Homicidio doloso disminuyó 28% en Baja California, extorsión bajó 9.2% en un año

Gobierno de México da detalle sobre la incidencia delictiva en los últimos 6 años | Foto: Gobierno de México

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que los casos de homicidio doloso, los delitos de alto impacto y la extorsión en Baja California disminuyeron significativamente durante el 2025, en comparación con el año anterior.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal detalló que el homicidio doloso tuvo una reducción del 28%, al pasar de 6.5 a 4.7 casos diarios, destacando que el 2025 es el año con el menor promedio diario de víctimas de este delito desde el 2018.

Figueroa Franco mencionó que respecto a los delitos de alto impacto, como el feminicidio, robo de negocio y a transeúntes con violencia, entre otros, bajaron 32% en el mismo periodo.

¿Qué delitos de alto impacto disminuyeron?

La titular del SESNSP indicó que “todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importante” en el estado; sin embargo, destacó que el robo a transeúnte con violencia tuvo una reducción del 44.7% en el promedio diario de casos.

De igual forma, señaló que el robo a negocio con violencia disminuyó 40.2%, las lesiones doloso por disparo de arma de fuego, 36.3% y el robo a transportista con violencia 20 por ciento.

Mientras que el robo a casa habitación con violencia, bajó 20.9% y el feminicidio se redujo 10.55 por ciento.

Extorsión disminuye 9.2% y reportan cero secuestros

La funcionaria agregó que el promedio diario de casos en el delito de extorsión disminuyó un 9.2% a lo largo del 2025.

No obstante, en cuanto al secuestro no hubo cambios, debido a que no se han registrado casos de este delito en 2024 y 2025.

“Se registraron cero secuestros en baja california en estos dos años”, concluyó Figueroa Franco.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que desde octubre del 2024 a la fecha, en Baja California se han asegurado 70 mil 617 cartuchos y 2 mil 217 cargadores, además de más de 242 kilogramos y 621 mil 356 pastillas de fentanilo en cuatro zonas identificadas como centros de concentración de drogas.

La lucha contra el crimen organizado se reflejó en una reducción significativa de la extorsión, que presentó una caída del 50% entre julio y diciembre de 2025.

Entre las acciones relevantes figura la orden de aprehensión contra Fabián “N” y Alberto “N”, acusados de extorsión agravada contra comerciantes de la Central de Abastos, así como la detención de seis personas, incluyendo a Daniel “N”, Abdón “N” y Guillermo “N”, implicados en extorsiones a restaurantes y negocios.

La incautación de narcóticos en rutas internacionales formó parte de los avances reportados. En un tráiler con placas de California se hallaron 205 paquetes con aproximadamente 537 kilogramos de metanfetamina y 60 de cocaína.

En mayo de 2025, en Mexicali, detuvieron a Axel Francisco “N” y Jorge Sergio “N” al intentar trasladar más de 300 kilogramos de metanfetamina en un tractocamión con placas de Arizona.

El decomiso total de metanfetamina alcanzó los 2,296 kilogramos y el de cocaína 60 kilogramos, además de otros aseguramientos relevantes en Mexicali y San Quintín.

Las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales permitieron también la detención de personas vinculadas a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Los Mayos y el Cártel de los Arellano Félix. Entre los capturados se encuentran José Luis “N”, alias “Mickey”, Alfonso “N”, alias “Cabo 13”, y Pablo Edwin “N”, alias “Flakito”.

Los operativos resultaron en el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y documentación falsa.