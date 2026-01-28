México

Los ejercicios que ayudan a producir colágeno de manera natural y retrasar el envejecimiento

La actividad física es esencial si quieres lucir más joven

El ejercicio es fundamental si quieres conservarte joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de estrategias para retrasar el envejecimiento motiva a millones de personas en el mundo a incorporar hábitos que fortalezcan la salud y la apariencia física.

Entre los componentes biológicos que más influyen en este proceso se encuentra el colágeno, una proteína esencial para la elasticidad y firmeza de la piel, la solidez de los huesos y la funcionalidad de las articulaciones.

Los especialistas en medicina deportiva y dermatología coinciden en que la producción natural de colágeno disminuye a partir de los 25 años, lo que incrementa el interés en soluciones que permitan estimular su síntesis de manera eficaz y sostenible.

La evidencia científica señala que el estilo de vida, la alimentación y la actividad física son factores determinantes en la preservación del colágeno.

Si bien existen suplementos y tratamientos cosméticos, ejercicios específicos pueden potenciar la producción natural de esta proteína, aportando beneficios que trascienden lo estético. Incorporar rutinas diseñadas para este fin permite no solo ralentizar signos visibles del envejecimiento, sino también mejorar la calidad de vida y el bienestar integral.

Entrenamiento de fuerza

Entrenar fuerza es la mejor forma de mantener joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza favorece la síntesis de colágeno en músculos, huesos y tejidos conectivos. Actividades como levantamiento de pesas, ejercicios con bandas elásticas o rutinas que emplean el peso corporal, estimulan microadaptaciones en las fibras musculares.

El cuerpo responde generando colágeno para reparar y reforzar estos tejidos, lo que contribuye a una mayor resistencia y elasticidad. Además, este tipo de entrenamiento ayuda a mantener la densidad mineral ósea, un aspecto relevante para prevenir fracturas y lesiones relacionadas con el envejecimiento.

Ejercicio cardiovascular moderado

El ejercicio de cardio también ayuda a producir colágeno de manera natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas de ejercicio cardiovascular moderado como caminar a paso rápido, trotar o andar en bicicleta, promueven la circulación sanguínea y el transporte de nutrientes esenciales para la síntesis de colágeno.

El incremento del flujo sanguíneo mejora el aporte de oxígeno y vitaminas a la piel y tejidos profundos, favoreciendo la regeneración celular. Estas actividades también contribuyen a reducir el estrés oxidativo, un factor que acelera el deterioro de las fibras de colágeno.

Yoga y pilates

Persona practicando pilates con pesas ligeras, combinando ejercicios de fuerza y control corporal para tonificar el cuerpo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica regular de yoga y pilates se asocia a una mayor elasticidad y tonicidad muscular, factores que inciden positivamente en la producción de colágeno.

Los movimientos controlados y los estiramientos prolongados que caracterizan a estas disciplinas estimulan la regeneración del tejido conectivo.

La reducción del estrés y la mejora de la postura que se logran con estas prácticas también protegen la integridad de la piel y las articulaciones, prolongando la vitalidad de los tejidos. Además, estas modalidades resultan accesibles para personas de distintas edades y condiciones físicas, lo que amplía su potencial como herramienta preventiva frente al envejecimiento prematuro.

