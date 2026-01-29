Dani Martín regresa a México con un show inolvidable que une a El Canto del Loco y sus éxitos como solista

Dani Martín celebra 25 años de carrera con la gira '25 Putos Años', destacando actitud y honestidad en su trayecto artístico.

A 25 años de carrera, el cantante español Dani Martín llega a México con una gira que lleva por nombre “25 Putos Años”, una frase que resume actitud, vértigo y una relación honesta con el paso del tiempo. Lejos de la provocación, el título encierra una idea clara: celebrar una trayectoria viva, sin nostalgia simulada.

“En España significa algo muy diferente… son veinticinco años increíbles, que pasaron muy rápido”, explica Dani, quien asume el paso del tiempo como parte del viaje. Para él, el nombre refleja tanto la intensidad del camino como la dificultad de hacerse cargo de que los años avanzan. “Me parecía una frase con mucha actitud, como lo ha sido mi carrera”, afirma.

Ese espíritu lo trae de vuelta a México el próximo 27 de febrero en el Teatro Metropólitan, un recinto clave en su historia. No es solo un concierto, es un reencuentro largamente esperado después de ocho años, en un momento donde el presente —según sus propias palabras— “es el que manda”.

Diez sold out en Madrid y la gira más exigente de su vida

La gira '25 Putos Años' llega a México tras lograr diez conciertos seguidos con localidades agotadas en el Movistar Arena de Madrid. - (Instagram/@_danimartin_)

La gira “25 Putos Años” llega respaldada por un logro contundente: diez conciertos con entradas agotadas en una residencia inédita en el Movistar Arena de Madrid. Para Dani Martín, el éxito no se explica sin disciplina. “Es la gira más exigente de mi vida”, reconoce, al hablar de la preparación física, vocal y mental que requiere cada show.

Sobre el escenario, no hay margen para el error. “Son como veintisiete canciones seguidas, una tras de otra, donde no hay lugar a despistarse”, detalla. Esa exigencia, lejos de desgastarlo, le ha regalado algunos de los momentos más plenos de su carrera. “Han sido los diez conciertos más increíbles de mi vida, donde mejor he cantado y donde mejor me he sentido”.

El entusiasmo del público ha sido clave. Dani lo resume con una frase que define el espíritu de la gira: “Que tu presente sea tan bonito creo que es un regalo maravilloso con el que no contaba”. Un regalo que ahora se extiende a México.

México, una historia que se construyó paso a paso

El reencuentro de Dani Martín con el público mexicano tendrá lugar el 27 de febrero en el Teatro Metropólitan, escenario clave en su historia.

La relación de Dani Martín con México comenzó en 2002 y se ha construido escenario a escenario. Desde sus primeras presentaciones con El Canto del Loco hasta su etapa como solista, el país ha acompañado su crecimiento artístico. “A veces la vida decide que el reencuentro sea con esta celebración de veinticinco años”, reflexiona sobre su regreso al Metropólitan.

El cantante recuerda colaboraciones, ciudades recorridas y momentos que lo marcaron profundamente. “Ha sido un país que me ha tratado muy bien, sobre todo en el amor y el cariño”, dice al evocar desde conciertos multitudinarios hasta encuentros personales, como haber compartido mesa con Vicente Fernández.

Más allá de la música, Dani habla de México desde la emoción cotidiana: la gastronomía, los barrios, la vida en la calle. “Cada vez que estamos en Latinoamérica y llegamos a México, es como, como decir casa un poco. Es como que a nivel manera de comer, te sientes muy identificado con España. Nos gusta el disfrute, nos gusta gozar de la comida, nos gusta salir, nos gusta estar en la calle los domingos” asegura, encontrando similitudes con España en la forma de disfrutar, convivir y vivir la cultura.

El Metropólitan y la magia del reencuentro

Como sorpresa para el público mexicano, Dani Martín interpretará 'Contigo', durante el concierto en CDMX. - (Instagram/@_danimartin_)

Aunque Diez noches en Madrid ya está disponible en plataformas digitales, Dani deja claro que la experiencia en México será distinta. “La experiencia más distinta es volvernos a ver después de siete años, regresar con todos los éxitos de El canto del loco y, y los míos hasta hoy”, afirma, destacando la intimidad que ofrece un recinto como el Teatro Metropólitan.

El concierto reunirá canciones de El Canto del Loco y de su etapa solista, en un recorrido que no separa épocas. “Lo bonito es que para mí todo suena a presente”, explica, convencido de que ambas etapas ya forman parte de una misma identidad artística. ”Creo que he tenido la suerte de que El Canto del Loco como que ya sea parte de mí y sea como un apellido de Dani Martín, seamos uno nada más".

Habrá, además, una sorpresa especial para el público mexicano. “‘Contigo’ sí la vamos a tocar en México”, adelanta sobre la canción que canta con Natalia Lafourcade y que el público ha hecho suya. Y al final, lo resume sin rodeos: “Es el mejor show que habrán visto de El Canto del Loco y de Dani Martín juntos”. Una promesa directa, cargada de emoción y lista para cumplirse en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México.