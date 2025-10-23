México

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

La nueva información de la carpeta de investigación revela que tres trabajadores del plantel fueron alertados una hora y media antes de que el joven atacara a la comunidad estudiantil

Por Diego Mendoza López

Guardar
Con patrones similares, atacantes en
Con patrones similares, atacantes en escuelas en México. (Redes sociales)

La carpeta de investigación sobre el ataque perpetrado por Lex Ashton “N” en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur ha revelado que su madre intentó prevenir la tragedia. Al menos una hora antes del homicidio de Jesús Israel, estudiante de 16 años, la mujer alertó tanto a la administración del plantel como al número de emergencias 911 sobre los planes de su hijo. A pesar de ello, el ataque se concretó el 22 de septiembre de 2025, dejando un joven muerto y un trabajador herido.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la madre de Lex Ashton envió mensajes a personal del CCH Sur y al sistema de emergencias C5, para así advertir que su hijo se dirigía armado al plantel con la intención de cometer una masacre. Esta información fue confirmada por el abogado del agresor, David Retes, quien señaló que la madre “efectivamente avisó a la administración del plantel y al 911”.

La carpeta incluye testimonios de al menos tres trabajadores del CCH Sur que mostraron a los policías de investigación capturas de pantalla de los mensajes recibidos. Uno de ellos presentó un mensaje enviado a las 11:30 horas en un grupo institucional de WhatsApp, donde se detallaba que Lex Ashton portaría gas pimienta, una daga y vestiría ropa negra con la leyenda “Bad blood”.

En tanto, otro empleado mostró conversaciones similares en chats llamados “Los Pandos 2” y en comunicación directa con la oficina jurídica del plantel.

Estos objetos coinciden con los
Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

A pesar de estas advertencias, el ataque ocurrió a las 12:30 horas en el estacionamiento del plantel. Jesús Israel fue asesinado con una guadaña frente a su novia, mientras que Don Armando, trabajador de mantenimiento de 62 años, logró sobrevivir tras enfrentarse al agresor:

“Me cegó con gas pimienta, me golpeó en la cabeza, pero logré quitarle el arma”, narró el sobreviviente.

El arsenal y el perfil del joven “incel”

Tras el ataque, Lex Ashton se arrojó desde el segundo piso del edificio “IM”, lo cual llevó a que se fracturara ambas piernas. Fue trasladado al Hospital Regional 2 Villa Coapa y posteriormente ingresado al Reclusorio Oriente, donde permanece bajo prisión preventiva.

En el lugar del crimen se encontraron diversos objetos que evidencian la planificación del ataque: dos navajas plegables, seis cilindros de gas irritante, dos celulares Android, una USB con un video en formato MP4, su credencial del plantel y una mochila negra deslavada. El atuendo incluía goggles, guantes negros y ropa con referencias violentas.

Revelan nuevos detalles clave de
Revelan nuevos detalles clave de la vida de Lex Ashton, agresor del CCH Sur. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

El 28 de septiembre, la policía realizó un cateo en su domicilio. Ahí se halló un rifle calibre .45 con culata de madera, dos hoces con filo interno, un libro del manga “Attack on Titan”, un Xbox One, dos laptops, dos monitores y un iPhone. Estos objetos sugieren afinidad por el anime y los videojuegos, pero la investigación no profundiza en los grupos de “incels” (célibes involuntarios) a los que supuestamente pertenecía.

Vinculación a proceso y diagnóstico psicológico: en busca de un amparo

Lex Ashton “N” fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Su abogado denunció omisiones por parte del juez, quien rechazó la solicitud de dictámenes periciales para evaluar la condición psicológica del joven. A pesar de ello, el juzgador pidió periciales en Psicología y Psiquiatría, lo que la defensa consideró contradictorio.

El equipo interdisciplinario que evaluó a Ashton concluyó que presenta trastorno narcisista de la personalidad y rasgos antisociales. Estos padecimientos afectan la empatía, el juicio moral y el control de impulsos. Aunque el diagnóstico no lo exime de responsabilidad penal, será incorporado al expediente judicial para contextualizar su comportamiento.

Esta es la foto más
Esta es la foto más reciente publicada en el perfil. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

En medio de todo ello, la defensa anunció que buscará un amparo para que el joven continúe su proceso en un centro de rehabilitación mental. Sin embargo, el juez rechazó esta solicitud y ratificó la prisión preventiva.

Temas Relacionados

Lex AshtonAtaque escolarCCH SurIncelsViolencia en la UNAMUNAMTrastornos psicológicosCoyoacánCDMXNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los avances en la salud de Mina, la osa rescatada en Nuevo León

Cuidadores destacan que la recuperación sensorial y conductual de Mina avanza, gracias a una dieta controlada, terapias tópicas y ambiente higiénico

Estos son los avances en

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Acapulco

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Monreal alista lineamientos para que diputados de Morena sesionen de forma presencial tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco

El coordinador parlamentario de Morena solicitó a los integrantes de su bancada cumplir con su responsabilidad legislativa

Monreal alista lineamientos para que

Así es el billete de 2 mil pesos que circuló en México en los años 80´s: a este precio lo puedes adquirir

En 1983 se emitió un billete mexicano con valor de 2 mil pesos, sin embargo, se retiró 10 años después

Así es el billete de

Joven abogada mexicana causa polémica al confesar que odia su carrera pese a graduarse con honores: “Me siento inútil”

Carla Benítez compartió que, aunque se graduó con honores, nunca se sintió identificada con su profesión y busca nuevos rumbos

Joven abogada mexicana causa polémica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas que

Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Coparmex advierte consecuencias económicas y sociales por guerra del Cártel de Sinaloa: “Simular normalidad debilita la confianza”

El temor a la inseguridad en México crece al 63% en el tercer trimestre de 2025, alerta el INEGI

Masacre en Sinaloa: reportan 4 ejecuciones en Mazatlán y 12 homicidios en Culiacán pese a despliegue federal

Localizan narcocampamento de Los Chapitos y detienen a dos integrantes de Los Mayos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia que fue

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Lola Cortés cumple 55 años en “La Granja VIP” y rompe en llanto al recibir una fiesta entre animales, peleas y gritos

¿Sacrificará el premio? Fabiola Campomane amenaza con salir de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025