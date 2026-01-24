Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Pablo "N" fue detenido en Amozoc, Puebla. Foto: Fiscalía de Puebla

Pablo “N”, alias “El Ratón”, fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona al interior de un comercio en el municipio de Amozoc, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el sujeto, de 22 años de edad, es señalado como integrante de la Familia Michoacana.

De acuerdo con las pesquisas, el crimen ocurrió la madrugada del 10 de enero, cuando tres personas armadas entraron a una taquería pasada la medianoche, quienes tenían con la intención de cometer un robo.

Dentro del establecimiento, Pablo “N” presuntamente despojó de sus pertenencias a un cliente y después le disparó, causándole la muerte.

Los trabajos de campo y gabinete permitieron a la Fiscalía Estatal reunir elementos que identificaron al detenido como presunto participante en los hechos, además de que lo vincularon con la célula criminal.

Tras obtener las pruebas necesarias, se solicitó y cumplimentó la orden de aprehensión en su contra.

El caso ha sido turnado ante las autoridades judiciales para que Pablo “N” enfrente el proceso legal por homicidio y robo con violencia.

Imagen ilustrativa de una camioneta de la FM hallada en 2023 en el Estado de México. (X/@CharroNegro_Mx)

En el mes de agosto de 2025, fueron localizados los cadáveres de dos hombres con mensajes firmados con las siglas “FM” en la capital de Puebla. De esta manera es como se identifica la organización criminal.

Un mes después, fue localizado sobre el boulevard 5 de mayo, en el barrio de Analco, un cuerpo desmembrado y envuelto en una lona con mensajes de advertencia también firmada por la Familia Michoacana.

Ante los hallazgos, la encargada de despacho de la Coordinación general Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Estatal, María Guadalupe Campos Rivera, informó que los grupos delictivos con presencia en la entidad firman con sus propios nombres mensajes como los anteriores.

Sin embargo, explicaron que no hay evidencia contundente de la posible presencia de grupos criminales como la Familia Michoacana en el estado, debido a que los grupos pueden utilizar sus nombres como estrategia para intimidar a sus rivales.

Caen seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Edomex

Los hombres fueron detenidos con más de 170 mil pesos en efectivo. Foto: FGJEM

Seis personas fueron arrestadas en el Estado de México como parte de una acción conjunta entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), tras ser acusadas de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su relación con la extorsión a comerciantes.

Durante un cateo efectuado en un local comercial en San José Del Rincón, las autoridades encontraron 172 mil 980 pesos en sobres y lograron la detención de Cristian “N”, Gerardo “N”, Armando “N”, Ángel “N”, Lázaro “N” y Alan “N”, vinculados presuntamente a la Familia Michoacana.

Las pesquisas apuntan a que un comerciante dedicado a la venta de pollo denunció haber sido amenazado por sujetos que se identificaron como miembros de una organización criminal con orígenes en Michoacán, exigiéndole dos pesos por cada kilo de pollo vendido bajo amenazas de represalia, con el pago quincenal en un establecimiento de la zona.

Las evidencias recabadas permitieron obtener una orden de cateo y asegurar el inmueble para continuar con las investigaciones.

FOTO DE ARCHIVO. Un vendedor coloca pechugas de pollo a la venta en una pollería de un mercado de Buenos Aires, Argentina. 18 de abril de 2019. REUTERS/Agustín Marcarián

De acuerdo con las autoridades, los detenidos podrían enfrentar hasta 15 años de prisión por su presunta participación en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Los seis capturados fueron trasladados al Centro Penitenciario de El Oro mientras avanzan las investigaciones sobre su posible involucramiento en extorsiones a comerciantes del norte del estado.