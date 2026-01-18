¿Quién es “El Compa Omar”, el expolicía ligado a El Mayo Zambada que hoy es buscado por ICE?

El ICE mantiene activa una alerta internacional para capturar a “El Compa Omar”, expolicía ligado al Cártel de Sinaloa. (Infobae)

A “El Compa Omar” se le conoce en ambos lados de la frontera por algo más que su pasado como policía federal. Su nombre real es Omar Guillermo Cuen-Lugo y, según expedientes oficiales, pasó de patrullar calles en México a organizar el tráfico de cocaína para el Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes directas de Ismael “El Mayo” Zambada, ya detenido en Estados Unidos.

Hoy, mientras el ICE en Estados Unidos lo busca por tráfico de drogas y lavado de dinero, su historia revela cómo un exagente pudo escalar posiciones dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

De la Policía Federal a la estructura de El Mayo

ICE emite alerta: busca a Omar Guillermo Cuen-Lugo, expolicía y presunto operador del Cártel de Sinaloa. (ICE)

De acuerdo con información confirmada por el propio ICE y reportajes, Omar Guillermo Cuen-Lugo —conocido bajo el alias de “El Compa Omar”— utilizó su experiencia y redes de contacto adquiridas durante su paso por la Policía Federal de México para integrarse a la estructura del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones oficiales lo ubican como responsable de organizar el traslado y la logística de envíos de cocaína desde Sinaloa y Baja California hacia Estados Unidos, bajo la supervisión de El Mayo Zambada.

Según documentos difundidos por el ICE, “El Compa Omar” se desempeñó como coordinador de rutas y supervisor de cargamentos de droga, funciones que requieren tanto acceso institucional como conocimiento de los mecanismos de vigilancia y tráfico transfronterizo.

Su papel dentro de la organización criminal, se dice, estaba más alineado con la facción de la familia Zambada, aunque se desconoce si ahora, en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, aún sigue en el mismo bando.

Detenciones, amenazas y antecedentes de impunidad

Este sujeto sería el encargado de supervisar el tráfico de cocaína de México a EEUU. (Infobae)

El historial de “El Compa Omar” incluye al menos dos capturas documentadas, así como episodios de intimidación hacia las fuerzas de seguridad mexicanas.

Zeta Tijuana detalló que en octubre de 2010 fue aprehendido por la Policía Estatal Preventiva con más de 2.200 dosis de cocaína, armas cortas de varios calibres, cargadores, cartuchos útiles y un vehículo.

Durante aquella detención, el expolicía intentó amedrentar a los agentes asegurando que poseía información sobre un multihomicidio reciente y amenazó con represalias violentas, mencionando que sicarios regresarían a Tijuana para atacar tanto a uniformados como a civiles, como respuesta a un decomiso de 134 toneladas de marihuana.

También fue señalado como conocido de José Soto “El Tigre”, otro actor relevante en el panorama criminal de la región.

En febrero de 2014, fuerzas federales mexicanas y la Marina desplegaron operativos simultáneos en Sinaloa y Baja California que resultaron en la captura de una decena de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Compa Omar serviría a la familia Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Entre los detenidos figuraron “El 19” (jefe de seguridad de Zambada) y “El Compa Omar”. Durante el arresto en Tijuana, a Cuen-Lugo y sus cómplices se les decomisaron 177 envoltorios de cocaína, ocho de marihuana, cuatro pistolas, 86 cartuchos útiles, dos cargadores, una granada, cinco vehículos, 10 teléfonos celulares, un equipo de radiocomunicación, una mochila y documentación diversa.

La Comisión Nacional de Seguridad precisó que los detenidos fueron presentados ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). No obstante, no existen datos públicos claros sobre el desenlace judicial de “El Compa Omar”, hoy en libertad.

Entre Tijuana y Los Ángeles

De acuerdo con la reconstrucción de InSight Crime, la misión de “El Compa Omar” no solo consistía en coordinar traslados de droga, sino también en supervisar la vigilancia y seguridad de las operaciones en la región fronteriza de Baja California.

ICE busca en México y Estados Unidos a Omar Guillermo Cuen-Lugo. (Captura de pantalla)

Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo ubican como pieza clave para garantizar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, aprovechando su conocimiento de rutas, controles y procedimientos institucionales.

El ICE ha confirmado que la última ubicación conocida de Cuen-Lugo corresponde a Tijuana y Los Ángeles, dos ciudades estratégicas para el trasiego de drogas. La agencia mantiene activa su búsqueda y solicita colaboración ciudadana para obtener información que permita su captura.