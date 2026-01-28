Cayó José “N” en Puebla, es señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo de camiones de carga

EL aseguramiento fue realizado en la carretera Puebla-Amozoc. Crédito: FGE Puebla

La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales resultó en la detención de José “N”, quien es señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo de camiones de carga en el estado de Puebla.

La acción detención fue realizada mediante un operativo interinstitucional en la carretera Puebla-Amozoc, donde participaron diversas corporaciones de seguridad.

Autoridades no revelaron cuál es el nombre de la banda con la que se le relaciona al detenido.

Operativo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno

El despliegue que permitió la captura de José “N” involucró a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo formó parte de acciones estratégicas para enfrentar la delincuencia organizada y mitigar el impacto del robo de carga en la región.

De acuerdo con información proporcionada por la FGE, la detención se logró gracias a labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron ubicar y asegurar al presunto responsable.

José “N” fue identificado como un objetivo prioritario en la lucha contra el crimen organizado que afecta las rutas comerciales de Puebla y zonas aledañas.

Investigación y proceso legal tras la captura

Tras ser detenido, José “N” fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, donde se determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos legales vigentes.

Las investigaciones en curso buscan esclarecer la magnitud de las operaciones realizadas por la banda que presuntamente encabezaba, así como su posible vínculo con otros ilícitos relacionados al robo de mercancía y delitos conexos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso institucional para garantizar la seguridad de la ciudadanía y restituir el orden en las vías de comunicación donde el robo de carga representa un desafío permanente.

Autoridades reiteraron su disposición a mantener y reforzar las estrategias de combate a la delincuencia organizada, subrayando la importancia de la cooperación entre diferentes instancias de gobierno para enfrentar fenómenos delictivos que afectan la seguridad pública y la economía regional.

Otras acciones contra el robo de transportes de carga en Puebla

Aseguramiento de bodega donde resguardaban camiones y otros vehículos robados. Crédito: FGE Puebla

Este mismo 27 de enero la FGE informó los resultados de un operativo que permitió desmantelar un punto de resguardo clandestino de camiones de carga robados en el municipio de Santiago Miahuatlán, en el estado de Puebla.

Según informó la FGE, el inmueble intervenido se ubicaba sobre la carretera Orizaba–Tehuacán, en la localidad de Villa Alegría.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, la localización del inmueble fue resultado de labores de campo y gabinete y se habría realizado gracias a una orden de cateo.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron dos tractocamiones, dos retroexcavadoras, tres semirremolques, cinco dolly, 19 cajas secas, una caja refrigerada, tres plataformas tipo jaula, una góndola y un contenedor, todos con alteraciones.

Además, se encontraron una pipa, siete tractocamiones, cuatro vehículos compactos, una plataforma tipo madrina, 10 cajas secas, cuatro dolly, tres plataformas, una cabina de tractocamión, un remolque y un motor de tractocamión, los cuales quedaron bajo resguardo para su investigación, aunque no cuentan con reporte de robo.