Estadio GNP Seguros: objetos permitidos y artículos que no puedes ingresar al recinto

El acceso al Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, está regulado por una serie de normas que buscan garantizar la seguridad de los asistentes. La lista de objetos prohibidos en el Estadio GNP Seguros responde a protocolos internacionales y a la experiencia acumulada en espectáculos masivos en la capital mexicana. Estas restricciones han evolucionado con el tiempo y se actualizan con base en recomendaciones de entidades de seguridad y logística.
Objetos prohibidos: ¿qué no se puede ingresar?
El reglamento del Estadio GNP Seguros establece una serie de artículos cuyo acceso está restringido. El objetivo es evitar incidentes y facilitar la labor de los cuerpos de seguridad.
Entre los objetos que no pueden ingresar se encuentran:
- Bebidas alcohólicas y sustancias ilegales
- Botellas de vidrio o envases de aluminio
- Paraguas de gran tamaño
- Latas, termos y hieleras
- Cualquier tipo de arma blanca o de fuego
- Objetos punzocortantes
- Aerosoles y sprays
- Bastones de selfie
- Drones y dispositivos de grabación profesionales
- Pirotecnia o fuegos artificiales
- Cadenas, cinturones con hebillas grandes
- Animales, salvo perros de asistencia
- Mochilas o bolsas voluminosas
- Instrumentos musicales y objetos que generen ruido excesivo
- Pancartas o banderas con palos duros
Cabe señalar que esta lista puede variar en función del evento, pero representa el estándar habitual en los encuentros deportivos y conciertos realizados en este recinto. El personal de seguridad realiza inspecciones en los accesos y tiene la facultad de confiscar cualquier objeto que considere riesgoso.
Objetos permitidos: ¿qué sí se puede llevar?
Existen artículos que sí están permitidos, siempre y cuando cumplan con las dimensiones y características establecidas por la administración del estadio. Se puede ingresar:
- Celulares
- Cámaras fotográficas no profesionales
- Bolsas pequeñas o de mano (con ciertas medidas)
- Impermeables o capas de lluvia sin estructura metálica
- Medicamentos indispensables con receta médica
- Binoculares compactos
- Banderas de tela sin mástil rígido
El cumplimiento de estas normas contribuye a que la experiencia dentro del Estadio GNP Seguros se desarrolle en un ambiente seguro y ordenado. Los organizadores recomiendan a los asistentes consultar las restricciones específicas del evento antes de acudir.
El Estadio GNP Seguros en CDMX
El Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, fue inaugurado oficialmente el 23 de octubre de 1997 en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Este recinto nació como respuesta a la creciente demanda de espacios para conciertos masivos en la capital mexicana. Inicialmente, funcionó como sede de grandes espectáculos musicales y, a partir del año 2000, también albergó partidos de béisbol de los equipos Diablos Rojos del México y Tigres de México.
Con una capacidad aproximada para 63 mil 500 personas, el estadio ha albergado finales de torneos nacionales, partidos de fútbol americano y presentaciones de artistas internacionales. El inmueble destaca por su diseño funcional, su ubicación céntrica y la facilidad de acceso desde diferentes puntos de la ciudad.