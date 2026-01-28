Cómo avanza el reordenamiento de vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la CDMX

Un vendedor ambulante en el centro de la Ciudad de México (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México comunicó avances en la primera fase del reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico, plan que pretende liberar las vialidades y calles más importantes de la capital del país. Según las autoridades su objetivo es el retiro y reubicación de más de 4 mil 500 vendedores informales de la vía pública.

Este 27 de enero en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la intención de las autoridades es completar el proceso este 2026, por lo que calificó esta acción como un desafío complejo pero alcanzable en colaboración con la Secretaría de Gobierno.

Desde el pasado 17 de enero inició una serie de medidas que implican la reducción sustancial de vendedores informales y la eliminación de mercancía ilegal. Estas acciones forman parte central del Plan Maestro de Reordenamiento del Centro Histórico, cuyo impacto ya se refleja en el decomiso de 50 mil 700 vapeadores y cigarros electrónicos y en el retiro de cerca de 390 puestos adicionales únicamente en 2026, según el Gobierno CDMX.

¿Cómo va el reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico CDMX?

El Gobierno de la CDMX pretende recuperar la explanada de Bellas Artes y pasillos de la Alameda Central con diálogo (X/ @SeGobCDMX)

Brugada detalló que el operativo permitió despejar las primeras vialidades del centro capitalino, entre las cuales sobresale:

Plaza Pino Suárez

Calles al oriente del Zócalo

Vialidades perpendiculares a la Plaza de la Constitución

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez.

La funcionaria señaló que esta etapa aún está en evaluación y que el avance en la liberación de los espacios prioritarios es considerado positivo.

“2026 será el año en que logremos el reordenamiento del Centro Histórico. Esa es la gran tarea que le toca a la Secretaría de Gobierno, porque todos sabemos que no es nada sencillo, sin embargo, hay disposición y liberar de las calles a 4 mil 500 comerciantes, pues es mucho”, dijo la jefa de Gobierno durante la conferencia.

La estrategia de recuperación del espacio público en el corazón de la capital persiste mediante la negociación constante (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, el secretario de Gobierno César Cravioto Romero puntualizó que la estrategia implica reducir de forma permanente la cantidad de ambulantes, pero no eliminar todas las actividades comerciales en la calle. Cravioto subrayó que el plan contempla diálogo y acuerdos continuos con representantes del sector informal, con ajustes que dependen de las características de cada zona.

Se reiteró que el proceso incluye una revisión constante y modificaciones en función de los acuerdos alcanzados con los dirigentes de los comerciantes informales. Se anunció que la próxima semana se informará el porcentaje exacto de calles liberadas dentro del perímetro A del Centro Histórico, como parte del compromiso de transparencia de la administración local.

La estrategia de recuperación del espacio público en el corazón de la capital persiste mediante la negociación constante. El Gobierno de la Ciudad de México mantiene el contacto permanente con los líderes del comercio ambulante para alcanzar acuerdos que permitan seguir adelante con el reordenamiento urbano.