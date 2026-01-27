Santa Fe Klan confiesa que le gustaría tener más hijos con Maya Nazor pese al fin de su relación

El rapero habló sobre la madre de su hijo Luca, y aseguró que, aunque la relación terminó, ella siempre será parte de su familia. (Instagram)

El cantante mexicano Santa Fe Klan compartió aspectos íntimos de su vida familiar durante una entrevista reciente con el youtuber Gusgri. Ángel Jair Quezada Jasso, abordó abiertamente su relación con su expareja, Maya Nazor y madre de su hijo Luca, y expresó sin reservas su deseo de ampliar la familia. En sus palabras, “Quiero tener unos 10 o 15”, reflejando su anhelo de paternidad más allá de su situación sentimental actual.

Durante la conversación, el artista explicó que, a pesar de la separación, Maya seguirá siendo parte fundamental de su vida por el vínculo que comparten a través de su hijo. “Siempre la voy a querer, es bonita y es la mamá de mi hijo”, afirmó el rapero, subrayando la importancia que le otorga a la familia y a la estabilidad emocional de Luca. El músico enfatizó que, aunque la relación sentimental concluyó, mantiene una relación cordial con la influencer.

Santa Fe Klan destacó la importancia que le da a la paternidad y al bienestar de su hijo.. (Instagram)

El intérprete señaló que su prioridad es el bienestar de su hijo y la armonía familiar. “Me la llevo chido con ella. Llegó y se la chocó a la Maya así como un compa. Andaba ella, chido. Y le doy las gracias siempre, no, gracias por cuidar al niño”, mencionó. Santa Fe Klan también destacó la importancia de apoyar económicamente a la madre de su hijo. “Yo le doy una ‘feria’, pero ¿qué tiene? Yo se la quiero dar. Yo hasta le quiero dar más. Le pudiera dar más. Ya le dije: ‘No, dame esa troca y te voy a dar una más chida’. Es... Pues es la mamá de mi niño, es mi familia”.

A lo largo de la entrevista, el artista reveló su visión sobre la paternidad y manifestó que no descarta la posibilidad de tener más hijos con Nazor, incluso si la relación amorosa no se reanuda. “Que se hable, que sean todos de ella y aunque ya no tengamos relaciones yo le doy mis... (inseminación). Para que sean hermanos de Luca al cien”, aseguró. Estas declaraciones muestran un enfoque pragmático y abierto sobre la estructura familiar.

Maya y Santa Fe Klan junto a su hijo Luka en uno de sus cumpleaños. (Instagram@SantaFeKlan)

En otro momento, Santa Fe Klan abordó el tema de la manutención y los comentarios externos sobre el apoyo financiero a su expareja. “A la Maya le toca también una feria pa’ que tenga ahí todo para Luca. Y si le sobra, está bien, que lo guarde y que lo ahorre, pues todos somos... Siempre va a ser la mamá de Luca, ni modo que lo vaya a dejar abajo. Está bien, yo hasta le puedo dar más, pero la gente... piensa como que: ‘Ay, ¿por qué le das tanto?’”. El cantante evidenció que para él la familia y el respaldo económico no son negociables y respondió a las críticas con naturalidad: “Pues que se lo gasten en lo que quieran, pues pa’ eso es el dinero”.

El rapero también habló sobre su relación con sus familiares directos, resaltando que apoya económicamente a su madre, padre y hermanas. “Yo le doy cien mil varos a mi jefa cada rato, cada, cada, a veces dos veces al mes. A mi papá también. Cada que le mando a mi mamá, le mando a mi papá. Mi hermana, la más chica, la tengo en la nómina y la traigo ayudándome a todo. Y mi otra hermana también la tengo en la nómina, a mi cuñado también. Mi familia está chido”, explicó.