México

El índice de referencia de la BMV inicia jornada este 28 de enero con alza de 1,57%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 28 de enero con fuertes subidas del 1,57%, hasta los 69.959,73 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas previas, el índice encadena tres jornadas consecutivas de números positivos.

Con respecto a los últimos siete días, el índice mexicano registra un incremento 2,59%, de modo que en términos interanuales acumula aún una subida del 19,98%.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticiasIndices financieros globales

Más Noticias

Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en el sur de la CDMX

Además la calidad del aire es mala en la capital mexicana

Activan Alerta Amarilla por bajas

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo será el siguiente depósito a las beneficiarias?

El primer periodo de pagos se llevó a cabo del 5 al 28 de enero

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cuándo

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: choque en Monza a la altura de Canal de Miramontes, alcaldía Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

México triunfa en el hockey sobre hielo y se lleva la medalla de bronce en el Campeonato Mundial

Con una actuación consistente a lo largo del torneo, el conjunto nacional cerró su participación en el Campeonato Mundial con un lugar entre los tres primeros

México triunfa en el hockey

FBI reveló que sus agentes sí participaron en la captura de Wedding en la CDMX

De acuerdo con el gobierno de México, el exatleta olímpico canadiense se había entregado voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México

FBI reveló que sus agentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI reveló que sus agentes

FBI reveló que sus agentes sí participaron en la captura de Wedding en la CDMX

Detienen en Botsuana a seis mexicanos acusados de narcotráfico en Mozambique

Murió “El Nene”, líder de Los Granados, vinculado a los Beltrán Leyva en Guerrero

Detienen a cuatro personas en Nezahualcóyotl por presunta falsificación de dinero

Qué se sabe de Los Marros, célula del Cártel Santa Rosa de Lima a la que se le atribuye masacre en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Maribel Guardia a

Así reaccionó Maribel Guardia a las declaraciones de Imelda Tuñón sobre que era “rifada” entre hombres

My Chemical Romance en México: posible setlist para el concierto en el Estadio GNP Seguros

Caso Axe Ceremonia: Familia de Berenice Giles denuncia amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar imputación

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

DEPORTES

México triunfa en el hockey

México triunfa en el hockey sobre hielo y se lleva la medalla de bronce en el Campeonato Mundial

Quién es Antonio Ibrahim, nuevo director deportivo del América tras el adiós de Diego Ramírez

Uriel Antuna llega a la CDMX y habla por primera vez sobre su posible fichaje con Pumas

Quién es Atxa Delgado, jugadora nacida en México que representa a España en la selección de Flag Football

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba