Sheinbaum arremete contra Calderón y reitera llamado a jóvenes de conocer “la historia” previo a elecciones del 2030

Sheinbaum calificó como irresponsable la decisión de Calderón sobre declarar la guerra contra el narco. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió en contra del exmandatario panista, Felipe Calderón, quien ayer fue abucheado por estudiantes mexicanos durante una conferencia en París, Francia.

Al ser cuestionada sobre el exmandatario en su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo reiteró que considera importante que los jóvenes conozcan la historia de México, en especial lo sucedido durante el gobierno de Calderón, del 2006 al 2012, previo a las elecciones del 2030.

“Sin comentarios, solito se explica lo que ocurrió. El periodo de Calderón dejó muchas víctimas. Ahora que fui a una secundaria se los comentaba y le pregunté a los chicos, en que año nacieron: 2013, ya tienen 15 años. Nacieron un año después de que acabo el periodo de Calderón.

“¿Por qué es importante seguir hablando de esto? Por que hay muchos jóvenes que, primero deben conocer la historia de su país, pero demás que van a ejercer su derecho de elegir a sus gobernantes en el 2030″, dijo en Palacio Nacional.