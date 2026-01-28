México

Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

Agentes de la Guardia Nacional identificaron un inmueble en Tlajomulco de Zúñiga

Guardar
Las unidades incautadas (FGR)
Las unidades incautadas (FGR)

Las autoridades informaron sobre el inicio de una carpeta de investigación derivada del aseguramiento de más de 50 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilegal, en Jalisco.

El 27 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) publicó información sobre el aseguramiento en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga de 58 mil 890 litros de hidrocarburo, además del hallazgo de dos tractocamiones y un par de tanques abandonados, en los cuales fue hallada la sustancia.

Fueron elementos de la Guardia Nacional los que dieron aviso acerca de que en la colonia Santa Cruz había vehículos y tanques abandonados con la sustancia.

No hubo detenidos

El informe indica que no hubo personas arrestadas en el marco de las acciones referidas. La imagen compartida por las autoridades muestra a los tractocamiones en donde fue hallado el combustible.

La FGR informó los hechos
La FGR informó los hechos (REUTERS/Carlos Jasso)

“En esta acción la Guardia Nacional no reportó detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda”, se pude leer en el reporte de los hechos.

Otros 60 mil litros de hidrocarburo en Jalisco

Cabe recordar que el 14 de enero pasado fue informado el aseguramiento de más de 60 mil litros de hidrocarburo, presunto huachicol, en inmediaciones de una autopista en Jalisco. En dicha ocasión los agentes de seguridad identificaron vehículos y tanques abandonados en la autopista Guadalajara-Tepic, en Tlajomulco de Zúñiga.

De igual manera, fue abierta una carpeta de investigación por los delitos en materia de hidrocarburos en contra de quien o quienes resulten responsables.

Huachicol en Veracruz

En otras entidades del país también han sido registradas incautaciones de hidrocarburo. Como resultado de un par de cateos en Veracruz fueron asegurados más de 50 mil litros de combustible, además de que fueron incautados ocho vehículos, hechos reportados el 19 de enero.

Parte de lo hallado por
Parte de lo hallado por las autoridades (FGR)

Lo anterior como resultado de dos cateos, uno en el municipio de Isla, sitio, en un inmueble ubicado en inmediaciones de la carretera La Tinaja- Acayucan. Mientras que la asegunda acción fue realizada en la localidad de Nuevo Chicayán, en el municipio de Pánuco, sitio en donde fueron incautados 90 litros de huachicol.

Ya para el 20 de enero fueron hallados 29 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Coatzacoalcos, específicamente en la colonia Cxala, dentro del municipio de Coatzacoalcos, lugar al que llegaron los elementos de seguridad para realizar el cateo.

Los agentes encontraron la sustancia en 38 contenedores de plástico con rejilla metálica y otros cinco contenedores de plástico adicionales. En el lugar fue ubicado un vehículo, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades.

Al igual que en los otros aseguramientos, no fueron reportadas personas detenidas.

Temas Relacionados

JaliscoTlajomulco de ZúñigaHuachicolFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 27 de enero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

CDMX refuerza seguridad: 400 policías y dos helicópteros blindan siete colonias contra delitos de alto impacto

En un operativo conjunto con Guardia Nacional y Marina, la SSC busca profundizar la reducción de delitos en la capital

CDMX refuerza seguridad: 400 policías

¿Murió Chuponcito? Asesinato de hombre con el mismo apodo que el payaso causa confusión

José Alberto Flores Jandete, nombre real del comediante, apareció en redes para tranquilizar a sus seguidores

¿Murió Chuponcito? Asesinato de hombre

La historia de Gilberto Bosques Saldívar, el mexicano que salvó a miles del holocausto

Su ejemplo revela cómo la diplomacia y la responsabilidad personal pueden transformar vidas ante la intolerancia y el miedo

La historia de Gilberto Bosques

Crema de maicena: la tendencia para rejuvenecer el rostro naturalmente

Un remedio hecho con ingredientes naturales que ofrece beneficios visibles y aptos para pieles sensibles

Crema de maicena: la tendencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un presunto integrante

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Murió Chuponcito? Asesinato de hombre

¿Murió Chuponcito? Asesinato de hombre con el mismo apodo que el payaso causa confusión

Party 101: DJ Matt Bennett vuelve a México para revivir la nostalgia

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

DEPORTES

Carlos Salcido explica la razón

Carlos Salcido explica la razón por la que los futbolistas se divorcian tras retirarse de las canchas: “Yo lo viví”

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca