El índice de referencia de la BMV inicia jornada este 28 de enero con alza de 1,57%

Inicio de jornada de alzas para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 28 de enero con fuertes subidas del 1,57%, hasta los 69.959,73 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas previas, el índice encadena tres jornadas consecutivas de números positivos.
Con respecto a los últimos siete días, el índice mexicano registra un incremento 2,59%, de modo que en términos interanuales acumula aún una subida del 19,98%.
