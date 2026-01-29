¿Qué beneficios tiene comer plátano por la noche?

Una elección sencilla puede marcar la diferencia en la calidad de tu sueño y aportar calma a tus noches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más consumidas por su sabor y valor nutricional, pero su inclusión en la dieta nocturna puede ofrecer ventajas adicionales.

Comer plátano por la noche no solo aporta energía y nutrientes esenciales, también puede favorecer el descanso y contribuir al bienestar general.

Diversos componentes de esta fruta intervienen en la relajación muscular, el equilibrio del sistema nervioso y la calidad del sueño, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios antes de dormir, según señala el Medical News Today.

El plátano es una fruta nutricionalmente valiosa que aporta beneficios para la salud cuando se consume por la noche.

Cuáles son los beneficios que puede tener el comer plátano por la noche

Consumir plátano por la noche puede aportar varios beneficios para la salud, especialmente relacionados con el descanso y el bienestar general. Entre los principales beneficios se encuentran:

Favorece el sueño: El plátano contiene triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina, hormonas que regulan el ciclo del sueño y promueven un descanso reparador.

Aporta magnesio y potasio: Estos minerales ayudan a relajar los músculos y contribuyen a la prevención de calambres nocturnos, facilitando la relajación corporal antes de dormir.

Regula la digestión: Gracias a su contenido de fibra, el plátano favorece el tránsito intestinal y ayuda a evitar molestias digestivas durante la noche.

Proporciona energía sostenida: Aunque es una fuente de carbohidratos, el plátano libera energía de forma gradual, lo que puede evitar despertares por hambre en la madrugada.

Contribuye al bienestar emocional: La presencia de vitamina B6 en el plátano apoya la producción de neurotransmisores asociados a la sensación de calma y relajación.

En personas con diabetes o problemas de control glucémico, se recomienda moderar la cantidad y consultar con un profesional de la salud sobre el consumo nocturno de plátano.

El plátano ofrece carbohidratos de absorción gradual, ayudando a mantener energía constante y evitar el hambre nocturno.

Ideas para incluir el plátano en tu cena de manera saludable

Aquí tienes algunas ideas para incluir el plátano en la cena de forma saludable:

Ensalada de plátano con yogur natural y nueces: Mezcla rodajas de plátano con yogur bajo en grasa y agrega nueces o almendras troceadas.

Tostadas integrales con plátano y mantequilla de maní: Unta una capa fina de mantequilla de maní en pan integral y coloca rodajas de plátano encima.

Avena nocturna con plátano: Prepara avena remojada en leche vegetal o descremada, añade plátano en rodajas y un toque de canela.

Smoothie de plátano: Licúa plátano con leche descremada o vegetal y semillas de chía para obtener una bebida saciante y ligera.

Plátano asado con canela: Asa un plátano al horno o en sartén antiadherente, espolvorea canela y acompaña con un poco de yogur.

Ensalada verde con plátano: Combina hojas verdes, rodajas de plátano, aguacate y semillas de girasol para una cena fresca y rica en fibra.

El licuado de plátano con canela y avena es una opción cremosa y nutritiva.

Estas opciones permiten aprovechar los nutrientes del plátano sin exceder la cantidad de azúcares o calorías en la cena.