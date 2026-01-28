Se pasó el alto, embistió y mató a motociclista en límites de alcaldías BJ y Cuauhtémoc, en CDMX

choque CDMX automovilista motociclista (Captura)

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad y se pasó la luz roja de un semáforo en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El responsable intentó huir del lugar, pero fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

El fatal accidente ocurrió en un cruce vial considerado de alta afluencia, donde cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que una camioneta Mazda ignoró la señal de alto y cruzó a gran velocidad, impactando de lleno contra el motociclista identificado como Eder Echazarreta, quien circulaba con preferencia de paso.

Tras el fuerte impacto, el motociclista salió proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando inconsciente. Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, paramédicos que arribaron al sitio solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones.

Conductor intentó escapar

De acuerdo con la información compartida por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, el conductor de la camioneta descendió del vehículo tras el choque y abandonó la unidad, intentando escapar a pie.

No obstante, gracias a la rápida intervención de policías capitalinos y al seguimiento mediante cámaras del C5, el sujeto fue localizado y detenido calles más adelante.

Elementos de la SSC aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, además de las agravantes relacionadas con el intento de fuga.

La zona fue acordonada por varias horas para permitir las labores de peritaje por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Son frecuentes los accidentes debido a que algunos conductores no respetan los semáforos y circulan a exceso de velocidad, por lo que exigieron mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar más tragedias.

El caso de Eder Echazarreta se suma a la lista de víctimas mortales por hechos de tránsito en la capital, donde autoridades han reiterado el llamado a respetar el Reglamento de Tránsito y los límites de velocidad, especialmente en zonas urbanas con alta movilidad de motociclistas, peatones y ciclistas.

Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades, mientras familiares y amigos de la víctima exigen justicia y que el caso no quede impune.