Imputan a funcionaria de Jalisco por falsificación de documentos: estaría ligada con Ferrari asegurado en Michoacán

Ferrari con reporte de robo internacional asegurado en Michoacán. Crédito: SSP Michoacán.

Las autoridades de Jalisco informaron sobre la detención e imputación en contra de Norma Ilda “N”, una funcionaria que podría estar relacionada con el delito de falsificación de documentos. Incluso estaría ligada con el aseguramiento de un auto deportivo en Michoacán.

El 27 de enero la Fiscalía de Jalisco informó sobre las acciones en contra de la mujer mencionada, quien es identificada como agente de control vehicular, dependiente del Servicio Estatal Tributario.

“La detenida estaría involucrada en al menos un caso denunciado recientemente, donde un vehículo Ferrari fue detenido en Morelia luego de circular a exceso de velocidad. Al realizarse su inspección, se descubrió que el automóvil tenía reporte de robo en Estados Unidos”, es parte de lo informado por las autoridades de Jalisco.

Las averiguaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, permitieron la imputación de Normal Ilda “N” por el delito de falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado.

A dicha mujer se le determinó la medida de prisión preventiva en contra de la mujer, además de se fijó para el 30 de enero la audiencia para saber si será o no vinculada a proceso, por ahora permanece en un complejo penitenciario.

La mujer detenida e imputada (Fiscalía de Jalisco)

Un auto de lujo en Michoacán y dos detenidos

Cabe destacar que de manera reciente las autoridades de Michoacán informaron sobre el aseguramiento de un auto de lujo en Morelia. El pasado 25 de enero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado destacó la recuperación de un auto y la detención de dos personas, de igual manera fue incautada un arma de fuego.

“Aseguramos en Morelia un vehículo con reporte de robo vigente en Estados Unidos de América; además, detuvimos al hombre que lo conducía en portación de un arma de fuego, así como a una mujer que lo acompañaba”, es el mensaje de la institución de seguridad. El material compartido por las autoridades muestra que las placas de la unidad son de Jalisco.

José Antonio Cruz Medina, titular de la SSP Michoacán, señaló que las detenciones y el aseguramiento derivaron de una revisión preventiva iniciada porque la unidad iba a exceso de velocidad.

Fotografía de la pistola asegurada. Crédito: SSP Michoacán.

El auto de color blanco al parecer es un Ferrari modelo 488 GTB. Mientras que el arma que fue incautada es una “SSCY CPX-1″, se trata de una pistola semiautomática compacta de calibre 9 mm, fabricada por SCCY Industries.

Por su parte y también el 27 de enero, la Fiscalía de Jalisco informó sobre el desmantelamiento de un sitio en el que al parecer se remarcaban vehículos, ubicado en la avenida 5 de Mayo, en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan,

También fueron asegurados 10 automóviles con alteraciones en sus números de serie y que carecían de placas de circulación.