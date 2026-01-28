México

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

Fueron asegurados 23 bidones de 50 litros cada uno

Los sujetos capturados (Semar)
Los sujetos capturados (Semar)

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el arresto de tres personas que llevaban combustible presuntamente ilegal en las costas de Michoacán.

El 27 de enero la Semar informó sobre la captura de tres sujetos que viajaban en una lancha en la que había un par de motores fuera de bordo en las costas de Lázaro Cárdenas.

De igual manera, los uniformados hallaron 23 bidones, cada uno con capacidad de 50 litros de combustible del que no pudieron acreditar su origen legal. Fueron asegurados alrededor de mil 043 litros de la sustancia.

En el operativo que derivó en el aseguramiento de la sustancia participaron efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR). Las imágenes muestran a los sujetos capturados junto con los bidones con el combustible.

Los bidones asegurados (Semar)
Los bidones asegurados (Semar)

Tanto las personas capturadas, de quien no fueron revelados sus nombres y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades para que sea determinada su situación jurídica.

Otros aseguramientos en Michoacán

Cabe destacar que la Marina ha realizado otras incautaciones en las costas de Michoacán. El pasado 6 de noviembre fue informado el aseguramiento de dos toneladas y media de cocaína por parte de elementos navales.

En dicha ocasión, elementos de la Marina incautaron 47 bultos que dieron un peso de mil 354 kilogramos de cocaína como primera acción. Mientras que en una segunda los uniformados aseguraron otros 40 bultos con droga, lo que resultó en el aseguramiento de 2.5 toneladas de narcótico.

Las estimaciones de las autoridades indican que el valor de la droga asegurada era de aproximadamente 980 millones de pesos.

Mientras que el 5 de diciembre pasado elementos del Ejército en conjunto con efectivos de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de un laboratorio clandestino luego de actividades de patrullaje en los municipios de Turicato y Nocupétaro.

En el sitio los uniformados hallaron ocho toneladas de precursores químicos, además de 225 kilos de metanfetamina, además de:

  • Seis reactores
  • Siete condensadores
  • Cuatro tanques de gas LP
  • 4 mil 500 kilogramos de sosa cáustica
  • 3 mil 500 kilogramos de ácido tartárico
  • Un vehículo

