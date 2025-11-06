México

Marina asegura 2.5 toneladas de cocaína con valor de casi mil millones de pesos en costas de Michoacán

Harfuch detalló que ya serían 51 toneladas de droga asegurada en el estado

Bultos de cocaína asegurados en
Bultos de cocaína asegurados en la costa. (FOTO. Especial)

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México, aseguraron aproximadamente 2.5 toneladas de cocaína en una operación marítima realizada frente a las costas del estado de Michoacán, golpe que representa pérdidas de casi mil millones de pesos para el narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante los patrullajes de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en la mar, el personal naval detectó una embarcación con carga sospechosa, logrando el aseguramiento inicial de 47 bultos con un peso de mil 354 kilogramos de cocaína.

En seguimiento a esta acción, se ubicó una segunda carga compuesta por 40 bultos adicionales, con un peso aproximado de mil 196 kilogramos, lo que sumó 2.5 toneladas de droga asegurada.

Afectación de más de 980 millones de pesos al crimen organizado

La SEMAR informó que este aseguramiento representa un afectación económica estimada en más de 980 millones de pesos para los grupos delictivos que operan en el Pacífico mexicano, además de evitar que 5 millones de dosis de droga llegara a la sociedad.

El golpe al narcotráfico de
El golpe al narcotráfico de de casi mil millones de pesos, según datos de la SEMAR. (FOTO. Especial)

Con esta operación, la Marina destacó que, en lo que va de la actual administración, se han decomisado aproximadamente 51 toneladas de cocaína en acciones realizadas en altamar.

La secretaría subrayó que este resultado forma parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que la institución mantiene en aguas nacionales para inhibir actividades delictivas y garantizar el Estado de derecho en zonas marinas mexicanas.

Cabe señalar que el operativo fue coordinado por elementos de la SEMAR junto con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por su parte, las autoridades federales reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada a través del Gabinete de Seguridad para impedir que sustancias ilícitas lleguen a manos de los jóvenes y fortalecer la seguridad en el territorio nacional.

El aseguramiento fue gracias a
El aseguramiento fue gracias a la vigilancia constante de elementos de seguridad federales y estatales. (FOTO. Especial)

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan, Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, llegó a la casa de enlace independiente, también conocido como Movimiento del Sombrero en medio de un fuerte operativo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Durante su intervención ante el Congreso del estado de Michoacán, Grecia Quiroz expresó el dolor personal que atraviesa, pero también la determinación que la impulsa a continuar con el trabajo político y social iniciado junto a su esposo, Carlos Manzo.

La toma de protesta fue
La toma de protesta fue llevada a cabo en el Congreso del estado de Michoacán (Captura de pantalla)

“Llegué al Congreso con el corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de mucho, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días, a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México”, afirmó en su toma de protesta.

Bloquean familiares de desaparecidos la

Revelan cómo asesinan y operan

Claudia Sheinbaum firma el decreto

La Granja VIP en vivo

Caen 7 presuntos integrantes de
Revelan cómo asesinan y operan

La Granja VIP en vivo

Piero Quispe rompe el silencio

