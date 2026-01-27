Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

La tarde de este martes 27 de enero se registró una balacera en el municipio de Zapopan, Jalisco, que dejó como saldo preliminar cinco personas lesionadas y una fallecida.

De acuerdo con los reportes, el ataque armado se registró sobre las avenidas Guadalupe y Clouthier de la colonia Jardines del Tepeyac, en el que una camioneta presuntamente blindada fue baleada.

El vehículo se encontraba afuera de una tintorería cuando fue atacada a tiros. La unidad quedó en el sitio con al menos cinco disparos en el parabrisas delantero.

Ante la emergencia, elementos de la Policía Municipal de Zapopan fueron desplegados en la zona y llevaron a cabo un cerco para realizar las diligencias correspondientes.

Fuentes policiacas detallaron a Infobae México que el saldo preliminar derivado de la balacera es de cinco personas lesionadas y una fallecida.

La camioneta recibió al menos cinco disparos de arma de fuego - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos, en el sitio donde se registró el ataque a balazos contra la camioneta se localizaron dos escoltas lesionados por arma de fuego, así como una tercera persona herida.

Sin embargo, en las inmediaciones, fueron ubicadas otras tres personas heridas que podrían estar relacionadas con la balacera.

Su localización se dio en las avenidas Patria y Colli, donde se ubicaron dos personas lesionadas, mientras que en la Cruz Verde Águilas se encuentra otra persona herida.

Además, se informó que uno de los lesionados de las avenidas Patria y Colli falleció luego de ser trasladado a un hospital.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas que resultaron lesionadas ni de la fallecida.

Reportes de medios locales refieren que los presuntos responsables del ataque lograron huir de la zona a bordo de una camioneta.

Ataque armado dejó tres personas muertas y cuatro lesionadas en Zapopan

(FOTO: RRSS)

Un hecho de violencia similar se registró el 29 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco, en el que un Lamborghini Urus color naranja fue atacado a tiros por sujetos que portaban armas largas.

La agresión dejó como saldo tres personas muertas, entre ellas Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto”, su hija de 16 años y uno de sus escoltas; así como cuatro personas lesionadas, identificadas de acuerdo con información obtenida por Infobae México también como escoltas.

Reportes policiacos refirieron que la balacera se prolongó entre 10 y 20 minutos, durante los que se registraron ráfagas de armas de alto calibre. En el sitio fueron localizados más de 200 casquillos percutidos sobre la vía pública.

El ataque fue difundido en redes sociales debido a que los agresores grabaron el momento en el que dispararon contra las víctimas.

El Lamborgini Urus fue rafagueado durante alrededor de 10 minutos. (X)

Tras los hechos, Salvador Zamora, secretario general del Gobierno de Jalisco, informó que la Fiscalía Estatal mantenía entre las hipótesis la posible relación de Prieto Valencia con las denominadas rifas colombianas, las cuales son sorteos ilegales organizados principalmente por personas de origen colombiano.

Estas rifas han sido señaladas por presuntos fraudes y extorsiones contra comerciantes al obligarlos a vender boletos bajo amenazas de represalias.