delictiva, acciones que han permitido no sólo reducir hechos delictivos, sino también mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Incidencia del estado a la baja

Gobierno de México da detalle
Gobierno de México da detalle sobre la incidencia delictiva en los últimos 6 años

Mientras las autoridades federales señalaron que el comportamiento de los indicadores delictivos refleja los efectos de este trabajo coordinado. En los últimos años, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso ha mostrado una tendencia a la baja, mientras que los delitos de alto impacto han registrado disminuciones relevantes, particularmente entre 2024 y 2025.

Asimismo, se destacó que en los dos últimos años no se han reportado secuestros en la entidad, un hecho que refuerza la efectividad de las acciones preventivas y operativas.

Durante 2025, la colaboración entre la SSPCM y la SSPCF permitió la detención de diversos presuntos responsables de delitos, así como el aseguramiento de armas y objetos relacionados con actividades ilícitas. Estas acciones, de acuerdo con las autoridades, han sido resultado de un trabajo constante y planificado, enfocado en atender las causas de la violencia y no solo sus consecuencias.

Avilés Amezcua reiteró que el gobierno municipal mantiene el compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional, privilegiando el trabajo cercano con la ciudadanía y la actuación profesional de los cuerpos de seguridad. Señaló que los avances logrados hasta ahora representan un incentivo para redoblar esfuerzos y consolidar una estrategia de seguridad sostenible.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que la participación municipal, sumada al respaldo estatal y federal, seguirá siendo un pilar fundamental para avanzar en la construcción de entornos seguros, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias de Baja California.

