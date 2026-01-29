¿Habrá servicio en los bancos el próximo lunes 2 de febrero?

Este 2 de febrero será el primer megapuente para miles de mexicanos. (Cuartoscuro)

El inicio de febrero de 2026 traerá para los mexicanos una combinación de celebraciones civiles y religiosas, lo que resultará en el primer megapuente del año. El calendario escolar, las festividades religiosas y la conmemoración de la Constitución convergen para transformar los primeros días del mes en un periodo de descanso prolongado y de ajustes en los servicios públicos y privados, entre ellos, la atención bancaria.

El primer megapuente de 2026

Para algunos mexicanos el primer megapuente comenzará desde el viernes 30 de enero, ya que las escuelas de educación básica vinculadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenden actividades por la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta pausa, sumada al fin de semana y al festivo de la Constitución, permite a estudiantes y familias disfrutar de varios días de descanso.

El lunes 2 de febrero se cruzan dos celebraciones: el Día de la Candelaria, que en la tradición católica se celebra con tamales en los hogares, y el aniversario número 109 de la Promulgación de la Constitución mexicana, cuya conmemoración oficial es el 5 de febrero, pero que se traslada para garantizar un fin de semana largo en el calendario laboral.

Servicio bancario durante el megapuente

En relación al sector bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha establecido que el lunes 2 de febrero de 2026 las sucursales bancarias permanecerán cerradas, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta medida se aplica a bancos de todo el país, por el traslado del festivo de la Constitución.

Aunque los bancos se mantendrán cerrados el 2 de febrero, las personas podrán hacer operaciones en cajeros automáticos y la banca móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del cierre de ventanillas, los usuarios podrán continuar realizando operaciones a través de los cajeros automáticos y la banca móvil, que mantendrán su servicio habitual. Por ello, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán anticiparse y tomar en cuenta estas restricciones para evitar contratiempos.

¿Qué días son descanso obligatorio según la LFT en 2026?

Días considerados como descanso oficial en México según la Ley Federal del Trabajo:

1 de enero

Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en caso de elecciones ordinarias, para la jornada electoral

¿Qué pasa si asistes a trabajar en un Día de Descanso Obligatorio?

Quienes trabajan en días de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente al descanso, un pago doble por el servicio realizado, lo que suma un salario triple.

Cuando un día de descanso obligatorio coincide con domingo, la persona empleadora debe pagar la prima dominical conforme lo establece el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 75 de la misma ley indica que corresponde tanto a las personas empleadoras como a las trabajadoras definir cuántas personas deben laborar en esas fechas.