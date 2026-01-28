Estadio GNP Seguros: objetos permitidos y artículos que no puedes ingresar al recinto

El estadio aplica un estricto control sobre los obtejos que pueden ingresar los asistentes. La regulación se ajusta conforme a la experiencia en eventos masivos. (Ocesa)

El acceso al Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, está regulado por una serie de normas que buscan garantizar la seguridad de los asistentes. La lista de objetos prohibidos en el Estadio GNP Seguros responde a protocolos internacionales y a la experiencia acumulada en espectáculos masivos en la capital mexicana. Estas restricciones han evolucionado con el tiempo y se actualizan con base en recomendaciones de entidades de seguridad y logística.

Objetos prohibidos: ¿qué no se puede ingresar?

El reglamento del Estadio GNP Seguros establece una serie de artículos cuyo acceso está restringido. El objetivo es evitar incidentes y facilitar la labor de los cuerpos de seguridad.

Los organizadores recomiendan consultar la información oficial relacionada con cada evento para evitar contratiempos en el acceso.

Entre los objetos que no pueden ingresar se encuentran:

Bebidas alcohólicas y sustancias ilegales

Botellas de vidrio o envases de aluminio

Paraguas de gran tamaño

Latas, termos y hieleras

Cualquier tipo de arma blanca o de fuego

Objetos punzocortantes

Aerosoles y sprays

Bastones de selfie

Drones y dispositivos de grabación profesionales

Pirotecnia o fuegos artificiales

Cadenas, cinturones con hebillas grandes

Animales, salvo perros de asistencia

Mochilas o bolsas voluminosas

Instrumentos musicales y objetos que generen ruido excesivo

Pancartas o banderas con palos duros

Cabe señalar que esta lista puede variar en función del evento, pero representa el estándar habitual en los encuentros deportivos y conciertos realizados en este recinto. El personal de seguridad realiza inspecciones en los accesos y tiene la facultad de confiscar cualquier objeto que considere riesgoso.

Objetos permitidos: ¿qué sí se puede llevar?

Existen artículos que sí están permitidos, siempre y cuando cumplan con las dimensiones y características establecidas por la administración del estadio. Se puede ingresar:

Celulares

Cámaras fotográficas no profesionales

Bolsas pequeñas o de mano (con ciertas medidas)

Impermeables o capas de lluvia sin estructura metálica

Medicamentos indispensables con receta médica

Binoculares compactos

Banderas de tela sin mástil rígido

El cumplimiento de estas normas contribuye a que la experiencia dentro del Estadio GNP Seguros se desarrolle en un ambiente seguro y ordenado. Los organizadores recomiendan a los asistentes consultar las restricciones específicas del evento antes de acudir.

El Estadio GNP Seguros en CDMX

El Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, fue inaugurado oficialmente el 23 de octubre de 1997 en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Este recinto nació como respuesta a la creciente demanda de espacios para conciertos masivos en la capital mexicana. Inicialmente, funcionó como sede de grandes espectáculos musicales y, a partir del año 2000, también albergó partidos de béisbol de los equipos Diablos Rojos del México y Tigres de México.

Con una capacidad aproximada para 63 mil 500 personas, el estadio ha albergado finales de torneos nacionales, partidos de fútbol americano y presentaciones de artistas internacionales. El inmueble destaca por su diseño funcional, su ubicación céntrica y la facilidad de acceso desde diferentes puntos de la ciudad.