Anuncian cierre en carretera México-Puebla este 29 y 30 de enero

Anuncian cierre vial en autopista México-Puebla. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre afectaciones viales en la autopista México–Puebla debido al montaje de una estructura metálica como parte de los trabajos del proyecto Trolebús Chalco–Santa Martha, una obra estratégica de movilidad para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las maniobras se llevarán a cabo en el kilómetro 18 de esta importante vía de comunicación, durante la noche del jueves 29 y la madrugada del viernes 30 de enero, previo al arranque del puente vacacional de febrero.

A través de un aviso difundido en sus redes sociales, la dependencia federal detalló que los trabajos implicarán desvíos a la circulación y cierres temporales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los automovilistas y del personal encargado de la obra. De acuerdo con Capufe, el montaje de la estructura metálica requerirá maniobras especializadas de izaje y aseguramiento, lo que obligará a realizar ajustes en el flujo vehicular.

Capufe informó sobre los cierres en la carretera México-Puebla. Foto: (Capufe)

Las obras iniciarán a partir de las 19:00 horas del miércoles 29 de enero, momento en el que se implementará el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a Puebla. Posteriormente, se efectuará un cierre total de la autopista en ambos sentidos durante el izaje de la estructura, el cual está programado de las 23:00 horas del miércoles 29 a las 00:00 horas del jueves 30 de enero. Una vez concluidas estas maniobras, se restablecerá gradualmente la circulación.

Capufe precisó que el punto de intervención, ubicado en el kilómetro 18 de la autopista México–Puebla, se localiza aproximadamente a un kilómetro del Puente de la Concordia, en dirección a Puebla, por lo que llamó a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta zona.

Ante estas afectaciones, la dependencia recomendó a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, conducir con precaución, reducir la velocidad al aproximarse al área de trabajos y atender en todo momento la señalización colocada en el lugar. Asimismo, sugirió considerar vías alternas en caso de ser necesario, especialmente para quienes transitan durante la noche o madrugada.

Los cierres se efectuarán por obras del Trolebús. Crédito: X

Capufe reiteró que estas acciones forman parte de los trabajos necesarios para el desarrollo del Trolebús Chalco–Santa Martha, un proyecto que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado para miles de usuarios. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y redes sociales para conocer cualquier actualización sobre el estado de la vialidad.

Para prevenir retrasos y complicaciones viales ante este cierre, las autoridades exhortaron a mantenerse atentos a los avisos oficiales de Capufe y de la Guardia Nacional Carreteras.

Asimismo, se recomendó evitar la zona durante el horario del cierre total, especialmente a los vehículos de carga y transporte de pasajeros, así como considerar rutas alternas como la carretera federal México–Puebla. El respeto a los límites de velocidad, la señalización temporal y las indicaciones del personal operativo será clave para reducir riesgos, congestionamientos y tiempos de espera durante el desarrollo de estas maniobras.