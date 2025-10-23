911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

Con patrones similares, atacantes en escuelas en México. (Redes sociales)

La carpeta de investigación sobre el ataque perpetrado por Lex Ashton “N” en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur ha revelado que su madre intentó prevenir la tragedia. Al menos una hora antes del homicidio de Jesús Israel, estudiante de 16 años, la mujer alertó tanto a la administración del plantel como al número de emergencias 911 sobre los planes de su hijo. A pesar de ello, el ataque se concretó el 22 de septiembre de 2025, dejando un joven muerto y un trabajador herido.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la madre de Lex Ashton envió mensajes a personal del CCH Sur y al sistema de emergencias C5, para así advertir que su hijo se dirigía armado al plantel con la intención de cometer una masacre. Esta información fue confirmada por el abogado del agresor, David Retes, quien señaló que la madre “efectivamente avisó a la administración del plantel y al 911”.

La carpeta incluye testimonios de al menos tres trabajadores del CCH Sur que mostraron a los policías de investigación capturas de pantalla de los mensajes recibidos. Uno de ellos presentó un mensaje enviado a las 11:30 horas en un grupo institucional de WhatsApp, donde se detallaba que Lex Ashton portaría gas pimienta, una daga y vestiría ropa negra con la leyenda “Bad blood”.

En tanto, otro empleado mostró conversaciones similares en chats llamados “Los Pandos 2” y en comunicación directa con la oficina jurídica del plantel.

Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

A pesar de estas advertencias, el ataque ocurrió a las 12:30 horas en el estacionamiento del plantel. Jesús Israel fue asesinado con una guadaña frente a su novia, mientras que Don Armando, trabajador de mantenimiento de 62 años, logró sobrevivir tras enfrentarse al agresor:

“Me cegó con gas pimienta, me golpeó en la cabeza, pero logré quitarle el arma”, narró el sobreviviente.

El arsenal y el perfil del joven “incel”

Tras el ataque, Lex Ashton se arrojó desde el segundo piso del edificio “IM”, lo cual llevó a que se fracturara ambas piernas. Fue trasladado al Hospital Regional 2 Villa Coapa y posteriormente ingresado al Reclusorio Oriente, donde permanece bajo prisión preventiva.

En el lugar del crimen se encontraron diversos objetos que evidencian la planificación del ataque: dos navajas plegables, seis cilindros de gas irritante, dos celulares Android, una USB con un video en formato MP4, su credencial del plantel y una mochila negra deslavada. El atuendo incluía goggles, guantes negros y ropa con referencias violentas.

Revelan nuevos detalles clave de la vida de Lex Ashton, agresor del CCH Sur. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

El 28 de septiembre, la policía realizó un cateo en su domicilio. Ahí se halló un rifle calibre .45 con culata de madera, dos hoces con filo interno, un libro del manga “Attack on Titan”, un Xbox One, dos laptops, dos monitores y un iPhone. Estos objetos sugieren afinidad por el anime y los videojuegos, pero la investigación no profundiza en los grupos de “incels” (célibes involuntarios) a los que supuestamente pertenecía.

Vinculación a proceso y diagnóstico psicológico: en busca de un amparo

Lex Ashton “N” fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Su abogado denunció omisiones por parte del juez, quien rechazó la solicitud de dictámenes periciales para evaluar la condición psicológica del joven. A pesar de ello, el juzgador pidió periciales en Psicología y Psiquiatría, lo que la defensa consideró contradictorio.

El equipo interdisciplinario que evaluó a Ashton concluyó que presenta trastorno narcisista de la personalidad y rasgos antisociales. Estos padecimientos afectan la empatía, el juicio moral y el control de impulsos. Aunque el diagnóstico no lo exime de responsabilidad penal, será incorporado al expediente judicial para contextualizar su comportamiento.

Esta es la foto más reciente publicada en el perfil. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

En medio de todo ello, la defensa anunció que buscará un amparo para que el joven continúe su proceso en un centro de rehabilitación mental. Sin embargo, el juez rechazó esta solicitud y ratificó la prisión preventiva.