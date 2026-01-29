Incendio consume fábrica en San Pedro de los Pinos CDMX

Se registra incendio en la colonia San Pedro de los Pinos (Infobae México)

Cerca de las 18:00 horas de este miércoles 28 de enero se registró un fuerte incendio en la colonia San Pedro de los Pinos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Una fuerte columna de humo negro se apreció a varios kilómetros de distancia, lo que alarmó a los vecinos de la zona.

De inmediato Bomberos de la Ciudad de México recibieron el reporte, por lo que se trasladaron a la zona, el siniestro ocurrió en la Calle 18 esquina Calle Zapotecas en la col. San Pedro de los Pinos. Debido a la magnitud del incendio, los pobladores cercanos a la zona fueron evacuados del lugar para permitir el arribo del personal de Protección Civil.

El humo se apreció desde el segundo piso del Periférico, por lo que las autoridades implementaron un acordonamiento de 500 metros a la redonda del incendio, en primera instancia confirmaron que el fuego se originó dentro de una fábrica de láminas de plástico, por lo que las llamas se propagaron rápidamente.

Se registra incendio en San Pedro de los Pinos (X/ @SGIRPC_CDMX)

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) también arribó a la zona para asistir en el control de la emergencia, más de 12 pipas llegaron al lugar para trabajar en la extinción del fuego.

Cerraron vialidades cercanas, la principal afectada es la Calle 16, Avenida Central y los perímetros para ingresar al Periférico con dirección al sur. A través de redes sociales, el jefe Vulcano Cova precisó que ya están en la zona para atender la emergencia.

“Estamos atendiendo un incendio en una fábrica de papelería y plástico, en la colonia San Pedro de los Pinos, en Álvaro Obregón. Hemos ingresado al inmueble, continúo informando”, compartió.

Una fábrica de papel se incendió en la colonia San Pedro de los Pinos, Bomberos de la CDMX arribaron al lugar X/ @JefeVulcanoCova

Controlan y extinguen incendio en San Pedro de los Pinos

Hasta las 19:00 horas, las autoridades explicaron que se controló un 80%, pero al interior del inmueble aún se presentaba puntos con llamas, por lo que los bomberos siguen en la zona.

“Informo un avance del 80 por ciento en la extinción del incendio. Continuamos laborando al interior del inmueble en algunos puntos donde aún hay fuego”, publicó el jefe Vulcano.

Hasta el momento, no se reporta lesionados, dentro de la fábrica no se encontraba personal, solo evacuaron a un trabajador de seguridad. Después de casi una hora de labores de enfriamiento, las autoridades capitalinas controlaron parte del incendio, pero aún no lo sofocan en su totalidad.

(X/ @JefeVulcanoCova)

Al lugar también llegó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, para coordina los trabajos para sofocar el incendio registrado en una fábrica de láminas de plástico ubicada. También arribó personal de la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como Bomberos CDMX y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Fue hasta las 19:30 horas que Bomberos de la CDMX extinguieron en su totalidad el fuego dentro de la bodega. “Informo que hemos extinguido al 100% el incendio de la fábrica. En las labores desplegamos 50 bomberos y 9 unidades”, publicaron en redes, no se registraron lesionados.