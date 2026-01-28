Tamal de chocolate oaxaqueño y plátano macho: la nueva estrella para comer el día de La Candelaria

El Día de la Candelaria en México es sinónimo de tamales, pero este 2026 puedes sorprender a todos con una versión dulce y diferente.
Imagina el aroma a hoja de plátano, el característico chocolate oaxaqueño y la suavidad del plátano macho maduro, fusionados en un solo bocado.
En las regiones del sur, especialmente en Oaxaca y Chiapas, los tamales dulces se elaboran para ocasiones especiales y celebraciones familiares.
La combinación del chocolate con plátano macho es un guiño a la riqueza de ingredientes mexicanos y a la tradición de innovar en la cocina.
Receta de tamal de chocolate oaxaqueño y plátano macho
Este tamal dulce utiliza masa de maíz nixtamalizada, plátano macho maduro y chocolate oaxaqueño. La técnica principal es el batido de la masa con manteca y el cocido en vaporera, envueltos en hoja de plátano para potenciar el aroma y sabor.
Tiempo de preparación
- Total: 2 horas
- Preparación: 50 minutos
- Cocción: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
- 500 g de masa de maíz nixtamalizada
- 150 g de manteca de cerdo o vegetal
- 120 g de azúcar
- 2 plátanos macho maduros
- 120 g de chocolate oaxaqueño en tablilla
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Hojas de plátano (asadas para suavizar)
- Agua (la necesaria)
Cómo hacer tamal de chocolate oaxaqueño y plátano macho, paso a paso
- Asa las hojas de plátano sobre el fuego hasta que se suavicen y reserva.
- Bate la manteca con el azúcar y la sal hasta que esté esponjosa (puedes usar batidora).
- Integra la masa de maíz, el polvo para hornear y la canela, mezclando muy bien.
- Derrite el chocolate oaxaqueño a baño María o en microondas, deja entibiar y agrégalo a la masa, batiendo hasta incorporar.
- Pela y rebana los plátanos macho; fríelos ligeramente en un sartén hasta dorar.
- Agrega los plátanos fritos a la masa, mezclando suavemente para que queden repartidos.
- Coloca una porción de masa sobre cada hoja de plátano, envuelve formando paquetes y dobla los extremos.
- Acomoda los tamales en la vaporera, con agua suficiente y cocina a vapor durante 1 hora 10 minutos. Evita que el agua toque los tamales y revisa que siempre haya líquido en la base.
- Deja reposar 10 minutos fuera del fuego antes de servir. Sirve calientes para disfrutar el aroma y la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 tamales medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Carbohidratos: 32 g
- Grasas: 8 g
- Proteínas: 3 g
- Azúcares: 11 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los tamales pueden conservarse en refrigeración hasta 5 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, utiliza vaporera o microondas cubiertos con una toalla húmeda.