Ratifican a Salomón Jara como gobernador de Oaxaca; consulta alcanza 29% de participación

En un proceso inédito en su historia política, la ciudadanía de Oaxaca corroboró el respaldo al gobernador Salomón Jara Cruz durante la primera revocación de mandato a nivel estatal, celebrada el domingo 25 de enero. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la participación alcanzó alrededor del 29 % de la lista nominal, con una mayoría significativa de votos a favor de que Jara continúe al frente del Ejecutivo estatal.

El ejercicio democrático, promovido como una evaluación directa de la gestión pública, arrojó resultados en los que más de el 59 % de quienes votaron respaldaron la continuidad de Jara en el cargo, mientras que aproximadamente 39 % optó por la revocación por pérdida de confianza, según el cómputo con cerca del 90 % de las actas computadas.

Aunque el respaldo fue mayoritario entre quienes acudieron a las urnas, la participación quedó por debajo del umbral del 40 % requerido por la legislación estatal para que el resultado tenga carácter legalmente vinculante, por lo que el ejercicio adquiere un valor más simbólico y político que jurídico.

En un comunicado oficial, el Gobierno de Oaxaca indicó que, con más de la mitad de las casillas computadas, la diferencia favorable a la continuidad de la administración fue de 21 puntos porcentuales, con alrededor de 288 mil votos a favor frente a 186 mil por la revocación, según tendencias de la jornada. El gobernador aseguró que el resultado reflejó la confianza del pueblo en su proyecto político y destacó la participación ciudadana como un ejemplo de compromiso democrático.

Las autoridades electorales destacaron la logística y operación de las casillas en todo el territorio oaxaqueño. Por su parte, Jara Cruz refrendó su compromiso de escuchar a todos los sectores de la sociedad, incluidos quienes optaron por la revocación, e impulsar acciones para mejorar la gestión de gobierno durante el resto de su periodo, que concluye en 2028.

Este proceso sitúa a Oaxaca como un referente, al convertirse en la primera entidad en llevar a cabo una revocación de mandato contra un gobernador en funciones.