México

¿Quién es “El Compa Omar”, el expolicía ligado a El Mayo Zambada que hoy es buscado por ICE?

Exagente federal mexicano, Omar Guillermo Cuen-Lugo, es buscado por autoridades de Estados Unidos tras ser identificado como operador logístico del Cártel de Sinaloa

Guardar
El ICE mantiene activa una
El ICE mantiene activa una alerta internacional para capturar a “El Compa Omar”, expolicía ligado al Cártel de Sinaloa. (Infobae)

A “El Compa Omar” se le conoce en ambos lados de la frontera por algo más que su pasado como policía federal. Su nombre real es Omar Guillermo Cuen-Lugo y, según expedientes oficiales, pasó de patrullar calles en México a organizar el tráfico de cocaína para el Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes directas de Ismael “El Mayo” Zambada, ya detenido en Estados Unidos.

Hoy, mientras el ICE en Estados Unidos lo busca por tráfico de drogas y lavado de dinero, su historia revela cómo un exagente pudo escalar posiciones dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

De la Policía Federal a la estructura de El Mayo

ICE emite alerta: busca a
ICE emite alerta: busca a Omar Guillermo Cuen-Lugo, expolicía y presunto operador del Cártel de Sinaloa. (ICE)

De acuerdo con información confirmada por el propio ICE y reportajes, Omar Guillermo Cuen-Lugo —conocido bajo el alias de “El Compa Omar”— utilizó su experiencia y redes de contacto adquiridas durante su paso por la Policía Federal de México para integrarse a la estructura del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones oficiales lo ubican como responsable de organizar el traslado y la logística de envíos de cocaína desde Sinaloa y Baja California hacia Estados Unidos, bajo la supervisión de El Mayo Zambada.

Según documentos difundidos por el ICE, “El Compa Omar” se desempeñó como coordinador de rutas y supervisor de cargamentos de droga, funciones que requieren tanto acceso institucional como conocimiento de los mecanismos de vigilancia y tráfico transfronterizo.

Su papel dentro de la organización criminal, se dice, estaba más alineado con la facción de la familia Zambada, aunque se desconoce si ahora, en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, aún sigue en el mismo bando.

Detenciones, amenazas y antecedentes de impunidad

Este sujeto sería el encargado
Este sujeto sería el encargado de supervisar el tráfico de cocaína de México a EEUU. (Infobae)

El historial de “El Compa Omar” incluye al menos dos capturas documentadas, así como episodios de intimidación hacia las fuerzas de seguridad mexicanas.

Zeta Tijuana detalló que en octubre de 2010 fue aprehendido por la Policía Estatal Preventiva con más de 2.200 dosis de cocaína, armas cortas de varios calibres, cargadores, cartuchos útiles y un vehículo.

Durante aquella detención, el expolicía intentó amedrentar a los agentes asegurando que poseía información sobre un multihomicidio reciente y amenazó con represalias violentas, mencionando que sicarios regresarían a Tijuana para atacar tanto a uniformados como a civiles, como respuesta a un decomiso de 134 toneladas de marihuana.

También fue señalado como conocido de José Soto “El Tigre”, otro actor relevante en el panorama criminal de la región.

En febrero de 2014, fuerzas federales mexicanas y la Marina desplegaron operativos simultáneos en Sinaloa y Baja California que resultaron en la captura de una decena de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Compa Omar serviría a
El Compa Omar serviría a la familia Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Entre los detenidos figuraron “El 19” (jefe de seguridad de Zambada) y “El Compa Omar”. Durante el arresto en Tijuana, a Cuen-Lugo y sus cómplices se les decomisaron 177 envoltorios de cocaína, ocho de marihuana, cuatro pistolas, 86 cartuchos útiles, dos cargadores, una granada, cinco vehículos, 10 teléfonos celulares, un equipo de radiocomunicación, una mochila y documentación diversa.

La Comisión Nacional de Seguridad precisó que los detenidos fueron presentados ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). No obstante, no existen datos públicos claros sobre el desenlace judicial de “El Compa Omar”, hoy en libertad.

Entre Tijuana y Los Ángeles

De acuerdo con la reconstrucción de InSight Crime, la misión de “El Compa Omar” no solo consistía en coordinar traslados de droga, sino también en supervisar la vigilancia y seguridad de las operaciones en la región fronteriza de Baja California.

ICE busca en México y
ICE busca en México y Estados Unidos a Omar Guillermo Cuen-Lugo. (Captura de pantalla)

Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo ubican como pieza clave para garantizar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, aprovechando su conocimiento de rutas, controles y procedimientos institucionales.

El ICE ha confirmado que la última ubicación conocida de Cuen-Lugo corresponde a Tijuana y Los Ángeles, dos ciudades estratégicas para el trasiego de drogas. La agencia mantiene activa su búsqueda y solicita colaboración ciudadana para obtener información que permita su captura.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaOmar Guillermo Cuen-LugoEl Compa OmarTráfico de drogasMayo ZambadaEEUUICENarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

ICE busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal y operador del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la ficha de ICE, “El Compa Omar” es buscado por supervisar envíos de tráfico de cocaína de México a EEUU

ICE busca a Omar Guillermo

Golpe a La Barredora en Tabasco: detienen a “El Balú”, jefe de plaza y generador de violencia en Villahermosa

Al detenido se le aseguraron un arma larga, drogas, dinero en efectivo y un vehículo sin matrícula

Golpe a La Barredora en

Julio César Chávez Jr. revela que su adicción a fármacos y drogas casi le cuesta la vida tras dos sobredosis

En el podcast de Aldo de Nigris, el boxeador explicó que su consumo comenzó con medicamentos para bajar de peso y terminó arrastrándolo a una crisis que marcó su carrera y su vida personal

Julio César Chávez Jr. revela

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 18 de enero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy en México: noticias

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 17 de enero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE busca a Omar Guillermo

ICE busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal y operador del Cártel de Sinaloa

Golpe a La Barredora en Tabasco: detienen a “El Balú”, jefe de plaza y generador de violencia en Villahermosa

Detienen a siete presuntos integrantes del CJNG en operativos sorpresa en Michoacán

Quién es Alejandro Rosales, uno de los “10 más buscados” de FBI capturado en Hidalgo, y los delitos que le imputan

Cae en Coahuila Luis “N”, uno de los 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Viralizan video de la fiesta

Viralizan video de la fiesta de Christian Nodal donde ignora a Ángela Aguilar y le niega un shot

Los secretos del hueso de aguacate: así puedes usarlos para fortalecer y embellecer tu cabello

Colágeno para las famosas: las mexicanas que se enamoraron de un hombre menor que ellas

K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. revela

Julio César Chávez Jr. revela que su adicción a fármacos y drogas casi le cuesta la vida tras dos sobredosis

La IA predice al ganador entre Pachuca y América en la jornada 3 de la Liga MX

Chivas vs Querétato: Chivas gana el encuentro 2-1 gracias a los goles de Armando González y Roberto Alvarado

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026