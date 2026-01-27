México

La conmemoración del Holocausto nos recuerda los riesgos de repetir tragedias históricas

La embajadora Einat Kranz Neiger resalta la importancia de aprender del pasado y advierte que a través de redes sociales se propagan estigmas y prejuicios

El Museo Yad Vashem busca recuperar la historia de millones de víctimas. REUTERS/Ronen Zvulun

La conmemoración mundial del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto representa una oportunidad para recordar no solo los hechos del pasado, sino para contrarrestar la indiferencia y el odio que, según advierte la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, siguen presentes en la actualidad.

En entrevista con Infobae, la diplomática enfatizó que, a ocho décadas de distancia, el riesgo de repetir tragedias similares persiste mientras proliferen la desinformación y los prejuicios en las sociedades contemporáneas, particularmente contra el pueblo judío.

Esta jornada de memoria, que se celebra cada 27 de enero y es reconocida oficialmente por Naciones Unidas, convoca tanto en México como en otros países a “honrar la memoria de las víctimas del Holocausto y a aprender las lecciones del pasado”, así como a difundir valores de tolerancia, aceptación y autocrítica histórica.

Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México. FOTO: Infobae México

Conviene recordar que apenas el pasado 7 de diciembre de 2025, el canciller alemán, Friedrich Merz, visitó el museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, Israel, donde reafirmó la “perdurable responsabilidad histórica” de Alemania y su compromiso con la seguridad y existencia de la nación israelí.

La embajadora de Israel en México alerta sobre la persistencia del antisemitismo

La embajadora Einat Kranz Neiger subrayó que en estos tiempos, a través de las redes sociales, prevalecen los prejuicios y el antisemitismo, lo cual supone un riesgo para todos.

La historia nos ha enseñado que cuando el antisemitismo se normaliza o se minimiza, no solo pone en riesgo a la comunidad judía, sino que es un peligro para toda la sociedad”.

Alertó también sobre la circulación global de campañas de desinformación que propagan odio y estigmatización, multiplicando el riesgo de que el discurso virtual se traduzca en acciones y crímenes reales, tal como sucedió recientemente en el ataque perpetrado en Bondi Beach, en la ciudad de Sidney, Australia.

Así fue el homenaje en Australia a las víctimas de Bondi Beach.

La memoria del Holocausto destaca la fragilidad de la democracia y los derechos humanos

La diplomática advirtió sobre la fragilidad de los derechos humanos y la democracia. Recalcó que el Holocausto no fue un fenómeno repentino, sino el resultado de un proceso de normalización del odio y de la indiferencia colectiva.

En cuanto a las nuevas generaciones, quienes suelen ver el Holocausto como un hecho lejano, la diplomática apuntó en que el silencio social y la pasividad ante la discriminación “tienen consecuencias”.

“Lo más importante para las nuevas generaciones es entender que el Holocausto no ocurrió en un día, no ocurrió de un día para el otro. Fue un proceso largo, un resultado de la normalización del odio, la discriminación, los estereotipos difundidos sobre los judíos”.

REUTERS/Nir Elias/File Photo
REUTERS/Nir Elias/File Photo

Kranz Neiger resaltó la importancia de la educación histórica como mecanismo de prevención.

Es importante conmemorar el Holocausto, aprender y estudiar la historia, pero más que nada usar esta memoria para prevenir y para aprender las lecciones del pasado, para implementarlas en nuestro presente y nuestro futuro”.

La embajadora destacó que el diálogo, la reflexión y el compromiso activo de la sociedad son rutas complementarias para erradicar los estereotipos.

Insistió en que el conocimiento mutuo puede derribar prejuicios y miedos, mientras que la promoción de la memoria histórica refuerza la resistencia colectiva contra cualquier normalización del odio.

En cuanto al papel de la comunidad judía en México, Kranz Neiger aclaró que, como representante del Estado de Israel, no habla en nombre de esa comunidad, pero sí reconoció su integración y aportaciones significativas al desarrollo y prosperidad del país durante más de un siglo.

Subrayó que, aunque los judíos mantienen un profundo lazo cultural e histórico con Israel, su arraigo en México es pleno y sus miembros son “ciudadanos como cualquier otro”.

REUTERS/Ronen Zvulun
REUTERS/Ronen Zvulun

El conocimiento histórico es clave para prevenir la proliferación de estereotipos

Finalmente, la diplomática invitó al público mexicano y latinoamericano a acercarse al conocimiento real y diverso del pueblo judío, el cual, afirmó, representa una multiplicidad de culturas, ideas y valores y rechaza la uniformidad de cualquier estereotipo.

Reiteró que cada persona es “un universo entero” y la riqueza judía reside tanto en su historia milenaria como en su capacidad de adaptación y contribución a las sociedades de las que forma parte.

Por qué la ONU determinó el 27 de enero como fecha de conmemoración

  • El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se conmemora cada 27 de enero.
  • Recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau por el Ejército Rojo en 1945.
  • Fue instituido por la ONU en 2005.
  • Rinde homenaje a seis millones de judíos y otras víctimas que fueron asesinados.
  • Busca generar conciencia sobre el racismo, la intolerancia y prevenir futuros genocidios.
  • Promueve la educación para combatir el odio, el antisemitismo y la intolerancia.
  • La fecha es un símbolo histórico y un llamado mundial a la reflexión, aprobado por la Asamblea General de la ONU.

