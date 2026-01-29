México

Cumbres borrascosas en México; ¿Cuándo es su fecha de estreno?

Imagen de 'Cumbres borrascosas'
Imagen de 'Cumbres borrascosas'

Después de meses de espera, la adaptación del clásico “Cumbres Borrascosas” llega a todos los cines de México este 12 de febrero, con la promesa de ser uno de los filmes más exitosos de este 2026.

Este referente de la literatura, estará protagonizado por los nominados al Oscar, Jacob Elordi y Margot Robbie, quienes le darán vida a Heathcliff y Catherine Earnshaw, la pareja principal de esta historia de amor.

Una narrativa que explora las divisiones en las clases sociales, así como un amor que puede llegar a volverse destructivo y tóxico, poniendo en duda los sentimientos que se tienen por la persona de la que se está enamorado.

La novela de la autora Emily Brontë, nos cuenta la historia del huérfano Heathcliff, quien es adoptado por la familia de la protagonista Catherine Earnshaw, con la cual comienza a tener una relación amorosa hasta que es traicionado.

Para el chico que nunca ha tenido un hogar, se debe enfrentar a múltiples maltratos por parte de los dueños del lugar donde ha comenzado a vivir, pero la hija menor tiene otra perspectiva sobre él, lo que se ve reflejado en una amistad que se convertiría años más tarde en un apasionado enamoramiento.

Cuando todo parece ser un cuento de hadas, llega un tercer personaje de nombre Edgar Linton, quien conquista de alguna manera el corazón de la protagonista, quien acepta casarse con él para asegurar un vida de lujos.

Tras la traición, Heathcliff se ve impulsado a planear una venganza contra todas las personas que le han hecho daño, principalmente en las que confío alguna vez.

Margot Robbie y Jacob Elordi
Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres borrascosas. (especial)

Adaptaciones cinematográficas de Cumbres Borrascosas

En julio de 2024, Emerald Fennell anunció por medio de su cuenta de X la producción de la adaptación del clásico de 1847, la cual estaría protagonizada por dos de los actores más populares del momento: Jacob Elordi y Margot Robbie.

Después de los primeros vistazos con los adelantos publicados en redes sociales, la película comenzó a ser tema de conversación entre la comunidad del cine y la literatura, incrementando las expectativas sobre el filme que llegará próximamente a la pantalla grande.

Si bien no es la primera vez que se lanza una versión cinematográfica o formato serie de esta novela, se espera que sea de las más exitosa, debido al cast que la compone y la narrativa que puede ser un distintivo a las otras siete películas.

  • 1939 - William Wyler
  • 1948 - George More O’Ferrall (Película de TV)
  • 1970 - Robert Fuest
  • 1992 - Peter Kosminsky
  • 1998 - David Skynner (Película de TV)
  • 2011 - Andrea Arnold
  • 2018 - Elisaveta Abrahall

