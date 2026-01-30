Cómo hacer hot cakes con muy pocas calorías, ideales para desayunar después de ir al gimnasio

El aroma a hot cakes recién hechos suele despertar recuerdos de la infancia, pero cuando se trata de cuidar la alimentación tras el gimnasio, el desafío está en lograr ese sabor y textura con menos calorías.
Es posible disfrutar de unos hot cakes ligeros, con ingredientes simples y un resultado esponjoso, ideales para quienes buscan energía limpia y rápida recuperación muscular.
Los hot cakes o panqueques dulces no faltan en la mesa del desayuno o la merienda, especialmente en familias con chicos. Adaptar la receta para que sea baja en calorías es cada vez más común, sobre todo entre quienes entrenan y desean un desayuno rico en proteínas, bajo en grasa y fácil de digerir.
Receta de hot cakes con muy pocas calorías
Se trata de una versión liviana de los clásicos hot cakes: discos esponjosos hechos con avena, claras de huevo y yogur descremado, sin azúcar refinada ni harinas blancas. Son ideales para reponer fuerzas sin sumar calorías innecesarias.
Tiempo de preparación
Total: 20 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 10 minutos
Ingredientes
1. 1 taza de avena arrollada fina
2. 1 banana madura chica
3. 3 claras de huevo
4. 1 huevo entero
5. 1 pote (120 gr) de yogur descremado natural o de vainilla
6. 1 cucharadita de polvo de hornear
7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
8. 1 sobre de edulcorante apto para cocción (stevia/sucralosa) o a gusto
9. Rocío vegetal
Cómo hacer hot cakes con muy pocas calorías, paso a paso
1. Procesar la avena hasta lograr una textura similar a la harina.
2. Pisar la banana en un bowl hasta que quede un puré bien liso.
3. Incorporar las claras, el huevo entero y el yogur al puré de banana. Mezclar bien hasta integrar.
4. Agregar la avena procesada, el polvo de hornear, la esencia de vainilla y el edulcorante. Integrar hasta obtener una masa homogénea y algo fluida.
5. Calentar una sartén antiadherente y rociar con apenas rocío vegetal. Volcar porciones pequeñas de masa formando discos de 8 a 10 cm.
6. Cocinar a fuego bajo, tapando la sartén para que se inflen y cocinen por dentro, hasta que veas burbujas en la superficie (2-3 minutos).
7. Dar vuelta con espátula y cocinar 1-2 minutos más del otro lado.
8. Retirar y repetir hasta acabar la mezcla. Servir tibios, solos o con frutas frescas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 4 hot cakes (2 por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 1,5 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes. Para servir, calentar apenas en microondas o sartén.