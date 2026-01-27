México

‘La Mañanera’ de hoy: diabetes mellitus, obras Issste, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

<br>

<br>

En pocas líneas:

14:37 hsHoy

Envió de petróleo a Cuba, “es una decisión soberana”: Sheinbaum

Tras ser cuestionada acerca de la presunta suspensión de envíos de México a Cuba por parte de la empresa Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las decisiones de Pemex y de los Estados de brindar apoyo humanitario son una cuestión “soberana”.

14:36 hsHoy

Secretaría de Salud “trata de contener” el sarampión

David Kersenobich señaló que “El virus del sarampión es un virus altamente contagioso, donde contagia a 16 personas; en este aspecto es importante la vacunación”, de acuerdo con el funcionario, la situación del rebrote de este virus es un tema de distintos países y no sólo de México.

14:22 hsHoy

Secretaría de Salud comprará 816 equipos médicos para atender a los mexicanos

Eduardo Clark, subsecretario de Salud presentó el plan de adquisición de equipo médico de alta tecnología para 2026. Se contempla la compra de 816 equipos, distribuidos en:

  • 25 aceleradores lineales
  • 238 tomógrafos
  • 38 resonadores magnéticos
  • 5 equipos PET-CT
  • 500 mastógrafos
  • 10 equipos diversos (como gammacámaras, angiógrafos y equipos para braquiterapia)

La inversión estimada para este proyecto es de 11,257 millones de pesos.

Respecto a la distribución por entidad federativa, la Ciudad de México recibirá el mayor número de equipos (100). Otras entidades con cantidades relevantes son el Estado de México (40), Jalisco (36), Veracruz (27), Puebla (25), y Guanajuato (24).

La asignación de estos equipos se hará a través de diversas instituciones:

  • IMSS: 341 equipos
  • ISSSTE: 178 equipos
  • IMSS Bienestar: 237 equipos
  • PEMEX: 41 equipos
  • INSH (Instituto Nacional de Salud): 19 equipos
14:11 hsHoy

IMSS informa sobre la compra de equipo médico durante el 2025

Zoé Robledo, titular del IMSS, señaló que “esta compra fue la más grande que ha hecho la dependencia en una sola exhibición”.

Los equipos adquiridos fueron:

- 67 mastógrafos.

- 42 tomógrafos.

- 12 resonadores magnéticos.

- 2 Angiógrafos.

De acuerdo con Robledo, la compra se realizó directa con los fabricantes, y se realizó en coordinación con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno con una inversión de $1,747 mdp.

14:04 hsHoy

IMSS-Bienestar presenta los resultados de ‘La clínica es Nuestra"

Alejandro Svarch informó que, a través del programa “La Clínica es nuestra”, donde las comunidades observan las necesidades que hay en los centros de salud, la dependencia, de manera conjunta con la Secretaría del Bienestar, distribuye un monto económico, según las necesidades.

Se invirtieron $4,608,400 pesos; con este monto se beneficiaron 8 mil 483 unidades y se realizaron 42 mil 425 acciones de mejoramiento en las clínicas.

14:02 hsHoy

Issste presenta obras para el 2026

Martí Batres, titular del Issste, informó que la dependencia tendrá 241 obras, que incluyen 200 consultorios, 13 unidades hospitalarias, 10 centros de salud con servicios ampliados y 14 unidades de Medicina familiar.

Los 200 consultorios se realizarán en zonas prioritarias, por su vulnerabilidad.

13:51 hsHoy

Acciones preventivas para disminuir el riesgo de diabetes mellitus

El secretario de Salud, David Kersenobich, señaló que la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir, destacó que entre el 40%-60% se puede disminuir el riesgo de contraer diabetes con una intervención temprana.

“Si una persona tiene un familiar directo con diabetes, tiene de 2 a 3 veces más riesgos de contraer diabetes y si tiene 2 familiares, aumenta el riesgo de 4 a 6 veces de desarrollar diabetes; por ello, la prevención es fundamental”, señaló Kersenobich.

Alertan sobre desarrollo de diabetes en México: estos son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad

El secretario de Salud hizo un llamado a la prevención y a la atención primaria de la enfermedad

Una persona utiliza un medidor
Una persona utiliza un medidor portátil de glucosa para analizar una gota de sangre aplicada en una tira reactiva, evidenciando el creciente uso de dispositivos médicos para el control de la salud en el hogar. La imagen destaca la importancia de la monitorización frecuente de los niveles de glucosa, especialmente en pacientes con diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, alertó sobre el desarrollo de los diferentes tipos de diabetes, una de las enfermedades crónicas con más casos en México, haciendo un llamado a la prevención y a la atención primaria.

Leer la nota completa
13:45 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía e informó que este martes se hablará sobre la salud en México.

Quienes acompañan a la mandataria federal:

  • David Kersenobich, secretario de Salud.
  • Martí Batres, titular del Issste.
  • Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  • Alejandro Svach Pérez, director general del IMSS-Bienestar.
  • Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Salud.
12:23 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraLa Mañanera del PuebloPalacio NacionalPolítico Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

¿Cuánto pagas por 10 mil pesos prestados en FONACOT? Estos son los intereses y comisiones que varían según el plazo

Esta alternativa, dirigida a trabajadores afiliados al IMSS con al menos tres meses de antigüedad

¿Cuánto pagas por 10 mil

Alertan sobre desarrollo de diabetes en México: estos son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad

El secretario de Salud hizo un llamado a la prevención y a la atención primaria de la enfermedad

Alertan sobre desarrollo de diabetes

Cuál es el sueldo de Henry Martín en América, jugador que “suena” para llegar a Cruz Azul

Las lesiones constantes no le han permitido al atacante mexicano tener el mejor rendimiento

Cuál es el sueldo de

Así marcha la Tabla General del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil tras la Jornada 5

América encabeza la clasificación

Así marcha la Tabla General

Policía de la CDMX alerta por fraudes que suplantan a servicio de streaming

Los ciberdelincuentes buscan robar datos personales y bancarios de los usuarios

Policía de la CDMX alerta

ÚLTIMAS NOTICIAS

Drama en Chubut: las llamas

Drama en Chubut: las llamas arrasaron 40 mil hectáreas y brigadistas de Chile se suman a combatir el fuego

La palabra que nunca debes decir al recibir una llamada de un número desconocido

Pagar por usar WhatsApp sin publicidad sería obligatorio: la suscripción que pocos imaginaban

Mercados: los bonos argentinos vuelven a subir y el riesgo país está a punto de romper el piso de los 500 puntos

“La humanidad debe despertar ante los peligros de la IA”, advierte el CEO de Anthropic

INFOBAE AMÉRICA

El mensaje de Melania Trump

El mensaje de Melania Trump en medio de las protestas en Minnesota: “Necesitamos unirnos”

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

Elizabeth McGovern se reinventa lejos de Downton Abbey: “Aunque haya vampiros, sangre y destrucción, esto es mucho más divertido que la vida real”

La familia Beckham reapareció unida en París tras las acusaciones de Brooklyn

Marilyn Manson vuelve a tribunales tras reactivación de la demanda en su contra por agresión sexual

DEPORTES

Las bromas de un entrenador

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

San Lorenzo intentará levantar en su visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

La mansión que Sergio Busquets le vendió a una estrella de la NHL tras su partida del Inter Miami