Tamales de queso con calabaza: la receta ideal para este Día de la Candelaria

Este plato destaca por ser una opción diferente que eleva la tradicional preparación gastronómica a otro nivel

Este platillo se muestra como
Este platillo se muestra como una opción que le brinda un toque especial a la tradicional receta. Foto: (iStock)

Los tamales de queso con calabacitas son una de las variantes más populares de la gastronomía mexicana, especialmente apreciados por su sabor suave, su textura cremosa y por ser una excelente opción vegetariana.

Este platillo combina ingredientes sencillos y accesibles con una técnica ancestral que forma parte de la identidad cultural de México, presente tanto en celebraciones familiares como en la vida cotidiana.

Además de su valor cultural, los tamales de queso con calabacitas destacan por su aporte nutricional. La calabacita es rica en fibra, vitaminas y minerales, mientras que el queso aporta proteínas y calcio. Prepararlos en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar la receta al gusto personal.

Los ingredientes de esta receta
Los ingredientes de esta receta le brindan un perfil saludable a este platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para aproximadamente 20 tamales)

  • 1 kg de masa de maíz nixtamalizado
  • 250 g de manteca vegetal o manteca de cerdo
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de sal
  • 3/4 de taza de caldo de verduras
  • 3 calabacitas medianas, picadas en cubos pequeños
  • 200 g de queso fresco o queso Oaxaca (quesillo) deshebrado
  • 1/2 cebolla picada finamente
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Hojas de maíz secas, remojadas previamente en agua caliente

Preparación del relleno

En un sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega las calabacitas picadas y cocina a fuego medio durante 5 a 7 minutos, hasta que estén suaves pero firmes. Añade sal al gusto y retira del fuego. Una vez tibias, mezcla las calabacitas con el queso y reserva.

Preparación de la masa

En un recipiente amplio, bate la manteca hasta que esté suave y esponjosa. Agrega la masa de maíz, la sal y el polvo para hornear, y mezcla perfectamente. Incorpora poco a poco el caldo de verduras hasta obtener una masa suave, húmeda y fácil de untar. La masa estará lista cuando una pequeña bolita flote en un vaso con agua.

Tamales de calabacitas con queso,
Tamales de calabacitas con queso, una opción ideal para disfrutar las reuniones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escurre las hojas de maíz y coloca una porción de masa en el centro de cada una. Extiende ligeramente y añade una cucharada del relleno de queso con calabacitas. Dobla las hojas cubriendo el relleno y cierra los extremos.

Coloca los tamales de forma vertical en una vaporera previamente calentada. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 60 a 70 minutos. Estarán listos cuando la hoja se desprenda fácilmente de la masa.

Los tamales de queso con calabacitas son ideales para acompañarse con salsa verde, roja o incluso con crema. Son perfectos para desayunos, cenas o reuniones familiares, y representan una forma deliciosa de mantener viva una tradición culinaria que se transmite de generación en generación. Prepararlos en casa no solo garantiza un sabor auténtico, sino también una experiencia llena de historia y sabor mexicano.

