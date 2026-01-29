México

¿Qué beneficios tiene comer plátano por la noche?

La presencia de triptófano y minerales esenciales en esta fruta favorece la relajación y apoya tus horas de descanso

Guardar
Una elección sencilla puede marcar
Una elección sencilla puede marcar la diferencia en la calidad de tu sueño y aportar calma a tus noches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más consumidas por su sabor y valor nutricional, pero su inclusión en la dieta nocturna puede ofrecer ventajas adicionales.

Comer plátano por la noche no solo aporta energía y nutrientes esenciales, también puede favorecer el descanso y contribuir al bienestar general.

Diversos componentes de esta fruta intervienen en la relajación muscular, el equilibrio del sistema nervioso y la calidad del sueño, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios antes de dormir, según señala el Medical News Today.

El plátano es una fruta
El plátano es una fruta nutricionalmente valiosa que aporta beneficios para la salud cuando se consume por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios que puede tener el comer plátano por la noche

Consumir plátano por la noche puede aportar varios beneficios para la salud, especialmente relacionados con el descanso y el bienestar general. Entre los principales beneficios se encuentran:

  • Favorece el sueño: El plátano contiene triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina, hormonas que regulan el ciclo del sueño y promueven un descanso reparador.
  • Aporta magnesio y potasio: Estos minerales ayudan a relajar los músculos y contribuyen a la prevención de calambres nocturnos, facilitando la relajación corporal antes de dormir.
  • Regula la digestión: Gracias a su contenido de fibra, el plátano favorece el tránsito intestinal y ayuda a evitar molestias digestivas durante la noche.
  • Proporciona energía sostenida: Aunque es una fuente de carbohidratos, el plátano libera energía de forma gradual, lo que puede evitar despertares por hambre en la madrugada.
  • Contribuye al bienestar emocional: La presencia de vitamina B6 en el plátano apoya la producción de neurotransmisores asociados a la sensación de calma y relajación.

En personas con diabetes o problemas de control glucémico, se recomienda moderar la cantidad y consultar con un profesional de la salud sobre el consumo nocturno de plátano.

El plátano ofrece carbohidratos de
El plátano ofrece carbohidratos de absorción gradual, ayudando a mantener energía constante y evitar el hambre nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas para incluir el plátano en tu cena de manera saludable

Aquí tienes algunas ideas para incluir el plátano en la cena de forma saludable:

  • Ensalada de plátano con yogur natural y nueces: Mezcla rodajas de plátano con yogur bajo en grasa y agrega nueces o almendras troceadas.
  • Tostadas integrales con plátano y mantequilla de maní: Unta una capa fina de mantequilla de maní en pan integral y coloca rodajas de plátano encima.
  • Avena nocturna con plátano: Prepara avena remojada en leche vegetal o descremada, añade plátano en rodajas y un toque de canela.
  • Smoothie de plátano: Licúa plátano con leche descremada o vegetal y semillas de chía para obtener una bebida saciante y ligera.
  • Plátano asado con canela: Asa un plátano al horno o en sartén antiadherente, espolvorea canela y acompaña con un poco de yogur.
  • Ensalada verde con plátano: Combina hojas verdes, rodajas de plátano, aguacate y semillas de girasol para una cena fresca y rica en fibra.
El licuado de plátano con
El licuado de plátano con canela y avena es una opción cremosa y nutritiva.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas opciones permiten aprovechar los nutrientes del plátano sin exceder la cantidad de azúcares o calorías en la cena.

Temas Relacionados

plátanonutriciónbienestarsaludmexico-noticias

Más Noticias

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Las recientes declaraciones del exentrenador universitario evidenciaron diferencias sobre el trabajo de formación y las prioridades de la directiva

Tuca Ferreti lanza dura crítica

La red de Consulados de México reafirma su labor institucional en EEUU

El comunicado oficial enfatizó que las funciones diplomáticas en ese país priorizan el apoyo a ciudadanos

La red de Consulados de

El hábito cotidiano que se debe evitar para detener el envejecimiento del contorno de ojos

Un gesto habitual al limpiar tu rostro puede hacer que la piel de los párpados pierda firmeza y luzca cansada con el tiempo

El hábito cotidiano que se

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Las lesiones de Luis Chávez y Rodrigo Huescas han sembrado duda al ‘Vasco’ sobre la lista final de convocados a menos de seis meses del debut de México en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre se reunirá con

Museo del Metro de CDMX celebra su noveno aniversario: exposiciones para descubrir más de 50 años de historia

La entrada es libre para todo el público, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC)

Museo del Metro de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Chino Arce”

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio y

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente