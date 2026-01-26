Deportivo de lujo con reporte de robo en EEUU fue recuperado por la Guardia Civil de Michoacán

Ferrari con reporte de robo internacional asegurado en Michoacán. Crédito: SSP Michoacán.

Este domingo 25 de enero fue recuperado en la ciudad de Morelia, Michoacán, un vehículo deportivo de lujo, marca Ferrari, que contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

El dispositivo que derivó en el aseguramiento fue realizado por la Guardia Civil del Estado, institución que responde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Michoacán.

En el sitio también fue asegurada un arma de fuego.

Como resultado de las acciones, dos personas fueron detenidas. Las autoridades las identificaron como el conductor y su acompañante.

Según información oficial, la revisión que derivó en la alerta sobre el robo del Ferrari se realizó porque el conductor circulaba a exceso de velocidad.

De qué deportivo de lujo se trata

Según información consultada por Infobae México, se trataría de un Ferrari modelo 488 GTB, un automóvil deportivo de alto rendimiento fabricado por la casa italiana Ferrari.

Presentado en 2015, cuenta con un motor V8 biturbo de 3.9 litros capaz de generar 670 caballos de fuerza.

Su velocidad máxima supera los 330 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos.

Objetos asegurados

El aseguramiento del automóvil de lujo fue informado en un principio por la cuenta oficial de la SSP de Michoacán en la red social X (antes Twitter). En una publicación realizada a las 5:35 de la tarde, la institución de seguridad compartió lo siguiente:

“Aseguramos en Morelia un vehículo con reporte de robo vigente en Estados Unidos de América; además, detuvimos al hombre que lo conducía en portación de un arma de fuego, así como a una mujer que lo acompañaba.

Según información revelada por el titular de la SSP Michoacán, José Antonio Cruz Medina, la recuperación del vehículo derivó de una revisión preventiva motivada porque el conductor manejaba a exceso de velocidad.

Fotografía de la pistola asegurada. Crédito: SSP Michoacán.

Sobre el arma asegurada, se trata de una “SSCY CPX-1″, una pistola semiautomática compacta de calibre 9 mm, fabricada por SCCY Industries.

El armazón de esta pistola está hecho de polímero y, en el caso de la decomisada, este es de color rojo.

Hasta el momento no se sabe la identidad de las personas detenidas.

Detalles del Ferrari blanco asegurado en Michoacán

Fotografía de la detención. Crédito: José Antonio Cruz Medina.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías del Ferrari blanco que fue recuperado, el cual cuenta con diversos detalles que destacan en el exterior, entre los que se encuentran los siguientes:

Las placas de circulación con las que cuenta la unidad asegurada presuntamente estarían registradas en el estado del estado de Jalisco y la matricula sería JMV-079-A

El automóvil cuenta con una estampa decorativa en la fascia trasera con una ilustración que mezcla la caricatura estadounidense de Los Simpson y la película Los Hombres de Negro

Encima del logo trasero que indica que es un Ferrrari , se observa una estampa decorativa alusiva a la marihuana

El portaplacas del deportivo asegurado está adornado con el logo de Batman