México

¿Habrá servicio en los bancos el próximo lunes 2 de febrero?

Para miles de mexicanos se aproxima el primer megapuente de 2026

Guardar
Este 2 de febrero será
Este 2 de febrero será el primer megapuente para miles de mexicanos. (Cuartoscuro)

El inicio de febrero de 2026 traerá para los mexicanos una combinación de celebraciones civiles y religiosas, lo que resultará en el primer megapuente del año. El calendario escolar, las festividades religiosas y la conmemoración de la Constitución convergen para transformar los primeros días del mes en un periodo de descanso prolongado y de ajustes en los servicios públicos y privados, entre ellos, la atención bancaria.

El primer megapuente de 2026

Para algunos mexicanos el primer megapuente comenzará desde el viernes 30 de enero, ya que las escuelas de educación básica vinculadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenden actividades por la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta pausa, sumada al fin de semana y al festivo de la Constitución, permite a estudiantes y familias disfrutar de varios días de descanso.

El lunes 2 de febrero se cruzan dos celebraciones: el Día de la Candelaria, que en la tradición católica se celebra con tamales en los hogares, y el aniversario número 109 de la Promulgación de la Constitución mexicana, cuya conmemoración oficial es el 5 de febrero, pero que se traslada para garantizar un fin de semana largo en el calendario laboral.

Servicio bancario durante el megapuente

En relación al sector bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha establecido que el lunes 2 de febrero de 2026 las sucursales bancarias permanecerán cerradas, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta medida se aplica a bancos de todo el país, por el traslado del festivo de la Constitución.

Aunque los bancos se mantendrán
Aunque los bancos se mantendrán cerrados el 2 de febrero, las personas podrán hacer operaciones en cajeros automáticos y la banca móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del cierre de ventanillas, los usuarios podrán continuar realizando operaciones a través de los cajeros automáticos y la banca móvil, que mantendrán su servicio habitual. Por ello, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán anticiparse y tomar en cuenta estas restricciones para evitar contratiempos.

¿Qué días son descanso obligatorio según la LFT en 2026?

Días considerados como descanso oficial en México según la Ley Federal del Trabajo:

  • 1 de enero
  • Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero
  • Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo
  • 1 de mayo
  • 16 de septiembre
  • Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre
  • 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal
  • 25 de diciembre
  • El que determinen las leyes federales y locales electorales, en caso de elecciones ordinarias, para la jornada electoral

¿Qué pasa si asistes a trabajar en un Día de Descanso Obligatorio?

Quienes trabajan en días de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente al descanso, un pago doble por el servicio realizado, lo que suma un salario triple.

Cuando un día de descanso obligatorio coincide con domingo, la persona empleadora debe pagar la prima dominical conforme lo establece el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 75 de la misma ley indica que corresponde tanto a las personas empleadoras como a las trabajadoras definir cuántas personas deben laborar en esas fechas.

Temas Relacionados

2 de FebreroMegapuente2026BancosSistema Bancario MexicanoSEPmexico-noticiasCNBVDOF5 de Febrero

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de enero: L7 del MB presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

De diabetes a cáncer: estas son las enfermedades que el café ayuda a combatir, según la UNAM

Esta deliciosa bebida tiene beneficios para la salud

De diabetes a cáncer: estas

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

El club hidrocálido estaría negociando la llegada del delantero de 21 años, buscando que sume proyección internacional a la ofensiva en el Clausura 2026

Esta es la cifra millonaria

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de enero en Cancún

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del Mayito Flaco al “Carlitos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

La Marina detuvo a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Trabajador frustra asalto de grupo

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

Sylvia Pasquel da importante anuncio sobre la salud y la carrera de Alejandra Guzmán

‘Max’ arrasa en Netflix: La historia de un perro militar que domina el Top 10 de películas en México

DEPORTES

Esta es la cifra millonaria

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

Quién es el auxiliar de André Jardine que podría dejar el club América

Este es el mediocampista de la MLS que Tigres estaría buscando fichar

Así reaccionaron Robert Morales y Coco Carrasquilla ante la posible llegada de Uriel Antuna a Pumas

¿Quién es Pedro Bravo, posible refuerzo de Tigres?