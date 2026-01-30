CCH Sur regresa a clases presenciales cuatro meses después de ataque a comunidad de la UNAM

Estudiantes, familiares y docentes de la comunidad de CCH Sur colocaron un memorial para el alumno que fue asesinado. (Cuartoscuro)

Las y los estudiantes del CCH Sur de la UNAM regresan a clases presenciales el 3 de febrero.

Las instalaciones ya habían sido equipadas con torniquetes de entrada, iluminación y vigilancia.

El 22 de septiembre de 2025, un estudiante fue asesinado en el plantel por el presunto agresor identificado como Lex Ashton, también resultó herido un integrante del personal y otra alumna.

Así lo informó la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur

Estos son los nuevos torniquetes de seguridad CCH Sur CRÉDITO: CCH SUR/FB

“Se informa a la comunidad que el próximo 3 de febrero iniciaremos el semestre 2026-2 de manera presencial, con nuevas condiciones en in-fraestructura y seguridad: nuevos controles de acceso, un mayor núme-ro de botones de emergencia, instalación de luminarias y conformación de las brigadas universitarias, entre otras acciones”

De igual forma, las autoridades del plantel de la UNAM indicaron:

“Comenzaremos una nueva etapa con la oportunidad de fortalecernos como comunidad. Hemos enfrentado retos y el camino no ha sido sen-cillo; sin embargo, el cambio comienza con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, pues son una pieza fundamental para crecer, avanzar y transformar juntos nuestra realidad”.

Cómo fue el ataque de CCH Sur

El asesinato que detonó la preocupación por la seguridad ocurrió el 22 de septiembre.

Según la información oficial, el presunto agresor, identificado como Lex Ashton, era un recién egresado del plantel.

Ese día acudió al CCH Sur para realizar trámites, agredió a un menor de edad y luego se lanzó desde un edificio, siendo detenido en posesión de armas y portando un cubrebocas decorado con calaveras.

Además, había publicado mensajes amenazantes en su cuenta de Facebook.

Las amenazas y episodios violentos no se han limitado al CCH Sur.

En la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) se detectó un mensaje que, de acuerdo con la propia dirección, contenía expresiones violentas y advertía sobre el uso de armas y la posible transmisión en vivo de un ataque.

El clima de tensión se extendió a otros planteles.