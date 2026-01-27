México

Tren Interoceánico: FGR resguarda nombres de probables responsables por homicidio culposo

Ernestina Godoy informó que la principal causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras el análisis de la caja negra de la primera locomotora del Tren Interoceánico que se accidentó en Oaxaca, se determinó ejercer acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

De acuerdo con las investigaciones, la caja negra permitió determinar que hubo exceso de velocidad en distintos puntos del tramo recorrido por el tren, además de identificar que se pudo frenar de manera normal, por lo que descartaron posibles problemas en el sistema de frenado.

Ante los hechos, Godoy informó que se encuentran ejerciendo acción penal por ambos delitos, aunque no especificó contra quiénes se imputará la posible responsabilidad del accidente, que dejó como saldo 14 personas muertas.

Además, detalló que mantienen en sigilo los actos de investigación particulares y propios de la indagatoria debido al tratamiento reservado, mientras que que se encuentran trabajando con diversas instituciones para integrar los expedientes clínicos de las víctimas para contar con los dictámenes periciales para clasificar las lesiones de las víctimas y obtener la reparación integral del daño.

Aún no descartan otros factores en el accidente

El descarrilamiento del Tren Interoceánico fue detallado por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

La fiscal general también destacó que aunque cuentan con elementos suficientes para establecer que el Tren Interoceánico circuló a exceso de velocidad el día del accidente, continuarán realizando análisis periciales para esclarecer los hechos

“Continuamos con el trabajo de levantamiento y análisis de la información como topografía, alineamiento, geometría, geotécnica, calidad de materiales, características del material rodante e interacción rueda-riel. Si bien es cierto que se cuenta con elementos suficientes para establecer que existió exceso de velocidad, dichos trabajos nos permitirán descartar otros posibles factores. Todo lo anterior con el fin de esclarecer los hechos", comentó.

Tren circuló a exceso de velocidad en la mayor parte del trayecto: FGR

Además del análisis de la caja negra del tren, la FGR detalló que se han llevado a cabo inspecciones en la vía y el punto de descarrilamiento, recolección de criminalística de indicios en la vía y locomotora, así como levantamiento topográfico, entre otros.

Estos trabajos periciales permitieron determinar que el tren circuló a “exceso de velocidad en la mayor parte del trayecto”, esto pese a que la estipulada era de 50 km/h para el sitio del accidente al tratarse de servicio de pasajeros.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

“La velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora; sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra”, comentó Godoy.

Los análisis determinaron cinco puntos importantes:

  • El tren llegó a velocidades de 111 km/h en zonas rectas, pese a que la permitida es de 70 km/h.
  • En tramos previos al sitio del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que permitió determinar que se encontraba en buenas condiciones de frenado.
  • El ingreso al tren a las seis curvas previas a la que ocurrió el siniestro se llevó a cabo a 52 km/h y después incrementó hasta un máximo de 65 km/h, lo que permitió a las autoridades verificar que no se tuvo el control adecuado de la unidad.

“Una vez analizada toda la información con que contamos en este momento, es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes. Lo que de las constancias se advierte no sucedió. Derivado de lo anterior y a la luz de los hechos, esta fiscalía determinó ejercer acción penal", dijo la fiscal al respecto.

Reconstrucción del accidente

Debido a que las investigaciones continúan, se espera que en las próximas semanas se brinde mayor información respecto a las personas contra las que se ejercerá acción penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas muertas en Oaxaca.

