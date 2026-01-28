El día que ‘El Tigre’ Azcárraga insultó a Verónica Castro pero le dio un contrato millonario en Televisa: “Pendej* para cobrar” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante una entrevista exclusiva con Pati Chapoy para el programa Ventaneando y el canal oficial de YouTube de la periodista, Verónica Castro relató una de las anécdotas más fuertes de su carrera en la televisión mexicana.

Según la actriz, Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, entonces propietario de Televisa, la llamó a su oficina para reprenderla por su modo de cobrar sus trabajos.

En palabras de la propia Castro, Azcárraga le dijo: “Eres bien pendeja para cobrar. Te voy a decir cómo y te voy a hacer un contrato…”. Esta frase, contundente y directa, marcó un antes y un después en la relación profesional entre ambos.

El contrato de exclusividad que cambió la carrera de Verónica Castro

Después del regaño, Azcárraga Milmo le ofreció a Verónica Castro un contrato de exclusividad por 20 años, diseñado para garantizarle ingresos aun si sufría algún accidente o imprevisto que le impidiera trabajar.

El contrato de exclusividad que cambió la carrera de Verónica Castro "(Fotos: Facebook/Daniel Miranda)

La actriz describió este acuerdo como un acto de protección y reconocimiento a su talento, destacando que el empresario buscaba asegurar su permanencia en la pantalla y en la estructura de la televisora.

Según el testimonio de la propia Castro, la relación con Televisa y su dueño era compleja, pero también estaba marcada por la confianza y el respaldo económico. “Me regañó como nunca, pero también me protegió como nadie”, afirmó la actriz durante la conversación con Pati Chapoy.

“Su payasita de la tele”: una relación peculiar entre Verónica Castro y El Tigre Azcárraga

A lo largo de la entrevista, Verónica Castro compartió detalles sobre cómo era vista por Emilio Azcárraga dentro de la empresa. El empresario solía referirse a ella como “su juguetito de la tele” o “la payasita de la tele”, según relató la actriz. Castro explicó que Azcárraga la llamaba a su oficina para que actuara frente a sus amigos e invitados, especialmente imitando a su personaje de “Rosa Salvaje”.

De acuerdo con el reporte de Ventaneando, la protagonista de “Los Ricos También Lloran” y “Noche a Noche” se convirtió en una figura clave para la imagen pública de la televisora. El empresario la consideró indispensable para mantener la atención de los patrocinadores y el interés de la audiencia, por lo que buscaba asegurar su exclusividad a largo plazo.

“Su payasita de la tele”: una relación peculiar entre Verónica Castro y El Tigre Azcárraga (Vix)

Momentos de tensión: castigos y veto a Verónica Castro por irse a Argentina

No todo fue sencillo en la relación entre Verónica Castro y Emilio Azcárraga. Durante la entrevista, la actriz recordó que fue castigada por trabajar en Argentina, lo que provocó que fuese vetada de Televisa durante un año.

Castro explicó que la decisión se tomó después de que la empresa le pidiera un descanso y ella aprovechara la oportunidad para participar en una telenovela internacional, éxito de audiencia en el país sudamericano.

La situación fue tensa y, según la versión de Castro, ese episodio influyó en que finalmente no se concretara el contrato de 20 años. Poco después, Azcárraga anunció que dejaría la empresa en manos de su hijo, lo que cambió por completo el panorama laboral para la actriz.

Las palabras finales de Azcárraga y el retiro de Castro

En los últimos encuentros entre ambos, Emilio Azcárraga le hizo una advertencia a Verónica Castro: “El día que yo me vaya o deje la empresa, ese día, al mismo tiempo, te sales por donde yo me salga o por donde puedas, porque el día que yo me salga, te van a cortar la cabeza”. Según el testimonio recogido por Ventaneando, estas palabras marcaron el cierre de una etapa y el inicio de una nueva vida para la actriz fuera de los reflectores de Televisa.

Las palabras finales de Azcárraga y el retiro de Castro (Imagen Televisión, YouTube)

Verónica Castro ha declarado que actualmente solo acepta proyectos que realmente le brindan satisfacción personal. Tras décadas de éxitos y momentos difíciles, considera que su etapa de aceptar trabajos por imposición ha quedado atrás.