‘La Mañanera’ de hoy: diabetes mellitus, obras Issste, entre lo relevante

Tras ser cuestionada acerca de la presunta suspensión de envíos de México a Cuba por parte de la empresa Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las decisiones de Pemex y de los Estados de brindar apoyo humanitario son una cuestión “soberana”.

David Kersenobich señaló que “El virus del sarampión es un virus altamente contagioso, donde contagia a 16 personas; en este aspecto es importante la vacunación”, de acuerdo con el funcionario, la situación del rebrote de este virus es un tema de distintos países y no sólo de México.

La asignación de estos equipos se hará a través de diversas instituciones:

Respecto a la distribución por entidad federativa, la Ciudad de México recibirá el mayor número de equipos (100). Otras entidades con cantidades relevantes son el Estado de México (40), Jalisco (36), Veracruz (27), Puebla (25), y Guanajuato (24).

La inversión estimada para este proyecto es de 11,257 millones de pesos.

Eduardo Clar k, subsecretario de Salud presentó el plan de adquisición de equipo médico de alta tecnología para 2026. Se contempla la compra de 816 equipos, distribuidos en:

De acuerdo con Robledo, la compra se realizó directa con los fabricantes, y se realizó en coordinación con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno con una inversión de $1,747 mdp.

Zoé Robledo , titular del IMSS, señaló que “esta compra fue la más grande que ha hecho la dependencia en una sola exhibición”.

IMSS informa sobre la compra de equipo médico durante el 2025

Se invirtieron $4,608,400 pesos; con este monto se beneficiaron 8 mil 483 unidades y se realizaron 42 mil 425 acciones de mejoramiento en las clínicas.

Alejandro Svarch informó que, a través del programa “La Clínica es nuestra”, donde las comunidades observan las necesidades que hay en los centros de salud, la dependencia, de manera conjunta con la Secretaría del Bienestar, distribuye un monto económico, según las necesidades.

Los 200 consultorios se realizarán en zonas prioritarias, por su vulnerabilidad.

Martí Batres , titular del Issste, informó que la dependencia tendrá 241 obras, que incluyen 200 consultorios, 13 unidades hospitalarias, 10 centros de salud con servicios ampliados y 14 unidades de Medicina familiar.

Acciones preventivas para disminuir el riesgo de diabetes mellitus

El secretario de Salud, David Kersenobich, señaló que la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir, destacó que entre el 40%-60% se puede disminuir el riesgo de contraer diabetes con una intervención temprana.

“Si una persona tiene un familiar directo con diabetes, tiene de 2 a 3 veces más riesgos de contraer diabetes y si tiene 2 familiares, aumenta el riesgo de 4 a 6 veces de desarrollar diabetes; por ello, la prevención es fundamental”, señaló Kersenobich.