Sandra Cuevas presenta nuevos lanzamientos de sus marcas y anuncia proyecto político para 2026

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que mantiene firmes sus aspiraciones políticas

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que mantiene firmes sus aspiraciones políticas. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Sandra Cuevas, presentó a través de sus redes sociales el lanzamiento de nuevas marcas comerciales y un proyecto político que prevé iniciar en mayo de 2026. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc detalló que estas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a fortalecer su presencia tanto en el ámbito empresarial como en el político durante los próximos meses.

En mensajes publicados en sus perfiles de X y TikTok, Sandra Cuevas compartió: “Les comparto con mucha gratitud y felicidad los próximos lanzamientos de mi empresa Sandra Cuevas Diamond Group: Sandra Cuevas Restaurante, Dulcería y Tequila, así como mi nuevo proyecto político para mayo 2026. ¡Yo invierto mi tiempo en trabajar y dar resultados!”. De acuerdo a Cuevas Nieves, estas declaraciones marcan el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Sandra Cuevas aseguró que ha estado enfocada en sus nuevos proyectos. (Crédito: Cuartoscuro)

Por medio de un videoclip también difundido en sus redes, profundizó sobre los objetivos de su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, y los planes que impulsará a lo largo de 2026. “He estado muy, pero muy enfocada, trabajando muy fuerte, de manera muy intensa en mi empresa Sandra Cuevas Diamond Group. Una empresa que tiene por finalidad brindar oportunidades, brindar trabajos formales, estar al día del pago de sus impuestos, impuestos que le van a llegar a las ciudadanas, a los ciudadanos, que le van a llegar a las mejoras de este país”, afirmó.

Además, adelantó la creación de una plataforma digital de transparencia, donde los usuarios podrán consultar información sobre los movimientos de su grupo empresarial, la identidad de sus socios y el origen de los capitales involucrados.

La agenda de lanzamientos de Sandra Cuevas Diamond Group incluye la apertura del restaurante Carmen Salinas y Sandra Cuevas, especializado en cocina mexicana, programada para el 26 de febrero. Más adelante, en abril, anunció la inauguración de la primera tienda de Sandra Cuevas Dulcería.

La ex alcaldesa presentó sus próximos lanzamientos de 2026. (@sandracuevas_)

En el terreno político, Cuevas ratificó que mantiene sus aspiraciones, ahora bajo el proyecto denominado Sandra Cuevas CO26, previsto para mayo de 2026. “Quiero recordarles, principalmente a mis detractores, que Sandra Cuevas puede cambiar la estrategia, pero jamás la meta”, indicó. El objetivo de este movimiento, según sus palabras, es contribuir a la transformación y el crecimiento del país.

La empresaria también anticipó el lanzamiento de Sandra Cuevas Tequila que llegará al mercado en julio de 2026, reforzando así la diversificación de su grupo empresarial. “Esto es en lo que yo enfoco mi energía, mi tiempo, en trabajar, en dar resultados y en hacer mis sueños realidad”, concluyó en su mensaje.

Cabe recordar que Sandra Cuevas ya había buscado consolidar una estructura política independiente, tras impulsar en agosto de 2025 el proyecto México Nuevo junto al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

