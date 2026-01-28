México

Francesa revela que quiere seis hijos para ayudar a México a ganar un mundial de futbol: “Será el proyecto Mbappé”

La influencer llamada Meena de Rosa aseguró que sus futuros hijos jugarán para la Selección Mexicana

Guardar
Tras cinco años en el
Tras cinco años en el país, la influencer expresó su deseo de nacionalizarse.

Este año 2026, México se prepara para recibir por tercera ocasión el máximo torneo de selecciones de futbol, un evento que atraerá a miles de visitantes extranjeros interesados en el futbol y la riqueza cultural del país.

Una de esas historias es la de Meena de Rosa, creadora de contenido de origen francés con ascendencia burkinesa, quien lleva cinco años viviendo en territorio mexicano. En una reciente entrevista, la influencer sorprendió al revelar un ambicioso plan personal relacionado con la Selección Mexicana, al que llamó de manera informal el “Proyecto Mbappé”.

Durante su charla con el canal de YouTube Extranjeros por el Mundo, De Rosa habló abiertamente sobre su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana y formar una familia numerosa en el país.

Sus declaraciones generaron miles de
Sus declaraciones generaron miles de reacciones en redes sociales.
“Sí, cien por ciento me gustaría ser mexicana. Así mis hijos, ya lo había comentado, pero sí, mis hijos van a jugar para la Selección Mexicana. El proyecto Mbappé es como que hacer hijos (ríe) con ascendencia de África y entrenarlos para que sean futbolistas desde niños”, confesó.

La creadora de contenido incluso fue más allá y aseguró que su idea no se trata solo de una broma.

“ Ya les prometí, así que lo voy a cumplir. A ver cuántos hijos hago para la selección”, agregó durante la entrevista, generando diversas reacciones.
La influencer aseguró que sus
La influencer aseguró que sus futuros hijos jugarán para la Selección Mexicana.

Meena de Rosa también habló sobre su experiencia previa en Francia y explicó por qué su adaptación fue distinta a la que ha tenido en México. Según relató, nunca logró sentirse plenamente cómoda en su país de origen, a diferencia de lo que ha vivido desde que llegó a tierras mexicanas.

“No tanto. Nunca me adapté. Siempre siento he sido como que sociable, pero lo soy mucho más aquí siento. Es que México tiene todo y siento que es uno de los pocos países que tiene todo en su país. Yo vine aquí, nadie me forzó, no tengo obligación a quedarme y amo México. Francesa con ascendencia burkinesa...pero con el corazón mexicano”, expresó.
La creadora de contenido sorprendió al revelar su llamado “Proyecto Mbappé” para ayudar a la Selección Mexicana Crédito: YouTube / Extranjeros por el Mundo

Las declaraciones de la influencer rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron a su proyecto y a sus palabras hacia México. Entre los comentarios que destacaron se leyeron mensajes como: “Señorita bienvenida a México, tiene mucha suerte el afortunado qué conquisto el corazón de esta hermosa mujer”; “Yo te hago los hijos mi amor, estás bien guapa y tienes sentido del humor”; “Sra. Bonita, es Usted hermosamente bella y preciosa. Ya estas en el corazón ️ de México y en el mio”; y “Díos la bendiga una Mexicana más se ve sencilla y sincera y cae muy bien”.

Temas Relacionados

Meena de Rosahijos mexicanosfrancesaextranjeraviralMundial 2026mexico-virales

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: permanece cerrada la circulación por manifestantes en Abraham González entre General Prim y Atenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

¿Por qué el volcán Chichón lleva este nombre?

El volcán sigue siendo un punto de referencia geográfico, cultural y científico en el norte de Chiapas

¿Por qué el volcán Chichón

UNAM investiga caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina

Campañas de inmunización impulsadas este año refuerzan la prevención mientras autoridades monitorean la situación

UNAM investiga caso sospechoso de

Se pasó el alto, embistió y mató a motociclista en límites de alcaldías BJ y Cuauhtémoc, en CDMX

El conductor de una camioneta Mazda intentó huir del lugar, sin embargo fue detenido

Se pasó el alto, embistió

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG vs Santa Rosa de

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores responde a críticas

Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

Arath de la Torre abandona el programa “Hoy” tras enterarse que su hija fue hospitalización | Video

Harry Styles anuncia quinta fecha en CDMX: cuándo será, dónde, preventa y todos los detalles

Alejandro Peña Pretelini, hijo del expresidente EPN, cumple 28 años: antes y después | Fotos

Sergio Mayer revela si estaría dispuesto a boxear contra Gustavo Adolfo Infante: “Altura, le llevo”

DEPORTES

Lokomotiv rechaza la oferta del

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?

Uriel Antuna estaría a horas de dejar Tigres y reforzar a Pumas