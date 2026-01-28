IMSS realiza la mayor adquisición de equipo médico en años con más de mil mdp

Zoé Robledo informó sobre la adquisición de nuevo equipo médico. Foto: (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo en 2025 la mayor adquisición de equipo médico de alta tecnología realizada en años recientes, con una inversión de mil 747 millones de pesos, informó su director general, Zoé Robledo.

Esta acción permitirá sustituir equipos que ya habían rebasado su vida útil y fortalecer la capacidad diagnóstica en 27 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y 96 hospitales ubicados en 26 estados del país.

Durante la conferencia de prensa encabezada en Palacio Nacional por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Seguro Social detalló que se adquirieron 123 equipos de última generación, los cuales estarán en operación a más tardar el 30 de abril de 2026.

La compra incluye 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonancias magnéticas y dos angiógrafos pediátricos, lo que representa, dijo, “la compra más grande que ha hecho el IMSS en un solo procedimiento”.

El Gobierno Federal logró adquirir equipo de alta tecnología para mejorar el tratamiento y obtener diagnósticos oportunos. Foto: (IMSS)

Zoé Robledo explicó que esta modernización permitirá incrementar la capacidad del Instituto para realizar diagnósticos de manera más rápida y oportuna, lo que impactará directamente en la reducción de tiempos de espera y en la mejora de la atención a millones de derechohabientes.

Subrayó que, por primera vez en muchos años, el IMSS realizó la adquisición de manera directa con los fabricantes, mediante un diálogo estratégico competitivo que permitió obtener equipos de la más alta gama con importantes descuentos.

En cuanto al impacto presupuestal, destacó que el proceso generó un ahorro del 45 por ciento respecto al monto inicialmente registrado ante la Secretaría de Hacienda. Mientras que el presupuesto original contemplaba 3 mil 154 millones de pesos, la inversión final fue de mil 747 millones, lo que significó un ahorro cercano a mil 400 millones de pesos.

El director general del IMSS indicó que, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se evalúa la posibilidad de que otras instituciones puedan adherirse a estas condiciones de compra. Añadió que los contratos incluyen la entrega, instalación, adecuación de espacios y capacitación del personal médico.

El equipo será distribuido en clínicas y hospitales de 26 estados. Foto: (IMSS)

Respecto a los equipos adquiridos, detalló que los 67 mastógrafos, fabricados por la empresa italiana IMS Giotto, cuentan con tecnología digital, estereotáctica y de tomosíntesis, y serán instalados en 27 UMF y 40 hospitales de 21 entidades, fortaleciendo la detección temprana del cáncer de mama.

Asimismo, se adquirieron 42 tomógrafos de última generación de los fabricantes GE HealthCare (Estados Unidos) y Fujifilm (Japón). Cuarenta y uno son de 256 cortes y se instalarán en 40 hospitales de 19 estados, mientras que uno de 64 cortes se destinará a la UMAE Magdalena de las Salinas, mejorando estudios en especialidades como Cardiología, Neurología, Neumología y Oncología.

También se incorporarán 12 resonancias magnéticas Philips, fabricadas en los Países Bajos, que permitirán estudios avanzados de cerebro, corazón, sistema musculoesquelético y caracterización precisa de tumores. Finalmente, los dos angiógrafos pediátricos Canon se instalarán en Monterrey y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, fortaleciendo la cardiología y el neurointervencionismo pediátrico.

Con esta inversión, el IMSS refrendó su compromiso con la modernización de la infraestructura médica y la mejora continua de los servicios de salud para la población derechohabiente del país.