México

Homicidio doloso disminuyó 28% en Baja California, extorsión bajó 9.2% en un año

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo, indicó que los delitos de alto impacto disminuyeron 32%

Guardar
Gobierno de México da detalle
Gobierno de México da detalle sobre la incidencia delictiva en los últimos 6 años | Foto: Gobierno de México

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que los casos de homicidio doloso, los delitos de alto impacto y la extorsión en Baja California disminuyeron significativamente durante el 2025, en comparación con el año anterior.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal detalló que el homicidio doloso tuvo una reducción del 28%, al pasar de 6.5 a 4.7 casos diarios, destacando que el 2025 es el año con el menor promedio diario de víctimas de este delito desde el 2018.

Figueroa Franco mencionó que respecto a los delitos de alto impacto, como el feminicidio, robo de negocio y a transeúntes con violencia, entre otros, bajaron 32% en el mismo periodo.

¿Qué delitos de alto impacto disminuyeron?

La titular del SESNSP indicó que “todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importante” en el estado; sin embargo, destacó que el robo a transeúnte con violencia tuvo una reducción del 44.7% en el promedio diario de casos.

De igual forma, señaló que el robo a negocio con violencia disminuyó 40.2%, las lesiones doloso por disparo de arma de fuego, 36.3% y el robo a transportista con violencia 20 por ciento.

Mientras que el robo a casa habitación con violencia, bajó 20.9% y el feminicidio se redujo 10.55 por ciento.

Extorsión disminuye 9.2% y reportan cero secuestros

La funcionaria agregó que el promedio diario de casos en el delito de extorsión disminuyó un 9.2% a lo largo del 2025.

No obstante, en cuanto al secuestro no hubo cambios, debido a que no se han registrado casos de este delito en 2024 y 2025.

“Se registraron cero secuestros en baja california en estos dos años”, concluyó Figueroa Franco.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que desde octubre del 2024 a la fecha, en Baja California se han asegurado 70 mil 617 cartuchos y 2 mil 217 cargadores, además de más de 242 kilogramos y 621 mil 356 pastillas de fentanilo en cuatro zonas identificadas como centros de concentración de drogas.

La lucha contra el crimen organizado se reflejó en una reducción significativa de la extorsión, que presentó una caída del 50% entre julio y diciembre de 2025.

Entre las acciones relevantes figura la orden de aprehensión contra Fabián “N” y Alberto “N”, acusados de extorsión agravada contra comerciantes de la Central de Abastos, así como la detención de seis personas, incluyendo a Daniel “N”, Abdón “N” y Guillermo “N”, implicados en extorsiones a restaurantes y negocios.

La incautación de narcóticos en rutas internacionales formó parte de los avances reportados. En un tráiler con placas de California se hallaron 205 paquetes con aproximadamente 537 kilogramos de metanfetamina y 60 de cocaína.

En mayo de 2025, en Mexicali, detuvieron a Axel Francisco “N” y Jorge Sergio “N” al intentar trasladar más de 300 kilogramos de metanfetamina en un tractocamión con placas de Arizona.

El decomiso total de metanfetamina alcanzó los 2,296 kilogramos y el de cocaína 60 kilogramos, además de otros aseguramientos relevantes en Mexicali y San Quintín.

Las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales permitieron también la detención de personas vinculadas a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Los Mayos y el Cártel de los Arellano Félix. Entre los capturados se encuentran José Luis “N”, alias “Mickey”, Alfonso “N”, alias “Cabo 13”, y Pablo Edwin “N”, alias “Flakito”.

Los operativos resultaron en el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y documentación falsa.

Temas Relacionados

Baja Californiahomicidio dolosoinseguridadLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: Choque múltiple en la carretera Lecheria-Texcoco entre cuatro unidades

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Señalan a excandidato a diputación federal del PRI en presunta red de extorsión ligada a consultoría

Se preparan denuncias formales ante la FGR por estos hechos, destaca periodista

Señalan a excandidato a diputación

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

Después de tres años separados, la conductora comenzó una relación amorosa con un hombre 20 años menor

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Un ataque con bombas molotov y una narcomanta atribuida a la Mafia Veracruzana destruyó por completo el restaurante El Calamar en Coatzacoalcos

Mafia Veracruzana incendia restaurante en

Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El Ministerio Público expuso una reconstrucción precisa de los hechos, apoyada en actos de investigación que fundamentan la probable participación de César Alejandro “N”, líder de Los Blancos de Troya, en el homicidio

Procesan a El Botox por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mafia Veracruzana incendia restaurante en

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

DEPORTES

Raphael Veiga se despide de

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania