México

Morena y PT irán juntos a la elección de Coahuila en 2026, dejan fuera de la alianza al PVEM

Luisa Alcalde y Alberto Anaya firmaron un convenio de coalición en el estado, con lo que confirmaron su lejanía con el Partido Verde

Luisa Alcalde acusó al congreso de Coahuila de no permitir el ingreso de programas del Bienestar en el estado, los señalamientos surgieron durante la firma del acuerdo de coalición que deja fuera al PVEM. Crédito: X, LuisaAlcalde

La tarde de este jueves 29 de enero de 2026, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, y Alberto Anaya Gutiérrez, quien encabeza al Partido del Trabajo (PT) a nivel nacional, se reunieron en Coahuila para concretar la firma de un convenio de coalición rumbo a la elección en el estado.

Alcalde y Anaya dejan fuera al PVEM en Coahuila

Ante militantes de ambos partidos, Alberto Anaya aseguró que a través de la firma en Coahuila buscan “fortalecer y trabajar unidos”, comentó que en el estado “nunca ha habido alternancia” y que está encabezado por un mismo grupo, por lo que mandó un mensaje contundente rumbo al proceso electoral, “el cambio solo lo va a poder hacer esta coalición de Morena y PT”.

Por su parte, Luisa Alcalde agregó que irán juntos por el “triunfo”, ya que ven “amplias posibilidades” para ganar en el estado. Dijo que el congreso local pone trabas a la ciudadanía, lo que impide que los programas impulsados desde el gobierno federal lleguen a la entidad.

La dirigente de Morena hizo énfasis en la falta de acceso a programas sociales como la “Pensión para personas con discapacidad”, la cual no está vigente en Coahuila por no considerarla una “prioridad” por parte de los legisladores locales.

La morenista dejó claro que busca seguir vigilante del Instituto Electoral de Coahuila durante el proceso de elección y extendió la invitación a los simpatizantes, “que haya equidad en la contienda, nada de fraudes, nada de compras de votos... Pedimos piso parejo".

En Coahuila la coalición Morena y PT es un hecho, mientras que el PVEM irá solo en la elección estatal 2026.

PVEM irá solo en elección legislativa de 2026

En entrevista para medios el pasado 12 de enero, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores del PVEM consideró que este año su partido debe competir de manera independiente en la renovación de las diputaciones locales en Coahuila, al señalar que las alianzas electorales obedecen a estrategias específicas según el contexto en que se forman:

“Las alianzas surgen por estrategia, hay momentos en que la estrategia funciona y hay momentos en que no funcionan, así llegó la Presidenta, con el apoyo del Partido Verde al poder”.

El diputado comentó que al interior del partido ven necesario ir por su parte en esta elección, debido a que vive su mejor momento: “tiene representación en todos los Congresos locales, tiene más diputados federales que nunca, tiene senadores, entonces a nosotros nos tienen que soltar”.

Coalición oficialista llegará dividida el 7 de junio

El estado de Coahuila celebrará elecciones el 7 de junio, convirtiéndose en la única entidad federativa de México con comicios previstos durante 2026, las etapas clave del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026 organizado por el Instituto Electoral de Coahuila incluyen las siguientes fechas:

  • Solicitud de registro de convenio de coalición: del 2 al 30 de enero de 2026
  • Periodo para que los candidatos independientes reúnan apoyo ciudadano: del 25 de febrero al 20 de marzo
  • Precampañas: del 1 al 20 de marzo
  • Campañas: del 5 de mayo al 3 de junio
  • Jornada electoral: 7 de junio

En el estado se elegirán 25 cargos del Congreso del Estado, 16 diputaciones corresponden al sistema de mayoría relativa y 9 se asignarán por representación proporcional.

