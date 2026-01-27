Mecánico fue detenido por fraude tras vender automóvil descompuesto, así lo descubrieron

auto, humo, incendio, auto botando humo, auto incendiándose, auto quemado, emergencia, carretera, ruta, ciudad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre identificado por las autoridades con las siglas V.A.G.M, tras descubrir la venta fraudulenta de un automóvil que presentaba fallas mecánicas.

Según reportes oficiales, el presunto delincuente, identificado como mecánico, vendió un automóvil de la marca Chevrolet con fallas y posteriormente fue descubierto vendiendo piezas del vehículo cuando se había comprometido a repararlo.

El operativo derivó de una investigación iniciada luego de que la víctima denunciara el engaño en la compra-venta de un vehículo en la región de la Costa.

El fraude se habría realizado en el año 2023, sin embargo, la FGEO informó de la detención este 26 de enero de 2026.

El fraude en la compra-venta: así se descubrió la estafa

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los hechos ocurrieron durante 2023, cuando V.A.G.M. ofreció un automóvil marca Chevrolet, modelo Aveo, asegurando que se encontraba en óptimas condiciones.

La víctima, convencida por el vendedor, pagó 50 mil pesos por la unidad.

Días después de la adquisición, el vehículo dejó de funcionar, por lo que la persona afectada contactó nuevamente al vendedor, quien contaba con un taller mecánico.

La víctima llevó el auto al taller del propio V.A.G.M. para su reparación, no obstante, tiempo después detectó que se estaban vendiendo piezas del mismo vehículo, lo que confirmó la sospecha de fraude.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Oaxaca, este hecho motivó la intervención de las autoridades.

Investigación y orden de aprehensión

La Vicefiscalía Regional de la Costa, dependiente de la FGEO, inició las investigaciones tras recibir la denuncia.

Los agentes recopilaron pruebas que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión contra V.A.G.M. por el delito de fraude.

El imputado fue detenido por la FGEO. Crédito: FGEO

El operativo contó con la participación de la Agencia Estatal de Investigaciones, cuyos elementos ejecutaron la detención del señalado.

Además, las imágenes compartidas por la FGEO muestran al presunto delincuente presentado junto a elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, quienes habrían colaborado en las acciones.

La persona fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación jurídica en los próximos días.

El papel de la FGEO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca destacó que se emplean procedimientos rigurosos y herramientas de inteligencia criminal para combatir delitos de fraude en la región.

Según reportes de la institución, este tipo de acciones buscan garantizar a la ciudadanía procesos transparentes que faciliten el acceso a la justicia.

El caso reflejaría la actuación coordinada de las autoridades estatales para combatir delitos patrimoniales y proteger los derechos de las personas afectadas por fraudes en la compra-venta de automóviles.

Puntos más destacados del caso

Un mecánico fue detenido por fraude tras vender un automóvil averiado en la región de la Costa de Oaxaca.

La víctima pagó 50 mil pesos por el vehículo, que poco después dejó de funcionar.

El vendedor, identificado como V.A.G.M., fue señalado por vender piezas de la unidad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó la orden de aprehensión tras una investigación en la que participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones.