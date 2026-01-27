Majo Aguilar reveló la lección más importante que recibió de su abuela Flor Silvestre

Majo y Susana recordaron el papel fundamental de su abuela Flor Silvestre en la familiar Aguilar. (Majo Aguilar)

Majo y Susana Aguilar, compartieron en una reciente entrevista con Caracol Televisión sus vivencias personales y el impacto que dejó Flor Silvestre en sus trayectorias. Durante el diálogo, Susana Aguilar expuso la importancia que tuvo su abuela en la vida familiar. “La extrañamos mucho, obviamente, a mi abuelito Antonio y a mi abuelita Flor, pero por las edades, cuando fallece mi abuelito Antonio, pasábamos mucho más tiempo con mi abuelita Flor”, relató la cantante. La artista recordó la dulzura en la voz de su abuela y el modo especial en que solía saludarlas: “Siempre nos decía: ‘Chiquitas’, y esa era la palabra que usaba para saludarnos, ‘Hola, chiquita’”.

La hermana melliza de Majo, subrayó la particularidad de esa dinámica familiar. “Nunca nos llamó por nuestros nombres. Teníamos una dinámica muy especial porque mi abuelita te contaba muchas anécdotas de toda su vida, de las películas, de su vida con mi abuelito Antonio”, explicó.

Majo Aguilar compartió la importancia que tienen en su vida profesional las palabras que le dijo su abuela. Foto: Cuartoscuro

El 25 de noviembre de 2020, el fallecimiento de Flor Silvestre a los 90 años marcó un antes y un después para la familia. “Yo la pienso todos los días. Tengo tres personas que partieron y una de ellas es mi abuela, siempre he dicho que ya están aquí y cuando las quiero recordar, me hago así y siento que están cerca de mí”, compartió Majo.

Uno de los momentos más íntimos de la conversación giró en torno al consejo que Flor Silvestre dejó a su nieta para su carrera musical. “Un día me dijo, porque estaba escuchándome cuando estaba vocalizando: ‘Muy bien, qué bueno que estás aprendiendo técnicas, pero no tienes que cantar bonito. Tienes que cantar sintiendo para que los demás puedan sentir’”, recordó la intérprete de “Quiero un amor”.

Susana y Majo Aguilar aseguraron que recuerdan con mucho cariño a su abuela. (captura: @majo_aguilar/instagram)

La entrevista también permitió conocer los intereses y caminos personales de Susana Aguilar, quien, si bien comparte el amor por la música, se ha inclinado hacia la escritura, el arte y la moda. “Me gusta cantar y me gusta mucho la música, pero siempre lo observo con ese respeto. Me gusta mucho escribir, pero siempre he sido como un poco más tímida”.

Cabe señalar que Majo Aguilar ha revelado en otras ocasiones que desde temprana edad mostró interés por el canto y la interpretación, no obstante comenzó su carrera cuando tuvo más edad. Ahora su propuesta se caracteriza por fusionar géneros tradicionales con toques contemporáneos. Ha lanzado varios sencillos y álbumes que la han posicionado como una de las voces jóvenes más destacadas de su generación en el regional mexicano. Además de su carrera musical, mantiene un fuerte vínculo con sus raíces familiares y culturales.