Tamal de chocolate oaxaqueño y plátano macho: la nueva estrella para comer el día de La Candelaria

Un tamal dulce envuelto en hoja de plátano, fusionando el chocolate oaxaqueño con el plátano macho, listo para disfrutar en la Candelaria (Gemini)

El Día de la Candelaria en México es sinónimo de tamales, pero este 2026 puedes sorprender a todos con una versión dulce y diferente.

Imagina el aroma a hoja de plátano, el característico chocolate oaxaqueño y la suavidad del plátano macho maduro, fusionados en un solo bocado.

En las regiones del sur, especialmente en Oaxaca y Chiapas, los tamales dulces se elaboran para ocasiones especiales y celebraciones familiares.

La combinación del chocolate con plátano macho es un guiño a la riqueza de ingredientes mexicanos y a la tradición de innovar en la cocina.

Detalle del interior: masa suave, plátano dorado y chocolate oaxaqueño, una combinación irresistible. (Gemini)

Receta de tamal de chocolate oaxaqueño y plátano macho

Este tamal dulce utiliza masa de maíz nixtamalizada, plátano macho maduro y chocolate oaxaqueño. La técnica principal es el batido de la masa con manteca y el cocido en vaporera, envueltos en hoja de plátano para potenciar el aroma y sabor.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Preparación: 50 minutos

Cocción: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

500 g de masa de maíz nixtamalizada 150 g de manteca de cerdo o vegetal 120 g de azúcar 2 plátanos macho maduros 120 g de chocolate oaxaqueño en tablilla 1 cucharadita de canela molida 1 pizca de sal 1 cucharadita de polvo para hornear Hojas de plátano (asadas para suavizar) Agua (la necesaria)

Cómo hacer tamal de chocolate oaxaqueño y plátano macho, paso a paso

Asa las hojas de plátano sobre el fuego hasta que se suavicen y reserva. Bate la manteca con el azúcar y la sal hasta que esté esponjosa (puedes usar batidora). Integra la masa de maíz, el polvo para hornear y la canela, mezclando muy bien. Derrite el chocolate oaxaqueño a baño María o en microondas, deja entibiar y agrégalo a la masa, batiendo hasta incorporar. Pela y rebana los plátanos macho; fríelos ligeramente en un sartén hasta dorar. Agrega los plátanos fritos a la masa, mezclando suavemente para que queden repartidos. Coloca una porción de masa sobre cada hoja de plátano, envuelve formando paquetes y dobla los extremos. Acomoda los tamales en la vaporera, con agua suficiente y cocina a vapor durante 1 hora 10 minutos. Evita que el agua toque los tamales y revisa que siempre haya líquido en la base. Deja reposar 10 minutos fuera del fuego antes de servir. Sirve calientes para disfrutar el aroma y la textura.

Manos tradicionales envolviendo la masa de tamal con hojas de plátano asadas, el primer paso para un sabor único. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 tamales medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Carbohidratos: 32 g

Grasas: 8 g

Proteínas: 3 g

Azúcares: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los tamales pueden conservarse en refrigeración hasta 5 días en recipiente hermético. Para recalentarlos, utiliza vaporera o microondas cubiertos con una toalla húmeda.