Francesa revela que quiere seis hijos para ayudar a México a ganar un mundial de futbol: “Será el proyecto Mbappé”

Tras cinco años en el país, la influencer expresó su deseo de nacionalizarse.

Este año 2026, México se prepara para recibir por tercera ocasión el máximo torneo de selecciones de futbol, un evento que atraerá a miles de visitantes extranjeros interesados en el futbol y la riqueza cultural del país.

Una de esas historias es la de Meena de Rosa, creadora de contenido de origen francés con ascendencia burkinesa, quien lleva cinco años viviendo en territorio mexicano. En una reciente entrevista, la influencer sorprendió al revelar un ambicioso plan personal relacionado con la Selección Mexicana, al que llamó de manera informal el “Proyecto Mbappé”.

Durante su charla con el canal de YouTube Extranjeros por el Mundo, De Rosa habló abiertamente sobre su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana y formar una familia numerosa en el país.

Sus declaraciones generaron miles de reacciones en redes sociales.

“Sí, cien por ciento me gustaría ser mexicana. Así mis hijos, ya lo había comentado, pero sí, mis hijos van a jugar para la Selección Mexicana. El proyecto Mbappé es como que hacer hijos (ríe) con ascendencia de África y entrenarlos para que sean futbolistas desde niños”, confesó.

La creadora de contenido incluso fue más allá y aseguró que su idea no se trata solo de una broma.

“ Ya les prometí, así que lo voy a cumplir. A ver cuántos hijos hago para la selección”, agregó durante la entrevista, generando diversas reacciones.

La influencer aseguró que sus futuros hijos jugarán para la Selección Mexicana.

Meena de Rosa también habló sobre su experiencia previa en Francia y explicó por qué su adaptación fue distinta a la que ha tenido en México. Según relató, nunca logró sentirse plenamente cómoda en su país de origen, a diferencia de lo que ha vivido desde que llegó a tierras mexicanas.

“No tanto. Nunca me adapté. Siempre siento he sido como que sociable, pero lo soy mucho más aquí siento. Es que México tiene todo y siento que es uno de los pocos países que tiene todo en su país. Yo vine aquí, nadie me forzó, no tengo obligación a quedarme y amo México. Francesa con ascendencia burkinesa...pero con el corazón mexicano”, expresó.

La creadora de contenido sorprendió al revelar su llamado “Proyecto Mbappé” para ayudar a la Selección Mexicana Crédito: YouTube / Extranjeros por el Mundo

Las declaraciones de la influencer rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron a su proyecto y a sus palabras hacia México. Entre los comentarios que destacaron se leyeron mensajes como: “Señorita bienvenida a México, tiene mucha suerte el afortunado qué conquisto el corazón de esta hermosa mujer”; “Yo te hago los hijos mi amor, estás bien guapa y tienes sentido del humor”; “Sra. Bonita, es Usted hermosamente bella y preciosa. Ya estas en el corazón ️ de México y en el mio”; y “Díos la bendiga una Mexicana más se ve sencilla y sincera y cae muy bien”.