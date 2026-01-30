México

Cómo hacer hot cakes con muy pocas calorías, ideales para desayunar después de ir al gimnasio

Este delicioso y dulce platillo viene bien después de una rutina de fuerza

Guardar
Los hot cakes son deliciosos
Los hot cakes son deliciosos y pueden ser saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a hot cakes recién hechos suele despertar recuerdos de la infancia, pero cuando se trata de cuidar la alimentación tras el gimnasio, el desafío está en lograr ese sabor y textura con menos calorías.

Es posible disfrutar de unos hot cakes ligeros, con ingredientes simples y un resultado esponjoso, ideales para quienes buscan energía limpia y rápida recuperación muscular.

Los hot cakes o panqueques dulces no faltan en la mesa del desayuno o la merienda, especialmente en familias con chicos. Adaptar la receta para que sea baja en calorías es cada vez más común, sobre todo entre quienes entrenan y desean un desayuno rico en proteínas, bajo en grasa y fácil de digerir.

Receta de hot cakes con muy pocas calorías

Los puedes acompañar con miel
Los puedes acompañar con miel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una versión liviana de los clásicos hot cakes: discos esponjosos hechos con avena, claras de huevo y yogur descremado, sin azúcar refinada ni harinas blancas. Son ideales para reponer fuerzas sin sumar calorías innecesarias.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

1. 1 taza de avena arrollada fina

2. 1 banana madura chica

3. 3 claras de huevo

4. 1 huevo entero

5. 1 pote (120 gr) de yogur descremado natural o de vainilla

6. 1 cucharadita de polvo de hornear

7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

8. 1 sobre de edulcorante apto para cocción (stevia/sucralosa) o a gusto

9. Rocío vegetal

Cómo hacer hot cakes con muy pocas calorías, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Procesar la avena hasta lograr una textura similar a la harina.

2. Pisar la banana en un bowl hasta que quede un puré bien liso.

3. Incorporar las claras, el huevo entero y el yogur al puré de banana. Mezclar bien hasta integrar.

4. Agregar la avena procesada, el polvo de hornear, la esencia de vainilla y el edulcorante. Integrar hasta obtener una masa homogénea y algo fluida.

5. Calentar una sartén antiadherente y rociar con apenas rocío vegetal. Volcar porciones pequeñas de masa formando discos de 8 a 10 cm.

6. Cocinar a fuego bajo, tapando la sartén para que se inflen y cocinen por dentro, hasta que veas burbujas en la superficie (2-3 minutos).

7. Dar vuelta con espátula y cocinar 1-2 minutos más del otro lado.

8. Retirar y repetir hasta acabar la mezcla. Servir tibios, solos o con frutas frescas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 hot cakes (2 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes. Para servir, calentar apenas en microondas o sartén.

<br>

Temas Relacionados

Hot cakesGimnasioSaludBienestarPesarEjercicioPlátanoPostreDesayunomexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Prime Video: Así quedo el

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Después de 16 años, el rapero estadounidense vuelve a la capital mexicana con dos conciertos que han generado gran expectativa

Kanye West en México: cuándo

¿Cómo hacer un gel fijador para cejas que define y estimula el crecimiento?

Una mezcla casera proporciona una fijación ligera y favorece la hidratación de la piel, además de mejorar el aspecto y la duración del maquillaje

¿Cómo hacer un gel fijador

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: cerrada Eje 5 Sur a la altura de Rojo Gómez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Caifanes anuncia segunda fecha para 2026 en el Auditorio Nacional: precio de boletos, preventa y venta

La banda liderada por Saúl Hernández dará dos conciertos en el Coloso de Reforma

Caifanes anuncia segunda fecha para
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Para la cocina soy bueno”:

“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a “El Botox” por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Caifanes anuncia segunda fecha para 2026 en el Auditorio Nacional: precio de boletos, preventa y venta

Kanye West sorprende al ser captado ensayando para sus conciertos en CDMX: así sería el escenario para su show

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

DEPORTES

WWE Royal Rumble 2026: cuándo,

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona