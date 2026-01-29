Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Mayito Flaco es uno de los hijos del Mayo Zambada (Imagen: Infobae)

La Secretaría de Marina (Semar) logró el arresto de dos hombres relacionados con el Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentra Israel V. B., un sujeto que es conocido como Palillo.

El otro sujeto capturado es Alexis “N”, ambos sujetos fueron capturados en Culiacán, Sinaloa.

Palillo es considerado un objetivo criminal debido a que se le considera posible líder de un grupo delictivo que cuenta con operaciones en diversas entidades del país.

La estructura en la que operaba “Palillo”

Reportes de inteligencia indican que Palillo era el jefe de plaza en El Dorado y que su estructura está relacionada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El grupo delictivo se dedica a la producción y elaboración de drogas sintéticas y operan en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

Los dos sujetos detenidos en Culiacán (Semar)

Para entender la relevancia de las detenciones recientes vale la pena retomar un esquema en el que son identificados niveles dentro del grupo criminal. De los sujetos capturados recientemente, Alexis Arnoldo “V” es colocado en un tercer nivel. Es identificado como segundo al mando en las regiones de Quilá y El Dorado.

Mientras que en un segundo nivel aparecen varios sujetos, uno de ellos es Palillo, un sujeto que cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa en Guanajuato.

Los operadores de segundo nivel

El nombre de Carlos Alberto Paéz Pereda aparece en un segundo nivel dentro de la estructura. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo identifica como un productor de fentanilo y líder de Los Rugrats, brazo armado del también llamado Cártel del Pacífico.

EEUU no es el único país que ha puesto bajo su mira a Alberto Paéz, pues en julio de 2025 la Policía Nacional de Republica Dominicana lo identificó como un prófugo “altamente peligroso”.

Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

También en el segundo nivel está Samuel León Alvarado. Si bien los reportes de inteligencia muestran que estaría relacionado con la facción de Los Mayos, anteriormente (en abril de 2023) las autoridades de EEUU lo incluyeron en las acusaciones contra Los Chapitos.

Para completar el esquema está Joel Enrique Sandoval Romero, un hombre apodado El 19. Dicho hombre fue capturado en su momento junto con Omar Guillermo Cuen Lugo, este último un expolicía ligado al Mayo Zambada y que actualmente es buscado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Registros periodísticos de 2015 del medio Noroeste muestran que El 19 fue identificado en dicha ocasión como jefe de escoltas de Ismael El Mayo Zambada.

Finalmente, en la parte superior está Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco y uno de los hijos del Mayo Zambada. Los reportes indican que lidera la facción que antes comandaba su padre, en contra de Los Chapitos.