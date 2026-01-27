México

Santa Fe Klan confiesa que le gustaría tener más hijos con Maya Nazor pese al fin de su relación

El rapero habló sobre la madre de su hijo Luca, y aseguró que, aunque la relación terminó, ella siempre será parte de su familia

Guardar
El rapero habló sobre la
El rapero habló sobre la madre de su hijo Luca, y aseguró que, aunque la relación terminó, ella siempre será parte de su familia. (Instagram)

El cantante mexicano Santa Fe Klan compartió aspectos íntimos de su vida familiar durante una entrevista reciente con el youtuber Gusgri. Ángel Jair Quezada Jasso, abordó abiertamente su relación con su expareja, Maya Nazor y madre de su hijo Luca, y expresó sin reservas su deseo de ampliar la familia. En sus palabras, “Quiero tener unos 10 o 15”, reflejando su anhelo de paternidad más allá de su situación sentimental actual.

Durante la conversación, el artista explicó que, a pesar de la separación, Maya seguirá siendo parte fundamental de su vida por el vínculo que comparten a través de su hijo. “Siempre la voy a querer, es bonita y es la mamá de mi hijo”, afirmó el rapero, subrayando la importancia que le otorga a la familia y a la estabilidad emocional de Luca. El músico enfatizó que, aunque la relación sentimental concluyó, mantiene una relación cordial con la influencer.

Santa Fe Klan destacó la
Santa Fe Klan destacó la importancia que le da a la paternidad y al bienestar de su hijo.. (Instagram)

El intérprete señaló que su prioridad es el bienestar de su hijo y la armonía familiar. “Me la llevo chido con ella. Llegó y se la chocó a la Maya así como un compa. Andaba ella, chido. Y le doy las gracias siempre, no, gracias por cuidar al niño”, mencionó. Santa Fe Klan también destacó la importancia de apoyar económicamente a la madre de su hijo. “Yo le doy una ‘feria’, pero ¿qué tiene? Yo se la quiero dar. Yo hasta le quiero dar más. Le pudiera dar más. Ya le dije: ‘No, dame esa troca y te voy a dar una más chida’. Es... Pues es la mamá de mi niño, es mi familia”.

A lo largo de la entrevista, el artista reveló su visión sobre la paternidad y manifestó que no descarta la posibilidad de tener más hijos con Nazor, incluso si la relación amorosa no se reanuda. “Que se hable, que sean todos de ella y aunque ya no tengamos relaciones yo le doy mis... (inseminación). Para que sean hermanos de Luca al cien”, aseguró. Estas declaraciones muestran un enfoque pragmático y abierto sobre la estructura familiar.

Maya y Santa Fe Klan
Maya y Santa Fe Klan junto a su hijo Luka en uno de sus cumpleaños. (Instagram@SantaFeKlan)

En otro momento, Santa Fe Klan abordó el tema de la manutención y los comentarios externos sobre el apoyo financiero a su expareja. “A la Maya le toca también una feria pa’ que tenga ahí todo para Luca. Y si le sobra, está bien, que lo guarde y que lo ahorre, pues todos somos... Siempre va a ser la mamá de Luca, ni modo que lo vaya a dejar abajo. Está bien, yo hasta le puedo dar más, pero la gente... piensa como que: ‘Ay, ¿por qué le das tanto?’”. El cantante evidenció que para él la familia y el respaldo económico no son negociables y respondió a las críticas con naturalidad: “Pues que se lo gasten en lo que quieran, pues pa’ eso es el dinero”.

El rapero también habló sobre su relación con sus familiares directos, resaltando que apoya económicamente a su madre, padre y hermanas. “Yo le doy cien mil varos a mi jefa cada rato, cada, cada, a veces dos veces al mes. A mi papá también. Cada que le mando a mi mamá, le mando a mi papá. Mi hermana, la más chica, la tengo en la nómina y la traigo ayudándome a todo. Y mi otra hermana también la tengo en la nómina, a mi cuñado también. Mi familia está chido”, explicó.

Temas Relacionados

Santa Fe KlanMaya Nazormexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Kunno responde si Nodal extraña a Inti y revela que a veces lo ve “agüitado”

El influencer compartió detalles sobre su amistad y cómo maneja los momentos en que ve al cantante desanimado

Kunno responde si Nodal extraña

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 26 de enero

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Asaltan a empresario en CDMX tras prometer un auto a padres de bebés con tanque de oxigeno

El robo ocurrió durante el fin de semana, de acuerdo a lo declarado por el propio hombre en sus redes sociales oficiales

Asaltan a empresario en CDMX

Revocación de mandato en México: entre la promesa de democracia directa y la baja participación ciudadana

Se llevó a cabo la segunda jornada de participación ciudadana en México, con Salomón Jara al frente en Oaxaca

Revocación de mandato en México:

Reportan cateo en casa del Edomex para localizar a la persona que habría asesinado al motociclista Roberto Hernández

Los operativos habrían sido realizados por la fiscalía mexiquense en el municipio de Chimalhuacán

Reportan cateo en casa del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “Bravo”,

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

Quién es Mario Eleazar Lara Belman, presunto líder de “Los Marros”, ligados con la masacre de Salamanca

EEUU asegura que detuvo a más de mil integrantes del Cártel de Sinaloa en menos de dos meses

Mensajes atribuidos al CJNG en Uruapan son para causar desprestigio a su administración, asegura Grecia Quiroz

ENTRETENIMIENTO

Kunno responde si Nodal extraña

Kunno responde si Nodal extraña a Inti y revela que a veces lo ve “agüitado”

Muere a los 38 Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland en el UCM

Quién es Adan Banuelos, el jinete de ascendencia mexicana que terminó su relación con Bella Hadid tras dos años juntos

Imelda Tuñón aparece con el rostro dañado tras afirmar que Maribel Guardia ‘era rifada’ entre hombres: “Una bala perdida”

Conciertos de BTS: Álvarez Máynez presenta queja contra Ticketmaster por obligar a discapacitados a comprar boleto extra

DEPORTES

Qué se sabe de Henry

Qué se sabe de Henry Martín y el supuesto interés de Cruz Azul para ficharlo este Clausura 2026

Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”