Accidente entre camiones de pasajeros en la carretera Salamanca–Celaya deja al menos dos heridos

Choque carretera federal 45 Salamanca-Celaya dos heridos (@TrianguloRojo01/X)

Un fuerte accidente vehicular entre dos camiones de pasajeros se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera federal 45 Salamanca–Celaya, a la altura del puente de Valtierrilla, en dirección al municipio de Celaya, dejando como saldo varios pasajeros lesionados y afectaciones parciales a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad del transporte público correspondiente a la ruta 12 terminó fuera del camino, en la cuneta del tramo carretero, luego de ser impactada por la parte trasera por un camión de transporte de personal.

El choque provocó momentos de pánico entre los pasajeros, quienes solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

Al menos dos personas heridas

Choque entre dos camiones en la carretera Salamanca–Celaya deja al menos dos personas lesioandas Crédito: ( @CuentameLeon/X)

De manera preliminar, se informó que al menos dos personas resultaron lesionadas, aunque no se descarta que el número pueda aumentar conforme se realicen valoraciones médicas más detalladas. Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de los afectados requirió traslado a un hospital.

Elementos de seguridad vial y corporaciones de auxilio también se presentaron en la zona para acordonar el área, controlar el flujo vehicular y prevenir un segundo accidente, ya que el percance ocurrió en un tramo de alta circulación, especialmente en horarios laborales.

El accidente generó afectaciones parciales a la circulación, lo que ocasionó congestionamiento vial durante varios minutos mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio, evaluación de daños y retiro de las unidades siniestradas.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron retrasos significativos, ya que se tuvo que cortar la circulación a un carril, mientras grúas removían las pesadas unidades, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Hasta el cierre de esta edición, la causa exacta del accidente no ha sido esclarecida. No obstante, se espera que las autoridades competentes emitan un informe oficial en las próximas horas, en el que se determine si el percance estuvo relacionado con exceso de velocidad, falta de distancia entre vehículos, fallas mecánicas o algún otro factor.

Personal de tránsito federal inició las investigaciones correspondientes y recabó testimonios de conductores y testigos para deslindar responsabilidades. Asimismo, se informó que ambas unidades serán sometidas a peritajes técnicos como parte del proceso legal.

Las autoridades reiteraron el llamado a los operadores del transporte público y de personal a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos, especialmente en carreteras federales donde el riesgo de accidentes es mayor.