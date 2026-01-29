México

Anuncian cierre en carretera México-Puebla este 29 y 30 de enero

Autoridades informaron que se desplegará un operativo por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha

Guardar
Anuncian cierre vial en autopista
Anuncian cierre vial en autopista México-Puebla. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre afectaciones viales en la autopista México–Puebla debido al montaje de una estructura metálica como parte de los trabajos del proyecto Trolebús Chalco–Santa Martha, una obra estratégica de movilidad para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las maniobras se llevarán a cabo en el kilómetro 18 de esta importante vía de comunicación, durante la noche del jueves 29 y la madrugada del viernes 30 de enero, previo al arranque del puente vacacional de febrero.

A través de un aviso difundido en sus redes sociales, la dependencia federal detalló que los trabajos implicarán desvíos a la circulación y cierres temporales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los automovilistas y del personal encargado de la obra. De acuerdo con Capufe, el montaje de la estructura metálica requerirá maniobras especializadas de izaje y aseguramiento, lo que obligará a realizar ajustes en el flujo vehicular.

Capufe informó sobre los cierres
Capufe informó sobre los cierres en la carretera México-Puebla. Foto: (Capufe)

Las obras iniciarán a partir de las 19:00 horas del miércoles 29 de enero, momento en el que se implementará el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a Puebla. Posteriormente, se efectuará un cierre total de la autopista en ambos sentidos durante el izaje de la estructura, el cual está programado de las 23:00 horas del miércoles 29 a las 00:00 horas del jueves 30 de enero. Una vez concluidas estas maniobras, se restablecerá gradualmente la circulación.

Capufe precisó que el punto de intervención, ubicado en el kilómetro 18 de la autopista México–Puebla, se localiza aproximadamente a un kilómetro del Puente de la Concordia, en dirección a Puebla, por lo que llamó a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta zona.

Ante estas afectaciones, la dependencia recomendó a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, conducir con precaución, reducir la velocidad al aproximarse al área de trabajos y atender en todo momento la señalización colocada en el lugar. Asimismo, sugirió considerar vías alternas en caso de ser necesario, especialmente para quienes transitan durante la noche o madrugada.

Los cierres se efectuarán por
Los cierres se efectuarán por obras del Trolebús. Crédito: X

Capufe reiteró que estas acciones forman parte de los trabajos necesarios para el desarrollo del Trolebús Chalco–Santa Martha, un proyecto que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado para miles de usuarios. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y redes sociales para conocer cualquier actualización sobre el estado de la vialidad.

Para prevenir retrasos y complicaciones viales ante este cierre, las autoridades exhortaron a mantenerse atentos a los avisos oficiales de Capufe y de la Guardia Nacional Carreteras.

Asimismo, se recomendó evitar la zona durante el horario del cierre total, especialmente a los vehículos de carga y transporte de pasajeros, así como considerar rutas alternas como la carretera federal México–Puebla. El respeto a los límites de velocidad, la señalización temporal y las indicaciones del personal operativo será clave para reducir riesgos, congestionamientos y tiempos de espera durante el desarrollo de estas maniobras.

Temas Relacionados

Carretera México-PueblaCierres vialesCAPUFEmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en abuelo, tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y habló del momento que atraviesa la joven pareja

Pepe Aguilar revela si Ángela

Continúa venta ilegal de animales en las inmediaciones del Mercado Sonora: Congreso llama a reforzar vigilancia

Diputados locales llamaron a fortalecer labores de vigilancia para garantizar el bienestar animal en la capital

Continúa venta ilegal de animales

En qué casos se otorga la pensión compensatoria a concubinos y cónyuges

El tribunal local deberá analizar cada caso y establecer el monto y la duración de la pensión compensatoria

En qué casos se otorga

Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

La Secretaría de Marina detuvo a Israel Vizcarra Beltrán y a su hermano Alexis, operadores de segundo nivel de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa liderada por “El Mayito Flaco”

Quién es “El Palillo”, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Palillo”, el

Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar revela si Ángela

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente