Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

Las unidades incautadas (FGR)

Las autoridades informaron sobre el inicio de una carpeta de investigación derivada del aseguramiento de más de 50 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilegal, en Jalisco.

El 27 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) publicó información sobre el aseguramiento en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga de 58 mil 890 litros de hidrocarburo, además del hallazgo de dos tractocamiones y un par de tanques abandonados, en los cuales fue hallada la sustancia.

Fueron elementos de la Guardia Nacional los que dieron aviso acerca de que en la colonia Santa Cruz había vehículos y tanques abandonados con la sustancia.

No hubo detenidos

El informe indica que no hubo personas arrestadas en el marco de las acciones referidas. La imagen compartida por las autoridades muestra a los tractocamiones en donde fue hallado el combustible.

La FGR informó los hechos (REUTERS/Carlos Jasso)

“En esta acción la Guardia Nacional no reportó detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda”, se pude leer en el reporte de los hechos.

Otros 60 mil litros de hidrocarburo en Jalisco

Cabe recordar que el 14 de enero pasado fue informado el aseguramiento de más de 60 mil litros de hidrocarburo, presunto huachicol, en inmediaciones de una autopista en Jalisco. En dicha ocasión los agentes de seguridad identificaron vehículos y tanques abandonados en la autopista Guadalajara-Tepic, en Tlajomulco de Zúñiga.

De igual manera, fue abierta una carpeta de investigación por los delitos en materia de hidrocarburos en contra de quien o quienes resulten responsables.

Huachicol en Veracruz

En otras entidades del país también han sido registradas incautaciones de hidrocarburo. Como resultado de un par de cateos en Veracruz fueron asegurados más de 50 mil litros de combustible, además de que fueron incautados ocho vehículos, hechos reportados el 19 de enero.

Parte de lo hallado por las autoridades (FGR)

Lo anterior como resultado de dos cateos, uno en el municipio de Isla, sitio, en un inmueble ubicado en inmediaciones de la carretera La Tinaja- Acayucan. Mientras que la asegunda acción fue realizada en la localidad de Nuevo Chicayán, en el municipio de Pánuco, sitio en donde fueron incautados 90 litros de huachicol.

Ya para el 20 de enero fueron hallados 29 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Coatzacoalcos, específicamente en la colonia Cxala, dentro del municipio de Coatzacoalcos, lugar al que llegaron los elementos de seguridad para realizar el cateo.

Los agentes encontraron la sustancia en 38 contenedores de plástico con rejilla metálica y otros cinco contenedores de plástico adicionales. En el lugar fue ubicado un vehículo, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades.

Al igual que en los otros aseguramientos, no fueron reportadas personas detenidas.