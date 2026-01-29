México

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Las actividades del grupo han sido identificadas en seis entidades del país

Guardar
Mayito Flaco es uno de
Mayito Flaco es uno de los hijos del Mayo Zambada (Imagen: Infobae)

La Secretaría de Marina (Semar) logró el arresto de dos hombres relacionados con el Cártel de Sinaloa, entre los que se encuentra Israel V. B., un sujeto que es conocido como Palillo.

El otro sujeto capturado es Alexis “N”, ambos sujetos fueron capturados en Culiacán, Sinaloa.

Palillo es considerado un objetivo criminal debido a que se le considera posible líder de un grupo delictivo que cuenta con operaciones en diversas entidades del país.

La estructura en la que operaba “Palillo”

Reportes de inteligencia indican que Palillo era el jefe de plaza en El Dorado y que su estructura está relacionada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El grupo delictivo se dedica a la producción y elaboración de drogas sintéticas y operan en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

Los dos sujetos detenidos en
Los dos sujetos detenidos en Culiacán (Semar)

Para entender la relevancia de las detenciones recientes vale la pena retomar un esquema en el que son identificados niveles dentro del grupo criminal. De los sujetos capturados recientemente, Alexis Arnoldo “V” es colocado en un tercer nivel. Es identificado como segundo al mando en las regiones de Quilá y El Dorado.

Mientras que en un segundo nivel aparecen varios sujetos, uno de ellos es Palillo, un sujeto que cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa en Guanajuato.

Los operadores de segundo nivel

El nombre de Carlos Alberto Paéz Pereda aparece en un segundo nivel dentro de la estructura. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo identifica como un productor de fentanilo y líder de Los Rugrats, brazo armado del también llamado Cártel del Pacífico.

EEUU no es el único país que ha puesto bajo su mira a Alberto Paéz, pues en julio de 2025 la Policía Nacional de Republica Dominicana lo identificó como un prófugo “altamente peligroso”.

Niveles en la estructura criminal
Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

También en el segundo nivel está Samuel León Alvarado. Si bien los reportes de inteligencia muestran que estaría relacionado con la facción de Los Mayos, anteriormente (en abril de 2023) las autoridades de EEUU lo incluyeron en las acusaciones contra Los Chapitos.

Para completar el esquema está Joel Enrique Sandoval Romero, un hombre apodado El 19. Dicho hombre fue capturado en su momento junto con Omar Guillermo Cuen Lugo, este último un expolicía ligado al Mayo Zambada y que actualmente es buscado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Registros periodísticos de 2015 del medio Noroeste muestran que El 19 fue identificado en dicha ocasión como jefe de escoltas de Ismael El Mayo Zambada.

Finalmente, en la parte superior está Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco y uno de los hijos del Mayo Zambada. Los reportes indican que lidera la facción que antes comandaba su padre, en contra de Los Chapitos.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaMayito FlacoCarlitos RugratsLos MayosEl 19Narco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de enero: L7 del MB presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

De diabetes a cáncer: estas son las enfermedades que el café ayuda a combatir, según la UNAM

Esta deliciosa bebida tiene beneficios para la salud

De diabetes a cáncer: estas

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

El club hidrocálido estaría negociando la llegada del delantero de 21 años, buscando que sume proyección internacional a la ofensiva en el Clausura 2026

Esta es la cifra millonaria

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de enero en Cancún

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál sería la relevancia de

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

La Marina detuvo a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Trabajador frustra asalto de grupo

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

Sylvia Pasquel da importante anuncio sobre la salud y la carrera de Alejandra Guzmán

‘Max’ arrasa en Netflix: La historia de un perro militar que domina el Top 10 de películas en México

DEPORTES

Esta es la cifra millonaria

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

Quién es el auxiliar de André Jardine que podría dejar el club América

Este es el mediocampista de la MLS que Tigres estaría buscando fichar

Así reaccionaron Robert Morales y Coco Carrasquilla ante la posible llegada de Uriel Antuna a Pumas

¿Quién es Pedro Bravo, posible refuerzo de Tigres?